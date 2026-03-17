A qué hora y dónde ver el partido de Champions entre el Manchester City y el Real Madrid

El partido de ida de Champions entre el Real Madrid y el Manchester City (REUTERS/Violeta Santos Moura)

El Manchester City recibe al Real Madrid en casa para afrontar el duelo de vuelta de octavos de final de Champions. Un encuentro que ya acaparó todos los focos de la jornada europea dado el resultado del Bernabéu (3-0), y ahora ha disparado las cotas de interés. Con una amplia ventaja en el marcador, el club blanco llega a la cita con cierta comodidad, pero sin dar por cerrada la clasificación. Mientras que los de Pep Guardiola buscarán protagonizar una noche mágica y dar la vuelta al marcador ante su afición.

El Real Madrid, bajo la dirección de Álvaro Arbeloa, afrontar el compromiso con una ventaja significativa obtenida en el partido de ida disputado en el estadio Santiago Bernabéu. En ese primer encuentro, el conjunto blanco se impuso en el marcador gracias al 3-0. Fue Fede Valverde quien firmó los tres tantos tras realizar una actuación impecable ante un City que no supo frenar el vuelo de un pajarito convertido en halcón. Ese hat-trick del mediocampista uruguayo permitió al Real Madrid dar un paso importante en la eliminatoria, dejando la presión sobre el equipo inglés para el duelo de vuelta.

En la competición doméstica, el club blanco también llega reforzado tras lograr una victoria por 4-1 ante el Elche en LaLiga de nuevo en el estadio de Chamartín. Con ese triunfo, el equipo blanco se mantiene en la segunda posición de la clasificación con 66 puntos, resultado de 21 victorias, tres empates y cuatro derrotas. Una situación que les deja con una diferencia de cuatro puntos respecto al FC Barcelona que se encuentra líder de la clasificación con 70 puntos.

Los jugadores del Real Madrid celebrando el gol de Valvede (REUTERS/Violeta Santos Moura)

Una de las principales dudas para el Real Madrid en este partido es la disponibilidad de Kylian Mbappé. El atacante francés no pudo participar en el duelo de ida y su presencia en el Etihad Stadium está en duda debido a los problemas físico. Sin embargo, Arbeloa ya dejó claro en rueda de prensa que el delantero francés estaría disponible para el duelo ante el Manchester City.

En cuanto al equipo liderado por Pep Guardiola, el club llega a la cita con el reto de remontar un resultado adverso en su estadio. El City se clasificó entre los ocho mejores equipos durante la fase de la liguilla, pero la derrota en el Santiago Bernabéu complica sus opciones de seguir avanzando en la competición europea. A ello se suma que los citizens no atraviesan su mejor momento en la Premier League, dado que empató (1-1) ante el West Ham durante su último partido. Un resultado que les aleja del título doméstico. A pesar de esto, el City tiene por delante la FA Cup y la final de la Carabao Cup, aunque el objetivo principal en este momento es lograr la remontada ante el Real Madrid.

El extraño caso de la "desaparición" de Doku en pleno Manchester City-Real Madrid.

A qué hora y dónde ver el partido

El encuentro entre el Manchester City y el Real Madrid está programado para este martes 17 de marzo, a las 21 horas, y será transmitido en España a través de los canales M+ Liga de Campeones, M+ Liga de Campeones 4 , Movistar Plus+ y LaLiga TV Bar, todos ellos disponibles en la plataforma Movistar Plus+.

El partido entre el Manchester City y el Real Madrid se presenta como uno de los más atractivos de la jornada y de la ronda. La ventaja lograda por el conjunto español en la ida otorga una cierta tranquilidad, pero el City contará con el apoyo de su afición y con la motivación de revertir la eliminatoria en casa. La expectativa es máxima y se espera un duelo intenso entre dos de los clubes más potentes del continente.