Amazon rebaja a la mitad el precio de uno de sus productos más vendidos: Fire Stick desde 25 euros durante el Black Friday

Año tras año, el Fire Stick aparece en los primeros puestos de la lista de los artículos más de Amazon. Este pequeño dispositivo, uno de los productos estrella de la plataforma, supuso una gran revolución para todos los usuarios. El motivo no es otro que su función: convertir cualquier televisor en una Smart TV para poder acceder al contenido de las plataformas de streaming más demandadas, como Netflix, Prime Video, Disney+ o HBO, entre muchas otras. [Prueba GRATIS Amazon Prime]

Durante los días del Black Friday, Amazon ofrece una oportunidad única para todos aquellos que busquen uno de estos dispositivos. Y es que la plataforma ha rebajado todos los modelos de Fire Stick con descuentos que alcanzan hasta el 50% sobre su precio original, incluido el recién estrenado Fire Stick Select.

Amazon Fire TV Stick 4K Select por menos de 30 euros

El Fire Stick 4K Select, que salió a la venta el pasado mes de octubre, incluye entre sus principales novedades el estreno de Vega OS, un nuevo sistema operativo de Amazon basado en Linux que mejora la velocidad y la eficiencia del dispositivo. Incorpora soporte para contenido en 4K y HDR10+, además de una guía de canales personalizada que recomienda programas en función de los hábitos del usuario. Este modelo tiene un descuento durante el Black Friday del 45% y su precio se queda en 29,99 euros.

Este dispositivo introduce también una lista unificada para guardar contenido de diferentes servicios de streaming en un solo lugar y permite la compatibilidad con juegos en la nube mediante Amazon Luna y Xbox Cloud Gaming. Además, el control remoto integra comandos por voz con Alexa para gestionar búsquedas y dispositivos inteligentes del hogar.

Fire TV Stick 4K Max: el más potente y mejor valorado por los usuarios

El Fire TV Stick 4K Max es el modelo más avanzado de la línea. Integra compatibilidad con Wi-Fi 6E, lo que favorece conexiones rápidas y estables, clave para la reproducción de contenido en alta calidad sin interrupciones. Además, este dispositivo admite imágenes en 4K Ultra HD con soporte para Dolby Vision y sonido envolvente Dolby Atmos, optimizando la experiencia audiovisual. Estos días su precio pasa de 79,99 euros a 46,99 euros, con un descuento del 41%.

Equipado con un procesador Quad-Core de 2.0 GHz y 2 GB de RAM, el Fire TV Stick 4K Max garantiza un rendimiento fluido, tiempos de respuesta rápidos y navegación eficiente. Su capacidad de almacenamiento de 16 GB permite instalar una mayor cantidad de aplicaciones, juegos y contenido.

Fire TV Stick 4K: el más rebajado

Si se busca el modelo más rebajado durante el Black Friday, ese el Fire TV Stick 4K, un dispositivo que ofrece unas características y prestaciones muy similares al 4K Max. Ahora mismo tiene una rebaja del 51%, que deja su precio en solo en 33,99 euros.

Ofrece 8 GB de almacenamiento y 2 GB de RAM, junto con conectividad Wi-Fi 6. La principal diferencia respecto al dispositivo de mayor gama radica en la capacidad de almacenamiento y el tipo de conexión inalámbrica, ya que el Fire TV Stick 4K cuenta con 8 GB y Wi-Fi 6.

Cómo conectar y configurar Fire TV Stick

Para instalar el Fire TV Stick, se debe conectar el dispositivo al puerto HDMI del televisor. Es necesario utilizar el cable USB y el adaptador de corriente incluidos para alimentar el dispositivo. Luego, se selecciona la entrada HDMI correspondiente desde el control del televisor.

Al encender el Fire TV Stick por primera vez, aparece una guía de configuración en pantalla. Con el control remoto del dispositivo, se selecciona el idioma preferido y se conecta el Stick a una red Wi-Fi disponible. Después, se inicia sesión con una cuenta de Amazon. Si el usuario no dispone de una cuenta, puede crearla en ese momento.

El sistema verifica actualizaciones y permite personalizar algunas preferencias, como el control parental y la configuración de audio o pantalla. Tras completar estos pasos, la pantalla principal muestra las aplicaciones y contenidos disponibles. Desde ese momento, el Fire TV Stick queda listo para transmitir contenidos en streaming.

Por qué merece la pena comprarlo: estos son los pros del dispositivo

Instalación sencilla y rápida, sin necesidad de herramientas adicionales.

Interfaz intuitiva orientada al usuario, que facilita la navegación entre aplicaciones y contenidos.

Compatible con una amplia variedad de aplicaciones de streaming como Netflix, Prime Video, Disney+, YouTube y más.

Portabilidad, ya que el dispositivo es compacto y puede trasladarse fácilmente de un televisor a otro.

Actualizaciones periódicas de software que amplían funciones y mejoran la seguridad.

Permite controlar ciertos dispositivos domésticos inteligentes compatibles a través de Alexa.

