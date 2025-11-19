Esta aspiradora es uno de los productos estrella de Dayson: tiene láser incorporado y está de oferta en MediaMarkt

La V15 Detect Absolute de Dayson hace algo que otras aspiradoras no pueden: mostrarte lo que estás limpiando.

La Dyson V15 Detect™ Absolute no es solo una aspiradora, sino una máquina diseñada para aspirar lo que no se ve. Su láser verde ilumina el polvo microscópico y su sensor acústico cuenta las partículas en tiempo real para ajustar la potencia de manera automática. Todo ello con la potencia del motor Hyperdymium de 240 AW y una pantalla LCD que muestra la cantidad de suciedad aspirada, los modos activos y la autonomía disponible.

Gracias a esta oferta de las semanas Black de MediaMarkt , puedes conseguirla con un 30 % de descuento, por solo 559 euros, un precio muy por debajo de lo habitual para una V15 con todos sus accesorios. Si tienes mascotas, suelos combinados o quieres una limpieza real y no aparente, esta es la Dyson que necesitas. Es potente, ligera, intuitiva y está preparada para cambiar la forma en que limpias cada rincón de tu casa.

Características de la Dyson V15 Detect Absolute

Láser Slim Fluffy™: ilumina polvo microscópico para una limpieza visual y precisa.

Sensor acústico: cuenta partículas y ajusta la potencia de forma inteligente.

Motor Hyperdymium™: 240 AW y hasta 125.000 rpm.

Pantalla LCD: información en tiempo real sobre suciedad, modos y autonomía.

Ajuste automático (DLS™): adapta la potencia según el tipo de superficie.

Filtración completa: atrapa el 99,99 % de partículas de 0,3 micras.

Autonomía: hasta 60 minutos.

Antienredos: cepillo Digital Motorbar con sistema antiatasco.

Accesorios incluidos: Slim Fluffy™, Motorbar, multifunción, rinconera.

Potencia real que se nota en cada pasada

Su pantalla LCD muestra la cantidad de suciedad aspirada, los modos activos y la autonomía disponible.

La V15 Detect Absolute hace algo que otras aspiradoras no pueden: mostrarte lo que estás limpiando. El láser verde revela partículas que normalmente pasarían desapercibidas y el sensor acústico confirma la cantidad de suciedad que estás aspirando. De este modo, el motor ajusta su potencia sin que tengas que hacer nada: más potencia en alfombras y menos en suelos duros, para optimizar siempre la batería y la eficacia. El resultado es una limpieza en profundidad que se ve y se nota.

¿Para quién es ideal?

Hogares con mascotas y suelos mixtos.

Quien quiera ver (literalmente) la suciedad gracias al láser.

Usuarios que buscan una aspiradora potente sin cables.

Casas con alfombras donde el Motorbar rinde al máximo.

Personas que valoran un control detallado a través de pantalla LCD.

Opiniones de usuarios

Los compradores destacan que el láser cambia por completo la percepción de limpieza porque se aprecia de manera clara el polvo que normalmente no se ve. También mencionan que la potencia es superior a modelos anteriores y que la pantalla LCD es muy útil para controlar autonomía y modos.

Comprar en MediaMarkt por 559 €

La Dyson V15 Detect Absolute es de esas aspiradoras que justifican su fama: potente, precisa y capaz de mostrarte lo que realmente estás quitando del suelo. Si estabas esperando una buena oferta, esta bajada del 30 % es el momento perfecto para dar el salto a una limpieza profunda y tecnológica sin esfuerzo.

*Cada vez que compras a través de cualquiera de los enlaces añadidos en este artículo, INFOBAE recibe una comisión