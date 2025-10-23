España Deportes

El regalo de Modric a los jugadores del AC Milan para evitar una novatada: “Llegó y nadie le dijo nada”

La llegada de Luka Modric al AC Milan ha marcado un antes y un después tanto en el juego del equipo como dentro del vestuario

Ana Pérez Navarro

Por Ana Pérez Navarro

Guardar
El jugador del AC Milan
El jugador del AC Milan Luka Modric (REUTERS/Daniele Mascolo)

La llegada de Luka Modric al AC Milan ha marcado un antes y un después tanto en el juego del equipo como en la vida cotidiana del vestuario. Tras una trayectoria brillante en el Real Madrid, el centrocampista croata se unió al club italiano este verano y en poco tiempo se ha convertido en uno de los referentes del conjunto rossonero. Su debut oficial tuvo lugar el 10 de agosto en un amistoso ante el Chelsea, partido que el Milan ganó 4-1. Sin embargo, la actuación de Modric no se limita a lo deportivo, dado que también ha conquistado a sus compañeros con un regalo.

Desde aquel primer partido, el croata solo se ha perdido una cita, el enfrentamiento ante el Lecce en los dieciseisavos de final de la Copa, lo que resulta testimonio de la confianza que el cuerpo técnico del equipo italiano ha depositado en él. Habitualmente titular, Modric ha logrado sumar su primer gol con la elástica del AC Milan, tanto que resultó determinante para asegurar la victoria por 1-0 frente al Bolonia, y ha facilitado una asistencia durante el enfrentamiento ante el Lecce, sellado con triunfo por 2-0 para los rossoneri.

La influencia de Modric trasciende los partidos. No solo ha aportado en el césped, sino que también ha sorprendido a todos con su integración y generosidad en el vestuario. Su llegada procedente del Real Madrid, club donde dejó una huella imborrable, podría haber supuesto presión o distanciamiento, pero Modric eligió ejercer el liderazgo de otra manera.

El jugador del AC Milan
El jugador del AC Milan Luka Modric (REUTERS/Daniele Mascolo)

El gesto de Modric con los jugadores del AC Milan

Según relató Santiago Giménez, delantero mexicano del equipo, en una transmisión por TikTok, el croata tuvo un gesto inesperado con sus nuevos compañeros. “Llegamos al vestuario y cada jugador tenía en su sitio un nuevo iPhone. Modric nos lo había dado, nos había comprado un nuevo teléfono a cada uno de nosotros. Cuando un jugador llega a un equipo nuevo tiene que cantar y, en lugar de hacer eso, Luka decidió comprar un teléfono a todos”, relató Giménez, destacando la generosidad y el estilo personal de la estrella croata para ganarse al grupo.

El peso de Modrić no se limita al plano doméstico. A nivel internacional, el centrocampista continúa siendo un pilar indiscutible en la selección de Croacia. Su intención sigue siendo liderar a su país en el próximo Mundial, uno de sus mayores objetivos a corto plazo. Durante la última cita de selecciones nacionales, participó en ambos partidos de Croacia: intervino 22 minutos en la victoria por 3-0 frente a Gibraltar y fue titular durante el empate sin goles ante República Checa. El liderazgo de Modrić, dentro y fuera del campo, sigue guiando a su selección en momentos importantes.

Xabi Alonso: "Es un reto muy bonito ser el nuevo entrenador del Real Madrid".

Por el lado del AC Milan, el club ha iniciado la campaña con determinación y regularidad, firmando un arranque sólido en la Serie A. Tras disputarse siete fechas, el equipo suma cinco victorias, un empate y una sola derrota, lo que le permite alcanzar 16 puntos y ocupar la primera posición de la tabla en solitario. El Inter, su clásico rival, le pisa los talones con 15 unidades y le siguen Nápoles y Roma, completando así los puestos de privilegio para el inicio del campeonato.

Temas Relacionados

Luka ModricAC MilanSerie AItaliaFútbolFútbol EspañaEspaña-DeportesEspaña Noticias

Últimas Noticias

La FIA sufre un hackeo y se filtran los datos confidenciales de los pilotos de Fórmula 1

Entre esos documentos figuran identificaciones de primer nivel, como el pasaporte o la Superlicencia del campeón mundial Max Verstappen

La FIA sufre un hackeo

El entrenador de Islam Makhachev sabe cuál es el punto débil de Ilia Topuria: “Es casi el paquete completo”

El luchador ruso tiene que superar a Jack Della Maddalena para poder enfrentarse al hispano-georgiano

El entrenador de Islam Makhachev

El futbolista Asier Villalibre revela sus crisis de salud mental e inseguridad: “Te infravaloras, te haces pequeñito”

El jugador del Racing de Santander puso de nuevo en el foco este tipo de problemas tan presentes en el deporte

El futbolista Asier Villalibre revela

Vivió en un orfanato donde abusaron de él y jugó con el Atlético de Madrid y el Barça hasta que las drogas acabaron con su carrera: la historia de Julio Alberto

Ahora, el exfutbolista da charlas para prevenir las adicciones en los jóvenes

Vivió en un orfanato donde

La Liga anuncia la cancelación del Villareal-Barça en Miami

El evento no tendrá lugar por “la incertidumbre que se ha presentado en España en las últimas semanas”

La Liga anuncia la cancelación
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La justicia niega la nacionalidad

La justicia niega la nacionalidad española a una descendiente de judíos sefardíes porque los documentos que presentó no tienen “la relevancia que se pretende”

Maribel Vilaplana, la periodista que comió con Mazón el día de la DANA, tendrá que declarar el 3 de noviembre como testigo

Las últimas apariciones de Antonio Tejero: la exhumación de Franco, un manifiesto para ensalzar su legado y ataques al Gobierno

La familia de Antonio Tejero desmiente la muerte del autor del golpe de Estado: “Estoy ahora mismo de su mano. Rezamos”

Condenado a cinco años de prisión un abuelo por abusar sexualmente de su nieta de nueve años en el piso de Vigo en el que vivían

ECONOMÍA

El fabricante del montacargas utilizado

El fabricante del montacargas utilizado en el robo del Museo del Louvre aprovecha para publicitar su material: “Cuando hay que hacer las cosas rápido...”

Francisco Franco, abogado penalista: “Estos son los errores más comunes que cometen todos los conductores al recibir una multa”

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 4

Precio de la luz estará muy cara este 24 de octubre: estas serán las tarifas por horas

BBVA Research revisa al alza el PIB de las autonomías: la Comunidad Valenciana y Canarias serán las que más crezcan este año

DEPORTES

La FIA sufre un hackeo

La FIA sufre un hackeo y se filtran los datos confidenciales de los pilotos de Fórmula 1

El mural de Djokovic es vandalizado en Belgrado tras su apoyo a las protestas juveniles y su traslado a Grecia

El entrenador de Islam Makhachev sabe cuál es el punto débil de Ilia Topuria: “Es casi el paquete completo”

El exjugador de la Juventus que entrenó con Cristiano Ronaldo y ahora trabaja en la construcción: “He encontrado la paz”

Serena Williams: la mayor leyenda del tenis recoge el Premio Princesa de Asturias de los Deportes por su ejemplo dentro y fuera de las pistas