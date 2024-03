Invertir en Dubái: cuáles son las oportunidades que ofrece ese mercado para los inversores latinoamericanos

Este hecho subraya el atractivo global de la ciudad como destino para inversiones inmobiliarias. A ello se le suma que el valor de las mismas es más accesible de lo esperado.

Hacer una inversión inmobiliaria en el extranjero requiere una cuidadosa consideración de los objetivos. Aunque el propósito pueda ser simplemente obtener una renta, los inversores de raíces latinas suelen optar por lugares donde, eventualmente, podrían residir.

No obstante, el experimentado broker internacional con más de 20 años de experiencia, Fabián Parolari, afirma que Dubái tiene importantes atractivos para inversores de América Latina. Este destino, uno de los siete emiratos que conforman los Emiratos Árabes Unidos, ocupa uno de los primeros lugares a nivel mundial en términos de turismo internacional, con un 85% de su población conformada por personas de origen extranjero.

Fabián Parolari es un broker con más de 20 años de experiencia internacional

“Invertir en Dubái suena a lujo, a algo inalcanzable, a un sueño, pero nosotros mostramos que no es así. Se cree que los valores son extremadamente altos y una propiedad allí sale lo mismo que en cualquier ciudad de América Latina, incluso Argentina”, afirma Fabián Parolari.

Beneficios de invertir en Dubái

“Estos son los beneficios más importantes del por qué invertir en Dubai. Primero, no tiene impuesto a las ganancias. Segundo, no tiene gastos de escritura. Tercero, no tiene property tax. Eso hace que el dinero que ingrese prácticamente quede limpio como renta”, explica Parolari.

Entre los factores clave que podrían cambiar la perspectiva de los inversores está, justamente, la exención de impuestos. Dubái no tiene impuesto a las ganancias, lo que significa que el dinero que ingresa por concepto de rentas es ganancia para el propietario.

Dubái exporta bienes y servicios de excelencia (Fabián Parolari)

Tampoco tiene gastos de escritura, a diferencia de otros países del mundo, por lo que los inversionistas no tienen que preocuparse por los costos asociados con la escritura de propiedades. Asimismo, Dubái no impone el impuesto sobre bienes raíces (property tax), lo que añade atractivo a las inversiones inmobiliarias en la ciudad.

Además, las opciones de financiamiento son flexibles, con la posibilidad de pagar una parte mientras se construye y otra, al realizar la escritura. “No es necesario que cuentes con todo el dinero para hacer una inversión inmobiliaria, sino que se va pagando durante la obra el 80% durante el desarrollo y el 20% al escriturar la propiedad”, agregó el bróker argentino.

A pesar de la percepción de que los valores en Dubái son extremadamente altos, la realidad es que los precios son comparables con los de otras ciudades latinoamericanas, como Argentina, lo que lo convierte en una opción atractiva para inversores en búsqueda de rendimientos estables. “Tenemos unidades que arrancan en los 300.000 dólares, con un retorno del 8% anual libre de gastos y en la misma moneda en que se compró”, detalla Parolari.

Dubái es una de las más elegidas por el turismo mundial (Fabián Parolari)

Gestión simplificada para inversionistas

La gestión para la compra de una propiedad en Dubái puede ser sorprendentemente simple. Los inversionistas pueden realizar transacciones desde cualquier lugar, enviando documentos firmados por correo electrónico y luego los originales a través de un servicio de mensajería.

