Los mejores planes para este fin de semana en Madrid: futbol americano en el Bernabéu y una exposición única del 14 al 16 de noviembre

La ciudad cuenta con un amplio abanico de actividades para estas fechas que están destinadas para todo tipo de personas y gustos

Glorieta de Cibeles en Madrid
Glorieta de Cibeles en Madrid (Adobe Stock).

Madrid está lleno de sorpresas y atractivos, y uno de ellos es su amplia programación de actividades culturales y de ocio. De este modo, la capital se alza como una referencia gracias a sus increíbles propuestas para todos los gustos y edades. Estas van desde disfrutar gratis de algunos de los mejores museos de la capital a conciertos en pequeñas salas o disfrutar de algunos de los mejores planes gastronómicos.

Lo cierto es que este finde del 14 al 16 de noviembre en Madrid, se pueden disfrutar de algunos de estos planes y muchos más por precios muy bajos o directamente gratis. Es por ello que se ha hecho una selección de las mejores actividades para descubrir el verdadero encanto de la capital y disfrutar de momentos increíbles con los amigos durante estas fechas.

Diseño y leyenda: la historia de Nike en Madrid

El espacio Teamlabs/ abre sus puertas a una exposición imprescindible para amantes del deporte, el diseño y la innovación. Bajo el título “Nike: diseño en movimiento”, la muestra recorre seis décadas de evolución en la mítica marca estadounidense, desde el desarrollo de sus primeras zapatillas hasta las últimas tendencias fruto de la colaboración con visionarios como Virgil Abloh o Comme des Garçons. Entre vitrinas y material audiovisual, el visitante descubre piezas icónicas forjadas en los laboratorios de Nike, que han contado con el ingenio de diseñadores, técnicos y figuras deportivas del calibre de Michael Jordan y Serena Williams.

La exposición, que tuvo su origen en el reconocido Vitra Museum de Basilea, hace escala en Madrid del 12 de noviembre al 25 de enero, ubicándose en Plaza San Martín, 1, C. de las Hileras, 18. El público podrá sumergirse en el universo Nike desde solo 14 euros, recorriendo no solo sus hitos deportivos, sino también los avances en ciencia y tecnología que han marcado su historia. Un recorrido esencial para comprender cómo la unión entre deporte y creatividad ha revolucionado el sector, y que sitúa a la capital española como referente mundial del diseño deportivo durante estas semanas.

Rugby y espectáculo: la NFL pisa fuerte en el Bernabéu

Nov 12, 2025; Madrid, Spain;
Nov 12, 2025; Madrid, Spain; A general overall view of Santiago Bernabeu Stadium, the site of the 2025 NFL Madrid Game between the Washington Commanders and the Miami Dolphins. Mandatory Credit: Kirby Lee-Imagn Images

Otro de los grandes acontecimientos de la temporada posiciona a Madrid en el mapa internacional del deporte. El próximo 16 de noviembre, el estadio Santiago Bernabéu acoge el primer partido oficial de la NFL en territorio español, con el enfrentamiento entre Miami Dolphins y Washington Commanders. Este duelo, esperado por seguidores del fútbol americano de todo el continente, se verá acompañado de un despliegue de entretenimiento sin precedentes.

Los asistentes disfrutarán de un impresionante show musical en el descanso, con la presencia de artistas como Bizarrap y Daddy Yankee. La cita transformará la Avenida de Concha Espina en un punto de encuentro global para aficionados, convirtiendo el evento en algo más que una simple competición deportiva: será una celebración donde deporte, música y espectáculo confluyen, abriendo una nueva etapa para Madrid como anfitriona de grandes eventos del calendario internacional.

El arte toma las calles: Meninas Madrid Gallery 2025

Desde el 15 de noviembre al 15 de diciembre, la emblemática silueta de las Meninas vuelve a protagonizar el paisaje urbano madrileño en la octava edición de la Meninas Madrid Gallery. Más de treinta esculturas de 1,80 metros de altura, reinterpretadas por artistas y personalidades de distintas disciplinas—entre ellas, Gloria Estefan, Los del Río o Paula Echevarría—, ocupan plazas y avenidas a modo de exposición al aire libre.

La propuesta invita a vecinos y turistas a redescubrir la ciudad a través del arte contemporáneo y la reinterpretación del legado de Velázquez. Música, espectáculo, moda y redes sociales se fusionan en esta ruta efímera que, año tras año, gana adeptos y consolida a Madrid como capital de la creatividad y el arte en el espacio público.

Noche de arte gratis: Museo Thyssen fuera de horario

Museo Thyssen-Bornemisza, en Madrid (Adobe
Museo Thyssen-Bornemisza, en Madrid (Adobe Stock).

El sábado, el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza abre gratis sus puertas de 21 a 23 h, gracias a la iniciativa Noches Thyssen. Esta propuesta permite admirar más de cien obras en las exposiciones temporales de la planta baja y -1, lo que convierte la visita en una ocasión especial para descubrir el museo alejado del bullicio habitual. Entre las muestras más comentadas destaca la dedicada a Warhol, Pollock y otros artistas americanos del siglo XX, centrada en la representación del espacio y la visión abstracta y figurativa de estos creadores.

El acceso es libre hasta completar aforo, brindando a madrileños y turistas la posibilidad de vivir el arte de un modo diferente y, en muchas ocasiones, más íntimo.

Gastronomía de raíz: la Ruta de la Casquería 2025

Quienes buscan explorar la ciudad a través del paladar tienen una cita con la quinta edición de la Ruta de la Casquería. Este recorrido, activo del 7 al 30 de noviembre, rinde tributo a los sabores auténticos de Madrid y su tradición más castiza, con especialidades como los zarajos y propuestas contemporáneas con sello de estrella Michelin.

Esta es la historia de San Isidro Labrador: cinco milagros, sus restos están en una iglesia de Madrid y tiene una moneda de Enrique IV en la garganta.

Participan en la iniciativa más de cuarenta restaurantes repartidos por toda la Comunidad, que ofrecen desde tapas singulares hasta menús de inspiración latinoamericana. El programa se completa con showcookings, concursos y premios para quienes elijan y voten sus platos preferidos, consolidando a Madrid como destino obligado para aficionados a la gastronomía de calidad y el producto local.

