Esta es la normativa del equipaje de mano de Austrian Airlines en 2025: tipos de billetes, medidas y pesos máximos permitidos

Maleta de cabina (Adobe Stock).
Antes de hacer la maleta, es clave las restricciones de equipaje de mano establecidas por la aerolínea con la que se va a volar. Las compañías imponen límites concretos en cuanto al tamaño y el peso de las maletas de cabina, y el incumplimiento de estas normas puede conllevar cargos adicionales o la obligación de facturar el equipaje en la bodega del avión. Cada aerolínea define sus propias condiciones, por lo que no existe un estándar obligatorio. Esta variabilidad hace imprescindible verificar la información específica en la web oficial de la compañía.

En caso de exceder los límites establecidos, la tarifa extra suele ser elevada, especialmente si se aplica en la misma puerta de embarque. Cumplir con las dimensiones y el peso permitidos no solo evita costes inesperados, sino que también permite preparar el equipaje de forma más eficiente y práctica. Tener claridad sobre estas normas ayuda a prevenir imprevistos y contribuye a un tránsito más fluido por el aeropuerto.

Además del tamaño y el peso, es fundamental tener en cuenta qué objetos pueden incluirse en la maleta de cabina. Las restricciones de seguridad limitan el transporte de determinados artículos, como líquidos en envases de más de 100 ml, objetos punzantes o aerosoles inflamables. Por otro lado, algunas tarifas aéreas low cost permiten únicamente una pieza de equipaje, mientras que las tarifas más flexibles ofrecen condiciones más generosas. En estos casos, es frecuente que se autorice llevar una maleta de cabina junto a un accesorio personal, como un bolso pequeño o una mochila.

Medidas recomendadas por IATA

Analizamos las medidas y pesos permitidos para el equipaje de mano de Iberia, Ryanair, Air Europa, EasyJet y Vueling para el 2025.

La Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA, por sus siglas en inglés) recomienda un tamaño estándar para el equipaje de mano: 55 x 35 x 20 centímetros, incluyendo ruedas, asas y bolsillos. Esta recomendación no es obligatoria, por lo que cada aerolínea puede fijar sus propios límites.

En cuanto al peso, el máximo habitual en muchas compañías se sitúa en torno a los ocho kilogramos. Esta cifra es considerada escasa por numerosos pasajeros, ya que una maleta vacía puede pesar cerca de tres kilos, reduciendo considerablemente el margen para añadir ropa y otros enseres. Las aerolíneas suelen aplicar estas restricciones, especialmente en tarifas económicas, mientras que los pasajeros con billetes de clase superior disponen de mayores franquicias de equipaje.

Qué equipaje de mano puedo llevar en Austrian Airlines

Avión de Austrian Airlines (Web
Los pasajeros que vuelan en Economy Class, Premium Economy Class o Business Class deben prestar atención a las normas relativas al equipaje de mano, las cuales varían según la clase de servicio elegida. Según la información proporcionada por la aerolínea, los viajeros en Economy Class y Premium Economy Class tienen permitido embarcar con una única pieza de equipaje de mano, mientras que aquellos que disponen de billete en Business Class pueden llevar hasta dos piezas de equipaje de mano a bordo.

En lo que respecta al peso, la norma es uniforme: el límite máximo para cada pieza se establece en 8 kg, independientemente de la clase elegida. En cuanto a las dimensiones, la compañía estipula que cada bulto no debe exceder los 55 x 40 x 23 centímetros. La franquicia de equipaje de mano aplicable a los miembros HON Circle, Senators, Frequent Flyers y pasajeros con estatus Star Alliance Gold o Silver depende igualmente de la clase de servicio concreta que figure en su reserva.

La empresa advierte de que, en circunstancias excepcionales, como pueden ser las características particulares de algunos modelos de avión o requisitos de seguridad impuestos por autoridades nacionales, los pasajeros de Business Class podrían ver reducida su franquicia a una sola pieza de equipaje de mano, igualando así las restricciones de las clases inferiores.

