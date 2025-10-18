Arte, tradición en plena sierra y unas calles que son un museo al aire libre: así es uno de los pueblos más bonitos de Andalucía

En la Península Ibérica se esconden algunos lugares únicos y llenos de historia.

Paisajes espectaculares, monumentos, calles repletas de historia, arte en cada esquina… Son muchas las características que reúne Jaén y que hacen de esta provincia una de las más especiales de Andalucía. De hecho, alberga un sinfín de pueblos que merece la pena que visiten, sobre todo, quienes quieran disfrutar de unos días de tranquilidad o hacer un viaje exprés. Uno de los destinos turísticos ideales es Cárcheles, que no solo destaca por su belleza natural, sino también por su riqueza arquitectónica y cultural.

Cárcheles se encuentra en el sur de la provincia de Jaén, pero no fue hasta 1974 cuando nación, tras la unión de los municipios de Cárchel y Carchelejo. Ubicado en la vertiente noreste de las Sierras de los Grajales y Alta Coloma, el municipio ofrece un entorno destacado para quienes buscan paisajes montañosos y opciones de turismo en contacto con la naturaleza.

Parajes naturales, barrancos y cuevas

Parque Natural de Sierra Mágina, en la provincia de Jaén. (AdobeStock)

La riqueza natural de Cárcheles se manifiesta en parajes como el Barranco del Monasterio, la Cueva del Puerto de las Palomas y el entorno de Cazalla y el Convento, espacios que atraen tanto a senderistas como a ciclistas. El paisaje está dominado por el olivar, principal motor económico de la localidad, que produce un aceite reconocido por la Denominación de Origen ‘Sierra Mágina’.

La transformación cárnica, centrada en el cerdo, constituye otra actividad relevante y mantiene tradiciones gastronómicas que se reflejan en la elaboración de embutidos, productos valorados en la zona y entre los visitantes. El municipio también forma parte del Parque Natural de Sierra Mágina, espacio protegido que refuerza su atractivo para el turismo rural.

Un lugar ideal para los amantes del arte

Cárcheles es un precioso pueblo de la provincia de Jaén. (Wikimedia)

La propuesta cultural más destacada en Cárcheles es Abierto por Arte, un proyecto anual que transforma el municipio en un museo al aire libre mediante intervenciones artísticas en calles y plazas. Murales de gran formato y esculturas creadas por artistas locales y de otras regiones se integran al espacio público, generando un recorrido artístico que renueva la fisonomía urbana.

Esta iniciativa no solo dinamiza la vida cultural durante su celebración, sino que también potencia el turismo ligado al arte contemporáneo. Abierto por Arte ha conseguido posicionar a Cárcheles entre los destinos andaluces que apuestan por la creatividad y la participación ciudadana, situando la localidad en el mapa de propuestas culturales innovadoras de la provincia de Jaén.

Cómo llegar a Cárcheles

A Cárcheles se accede principalmente por carretera. Desde Jaén, se puede llegar a través de la autovía A-44 en dirección a Granada y luego tomando la salida hacia Mancha Real, continuando por la A-320 hasta llegar al desvío hacia Cárcheles. La distancia es de aproximadamente 35 kilómetros, lo que representa un trayecto de unos 30 minutos en coche.

Para quienes viajan en transporte público, existen conexiones de autobús desde Jaén a pueblos cercanos, aunque la frecuencia es limitada y puede requerir un desplazamiento adicional en taxi o vehículo propio desde localidades vecinas.