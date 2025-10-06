España Deportes

El exfutbolista del Manchester United Demetri Mitchell utiliza la inteligencia artificial para negociar su último contrato: “ChatGPT es el mejor agente que he tenido”

El jugador inglés recibió una oferta del Leyton Orient y le preguntó a la IA cómo debía reaccionar

Ana Pérez Navarro

Por Ana Pérez Navarro

Guardar
El exjugador del Manchester United,
El exjugador del Manchester United, Demetri Mitchell

La inteligencia artificial sigue expandiendo su influencia en sectores tan diversos como el deporte profesional, donde empieza a desempeñar funciones que, hasta hace muy poco tiempo, solo estaban reservadas para humanos. Un caso reciente lo prueba: el del futbolista inglés Demetri Mitchell, que recurrió a una plataforma de inteligencia artificial para negociar su contrato con su actual club, el Leyton Orient, de la tercera división inglesa.

Mitchell, de 28 años, ha vivido un trayecto deportivo que lo ha llevado desde su debut en la temporada 2017-2018 con el Manchester United hasta su paso por equipos de Escocia como el Hearts y el Hibernian, además de etapas en el Blackpool y el Exeter City, ya de vuelta en Inglaterra. Sin embargo, ahora ha decidido dar un giro a su carrera y para ello ha utilizado una novedosa estrategia que ha empleado para dar mejorar su contrato, según él mismo ha detallado.

En el pódcast From my left, el defensa comentó cómo decidió afrontar la negociación tras recibir la oferta del Leyton Orient. Sin un agente que velara por sus intereses ni intercediera ante la directiva, buscó apoyo en la herramienta ChatGPT: “El Leyton Orient me envió una oferta y usé ChatGPT para preguntar cómo debía negociar con el club y qué debía decir. Escribí: ‘Esto es lo que hice la última temporada. Tendré que mudarme a Londres, ¿cuánto me costará vivir allí? Mi esposa y mi hijo vendrán conmigo’”, relató el jugador.

El jugador Demetri Mitchell. (Reuters/Andrew
El jugador Demetri Mitchell. (Reuters/Andrew Couldridge)

La falta de representante no solo lo llevó a valerse del asesoramiento proporcionado por la inteligencia artificial, sino también a maximizar los ingresos que obtuvo en la firma del nuevo contrato. Mitchell detalló: “Como no tenía un agente, logré conseguir una comisión también por la firma del contrato. ChatGPT ha sido el mejor agente que he tenido en mi carrera. Las comisiones suelen rondar el 5%, mientras que ChatGPT solo me cuesta 15 libras (unos 17,22 euros al cambio actual) al mes. Los sueldos de los jugadores que no son de élite son muy diferentes de lo que se imagina la gente”.

Demetri Mitchell y el salario de los jugadores

Es este último aspecto el que llevó a Mitchell a reflexionar sobre la percepción que suele existir en torno a los futbolistas profesionales y su nivel de ingresos. “La gente piensa que los jugadores están muy bien pagados y que son afortunados. Pero hay una gran diferencia entre ganar como futbolista y ganar lo mismo que un médico. El salario de un médico está prácticamente garantizado hasta los 65-67 años”, explicó. “Un futbolista de las divisiones inferiores, normalmente, tiene contratos de uno o dos años y deja de jugar bastante antes”.

Mitchell también puso el foco en los gastos ocultos y el impacto de las comisiones de los agentes, que suelen erosionar significativamente los ingresos netos de los jugadores que no forman parte de la élite. “Ganas un 45% menos que un médico y además tienes que ceder el 5% a tu agente. Cuando tienes una hipoteca, un coche que pagar, y tu esposa no puede trabajar porque estás lejos de Manchester, los gastos son elevados”, concluyó durante su relato. Para el defensa inglés, recurrir a la inteligencia artificial no solo fue una manera de reducir costes, sino una manera efectiva de gestionar su presente laboral ante condiciones económicas ajustadas.

El futbolista que se retiró debido a las lesiones y se hizo millonario ganando la lotería.

