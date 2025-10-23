El regalo de Modric a los jugadores del AC Milan para evitar una novatada: “Llegó y nadie le dijo nada”

El jugador del AC Milan Luka Modric (REUTERS/Daniele Mascolo)

La llegada de Luka Modric al AC Milan ha marcado un antes y un después tanto en el juego del equipo como en la vida cotidiana del vestuario. Tras una trayectoria brillante en el Real Madrid, el centrocampista croata se unió al club italiano este verano y en poco tiempo se ha convertido en uno de los referentes del conjunto rossonero. Su debut oficial tuvo lugar el 10 de agosto en un amistoso ante el Chelsea, partido que el Milan ganó 4-1. Sin embargo, la actuación de Modric no se limita a lo deportivo, dado que también ha conquistado a sus compañeros con un regalo.

Desde aquel primer partido, el croata solo se ha perdido una cita, el enfrentamiento ante el Lecce en los dieciseisavos de final de la Copa, lo que resulta testimonio de la confianza que el cuerpo técnico del equipo italiano ha depositado en él. Habitualmente titular, Modric ha logrado sumar su primer gol con la elástica del AC Milan, tanto que resultó determinante para asegurar la victoria por 1-0 frente al Bolonia, y ha facilitado una asistencia durante el enfrentamiento ante el Lecce, sellado con triunfo por 2-0 para los rossoneri.

La influencia de Modric trasciende los partidos. No solo ha aportado en el césped, sino que también ha sorprendido a todos con su integración y generosidad en el vestuario. Su llegada procedente del Real Madrid, club donde dejó una huella imborrable, podría haber supuesto presión o distanciamiento, pero Modric eligió ejercer el liderazgo de otra manera.

El jugador del AC Milan Luka Modric (REUTERS/Daniele Mascolo)

El gesto de Modric con los jugadores del AC Milan

Según relató Santiago Giménez, delantero mexicano del equipo, en una transmisión por TikTok, el croata tuvo un gesto inesperado con sus nuevos compañeros. “Llegamos al vestuario y cada jugador tenía en su sitio un nuevo iPhone. Modric nos lo había dado, nos había comprado un nuevo teléfono a cada uno de nosotros. Cuando un jugador llega a un equipo nuevo tiene que cantar y, en lugar de hacer eso, Luka decidió comprar un teléfono a todos”, relató Giménez, destacando la generosidad y el estilo personal de la estrella croata para ganarse al grupo.

El peso de Modrić no se limita al plano doméstico. A nivel internacional, el centrocampista continúa siendo un pilar indiscutible en la selección de Croacia. Su intención sigue siendo liderar a su país en el próximo Mundial, uno de sus mayores objetivos a corto plazo. Durante la última cita de selecciones nacionales, participó en ambos partidos de Croacia: intervino 22 minutos en la victoria por 3-0 frente a Gibraltar y fue titular durante el empate sin goles ante República Checa. El liderazgo de Modrić, dentro y fuera del campo, sigue guiando a su selección en momentos importantes.

Xabi Alonso: "Es un reto muy bonito ser el nuevo entrenador del Real Madrid".

Por el lado del AC Milan, el club ha iniciado la campaña con determinación y regularidad, firmando un arranque sólido en la Serie A. Tras disputarse siete fechas, el equipo suma cinco victorias, un empate y una sola derrota, lo que le permite alcanzar 16 puntos y ocupar la primera posición de la tabla en solitario. El Inter, su clásico rival, le pisa los talones con 15 unidades y le siguen Nápoles y Roma, completando así los puestos de privilegio para el inicio del campeonato.