El Parador de Málaga al borde del mar con una de las mejores vistas de Andalucía: está junto al chiringuito donde se grabó ‘Verano Azul’

El alojamiento brinda una experiencia inolvidable en uno de los enclaves más bellos de la Costa del Sol

La red de Paradores representa, desde hace décadas, una de las señas de identidad del turismo español. Su propuesta no es solo la de un alojamiento singular, sino la de invitar al viajero a habitar lugares donde la historia, el paisaje y el confort se dan la mano. Muchos paradores se alzan sobre fortalezas medievales o se asientan en antiguos conventos, otros emergen en el corazón de la naturaleza como oasis de paz donde el tiempo se ralentiza.

Pero hay otras joyas en la red que no buscan distinguirse por su pasado monumental, sino que brillan gracias a su enclave, sus vistas y su hospitalidad a orillas del mar. Entre estos destaca, con personalidad propia, el Parador de Nerja. Ubicado en un imponente acantilado en Málaga, desafía la gravedad y regala a sus huéspedes una de las mejores estampas del Mediterráneo. Desde sus balcones y terrazas, la mirada se pierde sobre el azul intenso de la playa de Burriana, considerada una de las más espectaculares de Andalucía. Aquí, la luz y el clima de la Costa del Sol imprimen carácter a cada rincón, y el rumor de las olas se convierte en banda sonora ininterrumpida durante toda la estancia.

Todo en este parador ha sido pensado para potenciar la experiencia sensorial: desde su piscina exterior rodeada de vegetación, hasta las pistas de tenis y pádel diseñadas para quienes buscan combinar relax y deporte en un entorno privilegiado. Las habitaciones, espaciosas y modernas, suman comodidad y detalles de diseño para que el descanso sea pleno. Y es que la idea es esa: que el visitante sienta la Costa del Sol al alcance de la mano, sin renunciar al placer de un alojamiento distinguido.

Gastronomía con raíces y vistas inolvidables

Parador de Nerja, en Málaga (Adobe Stock).

Uno de los pilares del Parador de Nerja es su oferta gastronómica. La cocina regional malagueña se reinventa en los platos de su restaurante, donde la influencia árabe dialoga con sabores autóctonos y la tradición andaluza se enriquece con pescados frescos, verduras de la Axarquía o arroces con acento costero. Cada comida es una oportunidad para disfrutar de las mejores vistas al Mediterráneo, ya sea en el restaurante principal o en El Ombú del Mediterráneo, espacio gastronómico más informal con una carta que rinde homenaje a las comarcas de la provincia. Este enfoque culinario añade un plus a la estancia: no se trata solo de dormir junto al mar, sino de saborearlo en cada detalle, maridando recetas y paisajes en un mismo escenario.

A escasos minutos a pie desde el Parador, la playa de Burriana se extiende como un arenal vibrante y acogedor, con todos los servicios y comodidades para quienes viajan en familia o buscan una jornada de sol completa. Duchas, vestuarios, juegos infantiles y zonas deportivas garantizan la comodidad, mientras que el paseo marítimo anima el ambiente con terrazas y chiringuitos clásicos. Entre ellos destaca el Chiringuito Ayo, célebre por sus paellas y por haber sido escenario de la mítica serie Verano Azul. Disfrutar de un plato de arroz a escasos metros del agua es casi un rito para quienes eligen esta franja del litoral malagueño.

Nerja, mucho más que playa

Cueva de Nerja, en Málaga.

Nerja constituye uno de los mejores destinos turísticos dentro de la Costa del Sol. La localidad, cuenta con multitud de playas y calas donde poder disfrutar de un espectacular baño. Igualmente, estas permiten practicar actividades acuáticas como esnórquel, buceo o navegar en kayak. Asimismo, cuenta con lo que se conoce como el Balcón de Europa, una antigua fortaleza del siglo IX que se encuentra sobre el acantilado que separa las playas del Salón y Calahonda.

Por otro lado, el entorno brinda numerosas rutas de senderismo que permiten conocer los especiales rincones de los Parques Naturales de las Sierras Tejeda y Almijara. Otro paraje imprescindible es La Cueva de Nerja, un fenómeno natural que discurre a través de galerías subterráneas y que alberga la mayor columna del mundo (45 metros de altura).

Cómo llegar

Desde Málaga, el viaje hasta el Parador es de alrededor de 50 minutos por la carretera A-7. Por su parte, desde Almería el trayecto es de 1 hora y 30 minutos aproximadamente por la misma vía.