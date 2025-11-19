El Corner

Esta aspiradora es uno de los productos estrella de Dayson: tiene láser incorporado y está de oferta en MediaMarkt

La Dyson V15 Detect Absolute llega con láser, sensor acústico y 240 AW al mejor precio, con un 30% de descuento. La oferta ideal para una limpieza profunda y sin esfuerzo

Guardar
La V15 Detect Absolute de
La V15 Detect Absolute de Dayson hace algo que otras aspiradoras no pueden: mostrarte lo que estás limpiando.

La Dyson V15 Detect™ Absolute no es solo una aspiradora, sino una máquina diseñada para aspirar lo que no se ve. Su láser verde ilumina el polvo microscópico y su sensor acústico cuenta las partículas en tiempo real para ajustar la potencia de manera automática. Todo ello con la potencia del motor Hyperdymium de 240 AW y una pantalla LCD que muestra la cantidad de suciedad aspirada, los modos activos y la autonomía disponible.

Gracias a esta oferta de las semanas Black de MediaMarkt, puedes conseguirla con un 30 % de descuento, por solo 559 euros, un precio muy por debajo de lo habitual para una V15 con todos sus accesorios. Si tienes mascotas, suelos combinados o quieres una limpieza real y no aparente, esta es la Dyson que necesitas. Es potente, ligera, intuitiva y está preparada para cambiar la forma en que limpias cada rincón de tu casa.

Características de la Dyson V15 Detect Absolute

  • Láser Slim Fluffy™: ilumina polvo microscópico para una limpieza visual y precisa.
  • Sensor acústico: cuenta partículas y ajusta la potencia de forma inteligente.
  • Motor Hyperdymium™: 240 AW y hasta 125.000 rpm.
  • Pantalla LCD: información en tiempo real sobre suciedad, modos y autonomía.
  • Ajuste automático (DLS™): adapta la potencia según el tipo de superficie.
  • Filtración completa: atrapa el 99,99 % de partículas de 0,3 micras.
  • Autonomía: hasta 60 minutos.
  • Antienredos: cepillo Digital Motorbar con sistema antiatasco.
  • Accesorios incluidos: Slim Fluffy™, Motorbar, multifunción, rinconera.

Potencia real que se nota en cada pasada

Su pantalla LCD muestra la
Su pantalla LCD muestra la cantidad de suciedad aspirada, los modos activos y la autonomía disponible.

La V15 Detect Absolute hace algo que otras aspiradoras no pueden: mostrarte lo que estás limpiando. El láser verde revela partículas que normalmente pasarían desapercibidas y el sensor acústico confirma la cantidad de suciedad que estás aspirando. De este modo, el motor ajusta su potencia sin que tengas que hacer nada: más potencia en alfombras y menos en suelos duros, para optimizar siempre la batería y la eficacia. El resultado es una limpieza en profundidad que se ve y se nota.

Comprar en MediaMarkt por 240€ menos

Potencia real que se nota en cada pasada

La V15 Detect Absolute hace algo que otras aspiradoras no pueden: mostrarte lo que estás limpiando. El láser verde revela partículas que normalmente pasarían desapercibidas y el sensor acústico confirma la cantidad de suciedad que estás aspirando. De este modo, el motor ajusta su potencia sin que tengas que hacer nada: más potencia en alfombras y menos en suelos duros, para optimizar siempre la batería y la eficacia. El resultado es una limpieza en profundidad que se ve y se nota.

¿Para quién es ideal?

  • Hogares con mascotas y suelos mixtos.
  • Quien quiera ver (literalmente) la suciedad gracias al láser.
  • Usuarios que buscan una aspiradora potente sin cables.
  • Casas con alfombras donde el Motorbar rinde al máximo.
  • Personas que valoran un control detallado a través de pantalla LCD.

Opiniones de usuarios

Los compradores destacan que el láser cambia por completo la percepción de limpieza porque se aprecia de manera clara el polvo que normalmente no se ve. También mencionan que la potencia es superior a modelos anteriores y que la pantalla LCD es muy útil para controlar autonomía y modos.

Comprar en MediaMarkt por 559 €

La Dyson V15 Detect Absolute es de esas aspiradoras que justifican su fama: potente, precisa y capaz de mostrarte lo que realmente estás quitando del suelo. Si estabas esperando una buena oferta, esta bajada del 30 % es el momento perfecto para dar el salto a una limpieza profunda y tecnológica sin esfuerzo.

*Cada vez que compras a través de cualquiera de los enlaces añadidos en este artículo, INFOBAE recibe una comisión

Temas Relacionados

LimpiezaLimpieza del HogarAspiradorasDispositivos ElectrónicosDaysonProductosProductos EspañaComprasEspaña-AfiliaciónEspaña Noticias

Últimas Noticias

La aspiradora de Rowenta que optimiza al máximo la limpieza del hogar: autonomía, potencia y tres funciones en una

Su diseño y el modo Boost permiten aspirar toda la casa en menos tiempo y con menos esfuerzo. Además, está en oferta en Amazon con 44% de descuento

La aspiradora de Rowenta que

La pulsera deportiva Xiaomi Smartband 10 que arrasa en ventas: salud, deporte y control del sueño por 35 euros

¿Quieres controlar tu actividad, tu salud y tu sueño sin gastar un dineral? La Xiaomi Smartband 10 hace todo eso y mucho más y ahora puedes conseguirla a un precio bajísimo

La pulsera deportiva Xiaomi Smartband

Este purificador de aire Levoit está rebajado a su precio mínimo histórico: solo durante el Black Friday de PcComponentes

Un purificador inteligente con filtro True HEPA, sensor de calidad del aire y control por app que mantiene tu hogar libre de alérgenos, olores y contaminantes

Este purificador de aire Levoit
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Anticorrupción considera “veraces” las pruebas

Anticorrupción considera “veraces” las pruebas de Aldama que sitúan a Santos Cerdán en los amaños de obra pública

Anticorrupción solicita una vista en el Supremo para decidir si mantienen en libertad a Ábalos y a Koldo García

“La Paqui”, mujer de Santos Cerdán, en el foco de la UCO: la Guardia Civil solicita a Hacienda rastrear los movimientos de sus cuentas bancarias entre 2014 y 2024

Pedro Sánchez anuncia una batería de medidas “ambiciosas” para frenar la desinformación, el odio y la vulneración de la privacidad en internet

Anticorrupción pide 24 años de cárcel para Ábalos y solo siete para Víctor de Aldama por la trama de las mascarillas

ECONOMÍA

Comprobar Super Once: los números

Comprobar Super Once: los números ganadores del Sorteo 4 de este 19 noviembre

Precio del aceite de oliva en España este 19 de noviembre

España es la mayor productora de tabaco de Europa: el 99% de producción está en Extremadura

Las inmobiliarias creen que solo un “Plan Marshall de Vivienda” solucionará el problema de acceso que “asfixia” a una generación

Las grandes cadenas textiles impulsan un convenio histórico con subidas salariales, reducción de jornada y más conciliación para 100.000 trabajadores

DEPORTES

Así fue la última vez

Así fue la última vez que España ganó la Copa Davis: un héroe llamado Bautista, las lágrimas de Nadal y la sexta ensaladera

Así es Curazao, el país más pequeño en clasificarse para el Mundial de 2026: 155.000 habitantes y 15 años de vida

La Vuelta Ciclista a España 2026 no pasará por Canarias debido a la presencia del equipo israelí

Una España de récord pone rumbo al Mundial tras el empate ante Turquía: La Roja iguala la racha sin perder de Italia

Así te hemos contado el partido entre España y Turquía (2-2)