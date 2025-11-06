Los rivales de Carlos Alcaraz en las ATP Finals: de Novak Djokovic a Taylor Fritz

El tenista español Carlos Alcaraz (Europa Press)

Carlos Alcaraz tendrá la responsabilidad de comandar el Grupo Jimmy Connors en las ATP Finals de Turín, evento que se desarrollará en esa ciudad italiana entre el 9 y el 16 de noviembre. La edición reúne a los mejores exponentes del circuito masculino en una cita que marca el cierre y la consagración de la temporada tenística. Alcaraz compartirá este grupo junto a Novak Djokovic, una de las figuras históricas de este torneo, el representante de Estados Unidos Taylor Fritz y el australiano Alex de Miñaur, según quedó establecido por el sorteo.

En cuanto al otro cuadro, el denominado Grupo Bjorn Borg, Jannik Sinner figura como primer cabeza de serie. De acuerdo con la composición determinada, sus rivales serán el alemán Alexander Zverev, el estadounidense Ben Shelton y el canadiense Felix Auger-Aliassime o el italiano Lorenzo Musetti, quien todavía disputa su clasificación esta semana en el ATP de Atenas.

De acuerdo al protocolo del sorteo, el inicio de Alcaraz en el certamen sería ante el australiano Alex de Miñaur, siempre y cuando no se produzcan alteraciones en la agenda original determinada en el evento. La inclusión de Novak Djokovic en el bombo fue una sorpresa relativa, aunque el serbio, que compite en Atenas, todavía no ha confirmado que vaya a jugar en Turín. Djokovic, además, fue emparejado en primera instancia con Zverev, pero ese cruce se modificó antes de la fase de asignación por grupos. Posteriormente, la fortuna resolvió el destino de los estadounidenses y la ubicación del último jugador.

El tenista español Carlos Alcaraz (REUTERS/Gonzalo Fuentes)

Ya definidos ambos cuadros, el formato prevé que cada jugador dispute tres partidos. Al finalizar estos encuentros, los dos mejores de cada grupo se cruzarán en las semifinales del sábado 15. De ahí saldrán los dos aspirantes al título, cuyo duelo se llevará a cabo el día 16 de noviembre. El propio Sinner llega como campeón vigente y buscará revalidar un trofeo que le permitió desbancar a sus máximos rivales en 2024.

Alcaraz, Sinner y el número uno de la ATP

Uno de los grandes atractivos de las ATP Finals será el pulso entre Alcaraz y Sinner por el puesto de número uno mundial al final del año. El italiano le arrebató el puesto tras ser campeón del Masters 1000 ATP de París. La situación clasificatoria propone diferentes escenarios. El español depende de sí mismo para ser el líder definitivo de la temporada 2025. Con ganar tres partidos habría asegurado su objetivo sin tener que mirar a Jannik Sinner, que necesita ser campeón.

Si Sinner lograra el trofeo con un pleno de seis victorias, la exigencia para Alcaraz se eleva, ya que necesitaría ganar los tres partidos de la fase de grupos o bien llegar a la final para recuperar el número uno. Si el italiano ganara perdiendo uno de sus duelos, el español podría ser primero con dos triunfos en el grupo o accediendo al partido definitivo. Incluso con dos derrotas a lo largo del torneo para Sinner, Alcaraz tendría suficiente con una única victoria.

Los tres récords que Carlos Alcaraz ha conseguido lograr antes que Rafa Nadal.

Este será, por tanto, un momento clave en la carrera de Carlos Alcaraz, quien afronta su tercera participación en este prestigioso certamen, después de haber tenido que renunciar en 2022 debido a una lesión. En 2023 llegó a semifinales, que perdió ante Novak Djokovic, y en 2024 un solo triunfo le dejó fuera en la fase de grupos. El español buscará este año firmar un desenlace diferente y consolidar su candidatura como número uno absoluto del tenis mundial.