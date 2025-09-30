España Deportes

Alcaraz vence a Fritz y conquista Tokio en su octavo éxito del 2025 (6-4 y 6-4)

La trayectoria del jugador de El Palmar (Murcia) es impecable en este tramo de la temporada

Por Newsroom Infobae

Foto: REUTERS/Issei Kato
Foto: REUTERS/Issei Kato

Por primera vez en su carrera el español Carlos Alcaraz, número uno del mundo, conquistó el torneo de Tokio tras batir al estadounidense Taylor Fritz por 6-4 y 6-4 en una hora y 32 minutos y elevar su cosecha de éxitos a los veinticuatro trofeos, ocho en lo que va de 2025.

La trayectoria del jugador de El Palmar (Murcia) es impecable en este tramo de la temporada. El español de 22 años logró elevar a 67 su número de victorias en el 2025 y se convirtió en el sexto jugador en ganar ocho trofeos en una misma temporada en este siglo.

Tokio se une al Abierto de Estados Unidos y Roland Garros, a los Masters 1000 de Cincinnati, Roma y Montecarlo y los torneos de Queens y Róterdam, cosecha que resume el año más fructífero del ganador de seis Grand Slam.

