Viajes

Los mejores planes para este fin de semana en Madrid: rutas gastronómicas, cine y noches de museo del 7 al 9 de noviembre

La ciudad cuenta con un amplio abanico de actividades culturales para todos los gustos y bolsillos

Puerta del Sol, en Madrid
Puerta del Sol, en Madrid

Madrid se despide de octubre y da la bienvenida a noviembre envuelta en un descenso notable de las temperaturas. Sin embargo, el frío, lejos de amedrentar a la ciudad, la convierte en el epicentro de planes culturales para todos los gustos. Estrenos teatrales, nuevas exposiciones, conciertos en salas históricas y una agenda repleta de alternativas protagonizan el fin de semana, construyendo un mosaico de experiencias capaz de seducir tanto a residentes como a visitantes.

En cada rincón, el arte, la música y la tradición se abren paso entre las luces de la ciudad, invitando a disfrutar sin importar el clima. Es por ello que desde Infobae España hemos elaborado una selección de los mejores planes este fin de semana del 7 al 9 de noviembre.

Ruta gastronómica castiza: casquería para el paladar más valiente

El sabor más auténtico de Madrid regresa con fuerza en la quinta edición de la Ruta de la Casquería 2025, un evento que convierte la casquería en protagonista y pone en valor la tradición culinaria de la región. Más de cuarenta restaurantes dispersos por toda la Comunidad ofrecen desde tapas clásicas como los zarajos o los callos hasta recetas de alta cocina firmadas incluso por chefs con estrella Michelin. Además, la ruta incorpora sabores de inspiración latinoamericana y completa la experiencia con exhibiciones culinarias, concursos y atractivos premios para quienes voten por sus platos favoritos.

La cita, que se celebrará del 7 al 30 de noviembre, invita a recorrer Madrid a golpe de tenedor y a descubrir el lado más castizo de la gastronomía local. En cada establecimiento, el comensal puede elegir entre menús exclusivos o pequeñas degustaciones, fusionando la memoria popular con la innovación actual.

Noche de arte gratis: Museo Thyssen fuera de horario

Museo Thyssen-Bornemisza, en Madrid (Adobe
Museo Thyssen-Bornemisza, en Madrid

El sábado, el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza abre gratis sus puertas de 21 a 23 h, gracias a la iniciativa Noches Thyssen. Esta propuesta permite admirar más de cien obras en las exposiciones temporales de la planta baja y -1, lo que convierte la visita en una ocasión especial para descubrir el museo alejado del bullicio habitual. Entre las muestras más comentadas destaca la dedicada a Warhol, Pollock y otros artistas americanos del siglo XX, centrada en la representación del espacio y la visión abstracta y figurativa de estos creadores.

El acceso es libre hasta completar aforo, brindando a madrileños y turistas la posibilidad de vivir el arte de un modo diferente y, en muchas ocasiones, más íntimo.

Aranjuez y el séptimo arte: festival Arancine gratuito

El vínculo entre Aranjuez y el cine se fortalece una vez más con la celebración del festival Arancine, un encuentro completamente gratuito que extiende su programación hasta el 8 de noviembre. El festival no solo ofrece proyecciones como la película “Sorda” —presentada por su directora Eva Libertad—, sino también actividades paralelas: talleres, concursos de disfraces, charlas y rutas de cine guiadas por la ciudad. Jóvenes creadores, amantes del séptimo arte y familias encuentran un espacio diverso y pensado para todos. Las múltiples localizaciones del certamen confirman la vocación dialogante de un evento que apuesta por la cultura como bien común.

EXPOMODELTREN: el universo ferroviario en miniatura

EXPOMODELTREN, en Madrid (Turismo Madrid)
EXPOMODELTREN, en Madrid

Durante el segundo fin de semana de noviembre, el Palacio de Convenciones de la Casa de Campo se transformará en el gran templo del modelismo ferroviario con la llegada de EXPOMODELTREN. Considerada la mayor feria de trenes en miniatura de España, la exposición reúne impresionantes maquetas, tecnología digital, reconstrucciones históricas y aniversarios clave en la historia del ferrocarril. Este año, uno de los focos de atención es una maqueta inspirada en el universo de Star Wars y la recreación del tren minero de Río Tinto, haciendo que tanto aficionados como familias puedan disfrutar de una inmersión lúdica y educativa.

Tradiciones en honor a la Virgen de la Almudena

El mes de noviembre también es tiempo de celebración religiosa y popular en Madrid. En torno al día 9, la ciudad honra a su patrona, la Virgen de la Almudena, con un programa extenso de cultos y actividades organizados por la Archidiócesis. Desde el 5 al 7 de noviembre, la catedral de Santa María la Real de la Almudena acoge el tradicional triduo, mientras que el propio día 9 tiene lugar la Misa mayor en la explanada de la Almudena. Tras la ceremonia, la imagen de la Virgen recorrerá el centro histórico de Madrid en procesión, pasando por la plaza Mayor y otras calles emblemáticas.

El programa se completa con conciertos como el de la Banda Sinfónica Municipal, desfiles militares, ofrendas florales, pasacalles y actuaciones de grupos locales. La cultura y la fe se entrelazan en una agenda que moviliza a miles de personas y transforma la ciudad durante días.

Esta es la historia de San Isidro Labrador: cinco milagros, sus restos están en una iglesia de Madrid y tiene una moneda de Enrique IV en la garganta.

Noviembre cultural: ocio gratuito y propuestas para todos

A todo esto se suman las constantes oportunidades de disfrutar del ocio gratuito en Madrid: palacios abiertos, rutas históricas, sesiones musicales y la posibilidad de sumergirse en una oferta donde la cultura se adapta a todos los públicos y bolsillos. Entre el aroma de la casquería, las luces del museo y el fervor de las celebraciones, Madrid demuestra una vez más por qué cada fin de semana puede ser único, incluso cuando el frío empieza a instalarse en sus plazas y calles.

