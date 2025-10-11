España Deportes

Un equipo femenino de baloncesto devuelve su trofeo después de descubrir que en realidad había perdido la final

El cambio se produjo después de que el entrenador revisara la grabación del enfrentamiento y detectara una confusión en el marcador

Gonzalo García Crespo

Baloncesto femenino en Estados Unidos.
Baloncesto femenino en Estados Unidos. (AP Photo/Jessica Hill, Archivo)

El desenlace inesperado del campeonato estatal femenino de baloncesto escolar en Oklahoma, Estados Unidos, no solo se ha definido no solo en la cancha, sino también frente a la pantalla de una televisión. Tras un tiro sobre la bocina que parecía asegurar la victoria para la Academy of Classical Christian Studies sobre Apache High School, en el campeonato que se celebra entre las instituciones educativas de secundaria, la celebración se transformó en una revisión ética.

El cambio de rumbo se produjo después de que el entrenador principal de la Academy of Classical Christian Studies, Brendan King, revisara la grabación del enfrentamiento y detectara una confusión en el marcador. “En cuanto salí del vestuario, sentí un nudo en el estómago. Y dije: ‘Necesito saber si realmente ganamos este partido o no’”, ha contado King a CBS News. Al analizar el partido minuciosamente, el entrenador descubrió que el resultado oficial (44-43 a favor de la Academy) era incorrecto, y que el marcador real debía haber otorgado la victoria a Apache High por 43-42. Todo había sido un error de las personas encargadas de llevar la cuenta de los puntos.

Sin embargo, el reglamento de la Asociación de Actividades Escolares Secundarias de Oklahoma establece que el resultado registrado al final del partido debe ser considerado válido, y prohíbe modificar el marcador posterior a la finalización del encuentro. Pese a ello, King decidió presentar el hallazgo ante su equipo. La reacción del grupo de jugadoras fue inmediata y coincidente. “Creo que nos habríamos sentido mal de haber aceptado el trofeo, de cualquier manera”, ha compartido una de las jugadoras de la Academy a CBS News. Otra compañera subrayó el valor ético extraído de la experiencia: “Fue un muy buen momento de aprendizaje para nosotras, para darnos cuenta de que este [ganar el trofeo] no es el objetivo principal”.

Declaraciones de la jugadora española de baloncesto Iyana Martín, que completó su primer año como profesional a un gran nivel en Perfumerías Avenida y que ahora se prepara para jugar el Eurobasket con España.

El equipo devuelve el trofeo

Bajo este consenso, la Academy optó por apelar su propio triunfo —un hecho inédito— y solicitó la entrega del trofeo a sus rivales. La Liga aceptó la petición y Brendan King se encargó personalmente de llevar el reconocimiento a Apache High. La reacción en el nuevo equipo campeón fue igual de memorable. “Fue realmente especial que viniera y lo hiciera”, reconoció una jugadora de Apache.

La entrenadora de Apache High, Amy Merriweather, destacó ante los medios locales el valor simbólico del gesto: “Nos mostró que, ya sabes, todavía hay buenas personas en este mundo. Es algo que siempre recordaremos”.

Este inusual desenlace entregó no solo un campeonato, sino también una lección sobre honestidad y espíritu deportivo que resuena más allá de la cancha. La noticia llega además en un momento en el que el baloncesto femenino está en el foco por el final de la temporada de la WNBA. En esta competición, Las Vegas Aces acaba de ganar su tercer campeonato en cuatro años tras derrotar a Phoenix Mercury (97-86) en el cuarto partido de las Finales. Las Aces, comandadas por la pívot A’Ja Wilson, batieron a las Mercury en las primeras Finales de la WNBA al mejor de siete partidos en la historia de la liga.

