La estación de tren de Europa que es la más bonita del mundo, según ‘The Telegraph’: un edificio monumental y su aparición en el cine

Estación de St Pancras International, en Londres (Adobe Stock).

El viaje en tren representa mucho más que el traslado entre dos ciudades; implica dejarse envolver por el paisaje cambiante, disfrutar de una cena ante amplios ventanales y vivir una experiencia que une romanticismo y funcionalidad. Más allá del propio trayecto ferroviario, las estaciones también juegan un papel destacado en el atractivo del viaje. Algunas de ellas sorprenden a cada visitante por su valor arquitectónico, hasta el punto de ser consideradas verdaderos monumentos y joyas patrimoniales.

Conscientes de este valor añadido, el diario The Telegraph ha publicado un ranking con las 10 estaciones de tren más bonitas del mundo. En la lista figuran edificios históricos convertidos en tesoros monumentales tras décadas de historias y encuentros, junto a estaciones modernas que destacan por su diseño vanguardista y audaz. Pero de todas ellas destaca una en especial: la estación de St Pancras International. Este edificio es más que una simple estación, pues sorprende con su increíble arquitectura de color rojizo y sus amplios ventanales. Tanto es así que es conocida también por ser protagonista de una de las escenas más famosas y nostálgicas de la saga de Harry Potter.

St Pancras International, el orgullo de Londres

Encabezando la prestigiosa lista no hay sorpresas para los londinenses ni para quienes alguna vez se han perdido entre los ladrillos rojos y los arcos apuntados de St Pancras International. Esta estación monumental, situada en pleno corazón de Londres, personifica a la perfección el esplendor al que aspiraban las compañías ferroviarias en la época victoriana. Finalizada en 1868 con imponentes trazos neogóticos, St Pancras fue mucho más que una terminal: durante décadas ejerció como símbolo de modernidad y ambición, siendo aplaudida tanto por su magnificencia como por su funcionalidad.

Más allá del tiempo y las transformaciones, el edificio no ha perdido ni un ápice de su magnetismo. A principios del siglo XXI, el edificio fue objeto de una profunda remodelación para adaptar sus instalaciones a las necesidades del Eurotúnel y los nuevos flujos internacionales. El resultado respeta el alma del proyecto original, realzando la fachada de ladrillo rojo que destaca entre los monumentos más icónicos de Londres. No en vano, The Telegraph la define como “exponente del esplendor y la grandeza económica de la era victoriana”, y muchos la consideran digna de figurar entre los Patrimonios de la Humanidad por su valor arquitectónico y cultural.

Pero esto no es todo, pues el carácter cinematográfico de St Pancras ha sido clave para afianzar su imagen global. No solo los británicos la reconocen como propio, sino que su imagen ha dado la vuelta al mundo gracias a escenas tan emblemáticas como las del coche volador en la saga de Harry Potter. Para el pasajero, la experiencia comienza incluso antes de consultar la pantalla de salidas o buscar el andén: se recorre la estación admirando bóvedas, detalles labrados y una atmósfera que combina modernidad con nostalgia, en una transición natural entre el frenesí urbano y el sosiego ferroviario.

Londres St Pancras Internacional Londres Paddington Gare de Lyon, París Amberes-Centraal Amsterdam Centraal Estación de São Bento, Oporto Helsinki Estación Central Madrid Atocha Villejuif-Gustave Roussy, París Hungerburgbahn, Innsbruck