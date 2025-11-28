Los mejores planes para este fin de semana en Madrid: patinar sobre hielo y experiencias inmersivas del 28 al 30 de noviembre

Pista de Hielo de Plaza España (Turismo Madrid).

Madrid no descansa. Para quienes viven o visitan la ciudad, cada fin de semana la ciudad está repleta de opciones irresistibles, curiosidades nuevas y clásicos reinventados. Cuando el calendario señala los últimos días de noviembre y el ambiente se empapa de ese frío que invita a refugiarse en lugares cálidos o vibrar con planes diferentes, la capital se transforma: las luces empiezan a asomar, las calles huelen a castañas y los barrios se llenan de propuestas especiales.

Es por ello que de viernes a domingo, del 28 al 30 de noviembre, Madrid despliega un catálogo de experiencias únicas que cruzan lo fantástico, lo navideño y lo puramente hedonista.

Todo es posible: desde patinar sobre hielo hasta mercadillos gastro o experiencias inmersivas donde tomar un chocolate con churros, descubrir platos internacionales o recorrer algunos de los escenarios más célebres de Stranger Things o Avatar.

Patinar sobre hielo bajo las luces de Plaza de España

Nada expresa mejor la idea de “Madrid en invierno” como deslizarse sobre la pista de hielo de Plaza de España. Esta enorme explanada de 450 m² de hielo natural al aire libre se ha consolidado estos años como el plan predilecto de familias, parejas y pandillas de amigos. Incluida dentro de La Navideña, la feria y mercado navideño del centro, la pista está rodeada de luces brillantes, casetas de artesanía y una zona gastro donde reponer fuerzas con churros o chocolate caliente.

Los horarios, de 12:00 a 22:00 entre semana y de 10:00 a 22:00 los fines de semana y festivos, aseguran hueco para todos los públicos, aunque es imprescindible venir con guantes y reservar turno con antelación online o en taquilla. El acceso se paga por sesión de media hora, lo que convierte la propuesta en un plan tan sencillo como entrañable para sentir el espíritu de la ciudad en cada patinazo.

Avatar: The Experience en Espacio Delicias

El fin de semana arranca fuerte con la llegada de Avatar: The Experience al Espacio Delicias. Justo antes del estreno en cines de la tercera entrega de la mítica saga, Madrid se convierte en la puerta de entrada a Pandora. Las naves del recinto en Paseo de las Delicias 61 se transforman en un espectáculo sensorial para sumergirse en la selva bioluminiscente donde habitan Jake, Neytiri y los Na’vi.

La experiencia propone un recorrido a través de proyecciones envolventes, criaturas fantásticas y escenarios que deslumbran por su realismo. Hay luces, tecnología de sonido 360º y elementos interactivos, todo dispuesto para que el visitante olvide durante un rato el frío de noviembre y la rutina del centro urbano. La propuesta, que arranca el 26 de noviembre con entradas desde 13,50 euros, se presenta como el plan perfecto para conectar con la nostalgia de las películas y dejarse llevar por la magia antes de que llegue el fenómeno Avatar 3.

El mercadillo gastro y navideño de Nuevos Ministerios

Mercado de Navidad de Nuevos Ministerios, en madrid

Mientras los mercadillos tradicionales atraen a fans de la decoración y los regalos, el de Nuevos Ministerios rompe la norma y pone todo el acento en la gastronomía. Este mercado —situado frente al Corte Inglés de la Castellana, en la calle Raimundo Fernández Villaverde 65— reúne una oferta singular con puestos de foodtrucks como Café de París, Tepic, Kricky Pelton y Quispe, además de los clásicos de cada temporada como San Ginés y Pollos Muñoz.

El mercadillo abre desde el 13 de noviembre hasta el 5 de enero, aunque el grueso de la animación se concentra en días como este último fin de semana de noviembre. Aquí se puede descubrir cocina internacional, probar sabores nuevos y brindar con amigos al aire libre, todo bajo el ambiente navideño inconfundible que florece estos días en la capital.

Por si fuera poco, las nuevas propuestas de cada edición y la mezcla de público hacen del mercadillo un hervidero de anécdotas, encuentros casuales y momentos gastro difíciles de olvidar. Perfecto para quienes quieren saborear Madrid a través de bocados originales, mientras el invierno asoma tras los toldos y las luces.

El universo de Stranger Things toma la Gran Vía

Para los nostálgicos del misterio y los que crecieron con las bicicletas y los “monstruos” de los ochenta, el Espacio Movistar en Gran Vía 28 se convierte desde el 27 de noviembre en epicentro del fanatismo: esta experiencia inmersiva gratuita invita a recorrer algunos de los escenarios más célebres de Stranger Things, como Castle Byers, la radio WSQK y, por supuesto, la terrorífica Creel House, para acabar cruzando al temido Upside Down.

El evento, disponible hasta el 13 de diciembre, no solo tira de decorados de cine y efectos visuales, sino que propone un viaje en el tiempo y en el espacio para descubrir (o redescubrir) los secretos del universo creado por los Hermanos Duffer. Para muchos, será la excusa perfecta para dejarse asustar en grupo, hacerse fotos o simplemente vivir la emoción de ser parte de una historia inolvidable.