El testimonio de Demetri Mitchell resulta especialmente relevante para quienes exploran nuevos caminos en la autogestión profesional dentro del deporte, ubicándose además como el primer futbolista en compartir públicamente este tipo de experiencia. En un entorno donde los márgenes de ganancia pueden ser mucho más austeros que lo que dicta la creencia general, casos como el suyo parecen anticipar un futuro donde el uso de este tipo de tecnología se extienda entre los deportistas que no pertenecen a los grandes mercados.

Temas Relacionados

Demetri MitchellManchester UnitedChatGPTInteligencia ArtificialTecnologíaFútbolFútbol EspañaEspaña-DeportesEspaña Noticias

Últimas Noticias

Detienen al exjugador mexicano del Deportivo de la Coruña Omar Bravo por abuso sexual infantil

El exfutbolista mexicano “habría abusado de una adolescente en distintas ocasiones en los últimos meses”, según el comunicado de la Fiscalía

Detienen al exjugador mexicano del

El entrenador de Sinner habla sobre la derrota ante Alcaraz en el US Open: “Era mejor psicológica y físicamente”

Después de que el tenista italiano perdiera la final de Estados Unidos, ha trabajado junto a su equipos para hacer cambios en su tenis

El entrenador de Sinner habla

El presidente de la UFC despeja las dudas sobre el próximo rival de Ilia Topuria

Desde que Ilia Topuria derrotara por KO a Charles Oliveira y consiguiera el cinturón de de peso ligero, muchos se preguntan quién será su próximo rival

El presidente de la UFC

Un exjugador del Real Madrid se rinde ante Franco Mastatuono: “Tiene mucha más calidad que yo”

El jugador argentino ha conseguido hacerse un hueco en el equipo de Xabi Alonso

Un exjugador del Real Madrid

Iker Bravo, el jugador que dio la victoria a España en el partido ante Brasil durante el Mundial sub-20: pasó del FC Barcelona al Real Madrid y ahora triunfa en Italia

El jugador marcó el gol de la victoria de la selección sub-20 en el Mundial de Chile

Iker Bravo, el jugador que
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Los españoles deportados por Israel

Los españoles deportados por Israel llegan a Madrid tras un fin de semana de protestas masivas por la situación en Gaza: “No se puede permitir la impunidad ante toda esta violación sistemática de derechos humanos”

Aterriza en Madrid el vuelo con los 21 integrantes de la flotilla deportados por Israel: “Ha habido un proceso constante de deshumanización, de intentar culpabilizarnos”

Procedente el despido de un trabajador que estando de baja por una lesión en el hombro se dedicaba a impartir clases de boxeo

Israel confirma la deportación de 28 activistas de la Global Sumud Flotilla procedentes de España, Portugal y Países Bajos

Un ciudadano senegalés que fue detenido y expulsado cuando acudió a la comisaría para renovar su solicitud de protección podrá volver a España

ECONOMÍA

Ignacio de la Calzada, abogado

Ignacio de la Calzada, abogado laboralista: “Un despido puede ser improcedente aunque la causa que lo motiva sea cierta”

Super Once: estos son los resultados ganadores del Sorteo 5

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 4 de las 17:00

La capital italiana de los multimillonarios: la tercera ciudad en el podio europeo

Quiénes son los dueños de El Corte Inglés: las dos hermanas que prefieren mantener un perfil bajo y concentran el 90% del capital del grupo

DEPORTES

En esta posición quedaron Fernando

En esta posición quedaron Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato mundial de pilotos de la Fórmula 1

Detienen al exjugador mexicano del Deportivo de la Coruña Omar Bravo por abuso sexual infantil

El entrenador de Sinner habla sobre la derrota ante Alcaraz en el US Open: “Era mejor psicológica y físicamente”

El presidente de la UFC despeja las dudas sobre el próximo rival de Ilia Topuria

Un exjugador del Real Madrid se rinde ante Franco Mastatuono: “Tiene mucha más calidad que yo”