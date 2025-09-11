España Deportes

La policía detiene a dos activistas durante la etapa 18 de La Vuelta que intentaban saltar la valla para interrumpir el paso de los ciclistas

Los dos manifestantes trataron de saltar la valla cuando pasaba un ciclista del equipo Israel-Premier Tech

Ana Pérez Navarro

Por Ana Pérez Navarro

Los ciclistas durante la Vuelta
Los ciclistas durante la Vuelta a España (Carlos Castro - Europa Press)

La Delegación del Gobierno ha informado a la Cadena SER sobre la detención de dos personas que intentaron cruzar la valla para interrumpir el paso de un ciclista del equipo Israel-Premier Tech durante la contrarreloj de este jueves en La Vuelta a España. Hasta ahora, cuando la etapa 18 aún continúa, no se han registrado incidentes, aunque aumenta la presencia de personas con banderas de Palestina en la línea de meta.

Diversos manifestantes en rechazo a la ofensiva en Gaza se congregaron desde primeras horas, algunos de ellos identificados por agentes de la Policía Nacional. Entre los presentes se encontraba Pablo Fernández, secretario de Organización y portavoz de Podemos, quien permaneció junto a cuarenta personas en las vallas de una rotonda próxima al Polideportivo de la Huerta del Rey. Previo a su identificación policial, Fernández escribien la red social X el despliegue policial en Valladolid, utilizando el término “vergüenza” y señalando directamente al ministro Marlaska.

Tras ser identificado por las autoridades, reiteró ante los medios su condena al “genocidio” en Gaza y argumentó la necesidad de protestar para impedir la participación en la Vuelta a España de “un equipo israelí, propiedad de un defensor del genocidio”. Y ha añadido: “Es absolutamente inaceptable, intolerable, que el equipo israelí esté paseando tranquilamente por nuestras calles mientras su estado terrorista continúa asesinando cada día a miles de personas inocentes en Palestina”,

El riesgo de polémica o altercado durante la contrarreloj de Valladolid era conocido desde antes de que los ciclistas echaran a andar. Durante la noche del miércoles, la organización decidió modificar el recorrido de la etapa debido a las protestas pro Palestina que llevan sucediéndose desde que comenzara la competición. 12,2 kilómetros es lo que han recorrido los ciclistas, en lugar de los 27,2 km programados. A ello se suma el dispositivo de seguridad desplegado en la ciudad: más de 300 agentes de la Policía Nacional y 150 guardias civiles.

Los manifestantes pro Palestina durante
Los manifestantes pro Palestina durante la Vuelta a España (Europa Press)

“Con el objetivo de dotar de una mayor protección al desarrollo de la etapa, la organización de La Vuelta, en coordinación con el Ayuntamiento de Valladolid y tras consultarlo con el Colegio de Comisarios ha decidido que la etapa contrarreloj de mañana se dispute sobre un recorrido de 12,2 kilómetros, manteniendo la salida y la meta inicialmente previstas”, rezaba el comunicado difundido por la organización de La Vuelta este miércoles.

La protesta pro Palestina

Desde que comenzara la Vuelta, las manifestaciones no han dejado de intensificarse, las cuales tienen como objetivo central el equipo Israel Premier- Tech, cuyos propietarios mantienen vínculos con la élite empresarial y política israelí. Rápidamente, entorno de la carrera se acostumbró a convivir con pancartas, cánticos y cortes de carretera, mientras las autoridades reforzaron la seguridad y ordenaron cambios en el itinerario. Una de las medidas de emergencia incluyó trasladar la meta en la ciudad de Bilbao, decisión tomada en plena etapa a raíz de la presión de los colectivos pro Palestina. No fue la única modificación: diversas caídas se atribuyeron a la confusión causada por la presencia de activistas en puntos críticos del recorrido.

Nuevas detenciones por las protestas en la Vuelta contra la participación del equipo Israel.

Tal ha sido la situación, que incluso uno ciclista español se vio obligado a decir adiós a La Vuelta. Javier Romo, ciclista de Movistar Team, abandonó la etapa tras verse involucrado el domingo en un accidente provocado por la irrupción de un manifestante pro Palestina en la carretera durante la etapa con llegada en Monforte de Lemos. La organización confirmó que las heridas sufridas por el manchego impidieron que pudiera completar la etapa 16, que transcurría entre Poio y Mos.

Tras el accidente, Romo aseguró: “La primera reacción cuando te tiran a 50 por hora es intentar reaccionar como cualquiera lo haría. Esto pudo haber acabado mucho peor”. El corredor calificó la situación como peligrosa y subrayó la importancia de proteger el desarrollo deportivo: “Al final yo estoy haciendo mi trabajo. Ofrecemos un espectáculo deportivo y deberíamos ser ejemplo para los jóvenes, pero se termina proyectando otra imagen”, lamentó el manchego. Las manifestaciones continúan dejando hechos inéditos, mientras La Vuelta trata de seguir su curso con la normalidad que las circunstancias permiten.

