Los auriculares minimalistas de Beats que priorizan la música y la comodidad: tienen un 52% de descuento en MediaMarkt

Si quieres unos auriculares inalámbricos pequeños, cómodos y con buena potencia sonora, los Beats Studio Buds pueden ser perfectos para ti. Especialmente hoy, porque en MediaMarkt puedes encontrarlos rebajadísimos. Así que con un 52% de descuento, puedes conseguir estos auriculares perfectos para ti o para sorprender a quienes más quieres esta Navidad.

Características de los Beats Studio Buds

Sonido claro y equilibrado

Hasta 18 horas de autonomía total

Estuche ultracompacto y ligero

Emparejamiento instantáneo con iOS y Android

Bluetooth Clase 1 de largo alcance

Cuatro tamaños de almohadillas incluidos para que elijas el que mejor se adapte a tus orejas

Los detalles de estos auriculares Beats

En un primer momento, los Beats Solo Buds sorprenden por su tamaño extremadamente compacto, tanto en los auriculares como en el estuche. Es uno de esos modelos que puedes llevar siempre encima sin darte cuenta, ideal para el día a día, viajes cortos o entrenamientos ligeros. En sonido, estos auriculares Apple mantienen el sello de la línea Beats: graves bien definidos, medios claros y un perfil equilibrado.

Además, en su diseño cuentan con pequeñas cosas que los hacen una buena elección: boquillas inclinadas y transductores de doble capa que permiten que el sonido llegue de forma directa al oído, autonomía de hasta 18 horas y la posibilidad de cargar los auriculares directamente desde el móvil, una solución práctica cuando no tienes enchufe a mano. Por si fuera poco, su compatibilidad es total con iOS y Android.

¿Qué opinan otros compradores?

Esto es lo que dicen algunas personas que ya los han probado:

“Muy buenos se oyen fenomenal”

“Conexión rápida, muy buena calidad de sonido, volumen alto sin perder calidad”

“Muy buena relación calidad precio. Mucha duración de la batería”

“Compré este producto para el cumpleaños de mi marido y se oyen estupendamente, la cajita es pequeñita y muy cómoda para llevar en el bolsillo o bolso”

Después de leer esto ya no tienes duda, ¿verdad? Pues corre a comprarlos antes de que termine la oferta.

