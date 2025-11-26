España Deportes

Giménez rescata al Atlético de Madrid con un cabezazo en el último suspiro ante el Inter de Milán

El Atlético de Madrid conquistó un triunfo agónico ante el Inter de Milán con un cabezazo de Giménez en el minuto 93, en un duelo de máxima tensión que mantuvo la emoción hasta el final y refuerza las aspiraciones rojiblancas de avanzar en la competición europea

Guardar

El Atlético de Madrid sumó una victoria crucial por 2-1 ante el Inter de Milán en una noche cargada de emoción en el Metropolitano. El tanto definitivo, obra de José María Giménez en el minuto 93, transformó la ansiedad de la grada en una celebración colectiva tras un partido que mantuvo la incertidumbre hasta prácticamente el pitido final. Con este resultado, el equipo de Diego Pablo Simeone refuerza su posición en la fase de grupos y alimenta sus opciones en las competiciones europeas.

La primera parte fue una batalla intensa por el control del balón y el ritmo del partido. El Inter saltó al campo marcado por la iniciativa y creó las ocasiones más peligrosas en los primeros minutos. Juan Musso, portero rojiblanco en la cita por la lesión de Jan Oblak, respondió con seguridad ante los remates de Federico Dimarco, manteniendo el marcador sin movimientos.

La réplica del Atlético fue inmediata y eficaz: una jugada construida por Giuliano Simeone desde la derecha acabó en el área, donde tras un despeje, Álex Baena intentó controlar el balón, que rebotó entre estómago y mano. Julián Álvarez cazó el rechace y batió a Yann Sommer, abriendo el marcador en una acción que generó dudas sobre la legalidad del control inicial. El árbitro François Letexier revisó la jugada en el VAR y consideró la mano involuntaria e inmediata, validando el 1-0 para los locales. Antes del descanso, los rojiblancos basaron su resistencia en la organización defensiva y salidas rápidas, mientras Giuliano pedía penalti en dos ocasiones que el juez desestimó, y el Inter incrementaba la presión sin éxito.

Apollo Sports Capital, nuevo accionista mayoritario del Atlético de Madrid.

El Inter fuerza un empate pero Giménez pone el cierre

El regreso de los equipos tras la pausa devolvió a un Inter aún más agresivo, dispuesto a inclinar el campo a su favor. Nicolò Barella rozó el empate con un potente disparo que se estrelló en el larguero y poco después fue Musso quien tuvo que emplearse a fondo para tapar un mano a mano de Dimarco. Los italianos encontraron su premio en el minuto 54: Piotr Zielinski combinó en la frontal con Marcus Bonny, quien dejó el balón en ventaja para el polaco, que lo cruzó lejos del alcance del portero argentino. Con el empate en el marcador, el partido alcanzó sus picos máximos de tensión.

El Atlético sintió el golpe, pero no perdió el orden ni la ambición. Simeone movió el banquillo buscando recuperar presencia ofensiva y los locales apretaron con balones al área, centros laterales y un despliegue físico para disputar cada balón dividido. Sommer y Musso sostuvieron a sus equipos en varias acciones de peligro. Con el cronómetro en contra y el empate como casi seguro, llegó la jugada definitiva: una falta lateral permitió a Giménez imponerse en el salto, rematar de cabeza y llevar la pelota a la red en el 93, desatando una ovación que recorrió todo el estadio.

El resultado refuerza la confianza del Atlético en una fase de grupos exigente, que exige máxima concentración y capacidad de reacción ante cualquier adversidad. A lo largo del encuentro, las actuaciones de Julián Álvarez, Zielinski y Giménez fueron decisivas en el marcador. El VAR fue protagonista en el tanto inicial, y la defensa rojiblanca supo responder en los momentos más comprometidos, frente a un Inter constante en sus ataques. El Metropolitano celebró el esfuerzo y la fe colectiva de un equipo que se niega a rendirse hasta el último instante y que, con esta victoria, mantiene intactos sus sueños europeos.

Temas Relacionados

DeportesFútbolChampions LeagueAtlético MadridInter De MilanEspaña-DeportesEspaña-Noticias

Últimas Noticias

Xabi Alonso consigue ganar y “romper la dinámica” en la que estaba sumido el Real Madrid, pero no se quita la diana de la espalda

El club blanco consiguió la victoria ante el Olympiacos en Champions, pero no termina de convencer

Xabi Alonso consigue ganar y

El portero argentino del Atlético de Madrid, Juan Musso, salda sus cuentas pendientes con el Inter tras la victoria en Champions

El portero rojiblanco jugó varios años en Italia y nunca había conseguido ganar al Inter

El portero argentino del Atlético

El Real Madrid se reencuentra con la victoria en Grecia, pero pide la hora ante el Olympiacos en Champions

Kylian Mbappé fue el encargado de firmar los goles para certificar la victoria blanca

El Real Madrid se reencuentra

Así te hemos contado la victoria del Real Madrid ante el Olympiacos en Champions

Kylian Mbappé fue el encargado de firmar los goles para certificar la victoria blanca

Así te hemos contado la

La vida de Carlos Alcaraz tras terminar la temporada: nuevo look, vacaciones en Miami y reencuentro con un extenista argentino

El tenista murciano terminó el año al anunciar su baja para la Copa Davis por lesión

La vida de Carlos Alcaraz
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Cómo votar por correo en

Cómo votar por correo en las elecciones de Extremadura 2025: plazos, fechas y cómo solicitarlo

Ábalos decide sacar los trapos sucios del Gobierno para ‘morir matando’ si el Supremo le manda a la cárcel

España y Arabia Saudí sellan una hoja de ruta para reforzar la lucha contra el crimen organizado

El juez Peinado expulsa a Manos Limpias de la causa contra Begoña Gómez

La UCO sitúa al expresidente de la Diputación de Almería en el centro de una supuesta red familiar para blanquear dinero en efectivo

ECONOMÍA

Los funcionarios consiguen su subida

Los funcionarios consiguen su subida salarial: hasta un 4,5% entre 2025 y 2026 y un 6,5% entre 2027 y 2028

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Sebastián Ramírez, abogado: “Puedes cobrar el paro y ser autónomo al mismo tiempo”

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 4 de las 17:00

Gerard Piqué imparte clase en Harvard Business School y analiza con los alumnos el “espectacular crecimiento” de la Kings League como modelo de negocio

DEPORTES

Xabi Alonso consigue ganar y

Xabi Alonso consigue ganar y “romper la dinámica” en la que estaba sumido el Real Madrid, pero no se quita la diana de la espalda

El portero argentino del Atlético de Madrid, Juan Musso, salda sus cuentas pendientes con el Inter tras la victoria en Champions

El Real Madrid se reencuentra con la victoria en Grecia, pero pide la hora ante el Olympiacos en Champions

Así te hemos contado la victoria del Real Madrid ante el Olympiacos en Champions

La vida de Carlos Alcaraz tras terminar la temporada: nuevo look, vacaciones en Miami y reencuentro con un extenista argentino