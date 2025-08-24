Un tren de lujo en Japón se ve obligado a cancelar sus servicios porque los trabajadores están borrachos: “Bebían regularmente más de lo que se les permitía”

Shiki-shima Train Suite (Japan Travel).

Desde sus orígenes, los viajes en tren representan mucho más que un simple medio de transporte: evocan sensaciones de lujo, aventura y el placer de contemplar el paisaje a través de la ventanilla. Los trenes nocturnos, en particular, ofrecen una experiencia única al permitir recorrer distancias mientras se disfruta de la comodidad y el servicio a bordo, todo ello envuelto en el romanticismo de la noche. Tanto es así, que algunos trayectos se han convertido en auténticas referencias para los viajeros que buscan exclusividad y atención al detalle, pero esto no siempre es así.

En ocasiones, el viaje puede sufrir controversias y algún comportamiento inapropiado por parte de los viajeros o la tripulación. En este contexto, el operador japonés JR East View ha comunicado una noticia que ha sorprendido a viajeros y amantes de los trenes en todo el mundo: la cancelación de un viaje previsto del célebre tren nocturno de lujo Shiki-shima Train Suite, debido a que parte de su personal habría incurrido en excesos durante los controles de calidad realizados en los últimos años. “Algunos empleados bebían regularmente más de lo que se les permitía como parte de las pruebas regulares de control de calidad”, reconoció la filial de Turismo y Ventas de JR East a la AFP (Agence France-Presse).

Consecuencias inmediatas y suspensión del viaje

Las infracciones detectadas, que comenzaron aproximadamente en septiembre de 2022, afectan directamente al prestigioso Shiki-shima Train Suite, uno de los trenes emblemáticos de lujo en Japón. JR East View explicó que estas prácticas suponían una “grave falta de confianza” y que constituían “un comportamiento inaceptable por parte del personal responsable de la atención a nuestros clientes”. Como respuesta inmediata, la empresa ha suspendido a seis de sus empleados, provocando una significativa “falta de personal” que ha obligado a cancelar el exclusivo trayecto previsto para el 30 de agosto.

El itinerario afectado prometía un viaje inolvidable por las exuberantes regiones de Niigata y Nagano, al oeste y centro de Japón. Entre las experiencias incluidas, los pasajeros disfrutarían de una cena gastronómica a bordo elaborada por grandes chefs, maridada con vinos de alta gama, y visitas selectas a bodegas locales, en lo que supone uno de los viajes ferroviarios más exclusivos del país nipón. El valor de la experiencia no era menor: el billete costaba más de 2.590 euros por pasajero, reflejando el nivel de lujo y atención ofrecido.

Reacciones y gestión de la crisis

Según medios japoneses, la suspensión de los empleados ha sumido al operador en una situación de crisis. La falta de personal capacitado para garantizar el nivel de servicio esperado resultó determinante para la decisión de cancelación. “Ofrecemos nuestras más sinceras disculpas por las molestias ocasionadas a quienes esperaban con ansias el viaje”, manifestó abiertamente la dirección de JR East en su comunicado público, evidenciando una preocupación por el impacto tanto en la reputación de la firma como en la confianza de sus usuarios.

El Shiki-shima Train Suite encarna el concepto de hospitalidad japonesa llevado al máximo, tanto en el diseño de sus vagones como en la dedicación de su tripulación. La noticia de qué miembros del personal habían superado las cantidades permitidas de alcohol bajo el pretexto de realizar “controles de calidad” generó una rápida reacción por parte de la compañía, que tomó medidas disciplinarias y optó por anteponer la seguridad y la excelencia del servicio a cualquier otro interés.