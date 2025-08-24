España Deportes

Un expiloto de Fórmula 1 tiene claro cuál es el mejor dúo: “Senna tendría que estar y creo que Alonso…”

El expiloto británico Allan McNish habló también sobre su dupla de jefes favorita

Ana Pérez Navarro

Por Ana Pérez Navarro

Guardar
El piloto de Aston Martin
El piloto de Aston Martin Fernando Alonso (REUTERS/Mathieu Belanger)

Las comparaciones y debates sobre los pilotos más ilustres de la Fórmula 1 forman parte del ADN de este deporte. Consultar a expertos y referentes del automovilismo mundial suele generar opiniones divergentes, aunque en ocasiones hay coincidencias en ciertos nombres que trascienden generaciones. En una entrevista reciente difundida por el canal de YouTube de Lucas Stewart, el expiloto británico Allan McNish aportó una visión personal que rápidamente captó la atención del paddock y de los seguidores del automovilismo internacional.

El tricampeón de las 24 Horas de Le Mans y exintegrante de la parrilla de la máxima categoría fue consultado acerca de la dupla perfecta de todos los tiempos en Fórmula 1. Sin titubeos, McNish expresó: “Crecí con Ayrton Senna, así que él tendría que estar ahí. Y creo que Fernando Alonso. Para el excompetidor, la combinación de talento, mentalidad y carisma hace de estos dos nombres una fórmula difícil de igualar.

Ayrton Senna, originario de Brasil, forjó una identidad propia con su estilo agresivo al volante, su dominio bajo condiciones adversas y su capacidad para extraer el máximo rendimiento del monoplaza. Senna conquistó tres títulos mundiales y su legado se proyectó mucho más allá de los circuitos, convirtiéndose en un referente inolvidable para distintas generaciones de aficionados y pilotos. Sus duelos con figuras como Alain Prost y su actitud desafiante marcan aún hoy la narrativa histórica de la F1 moderna.

El piloto brasileño Ayrton Senna
El piloto brasileño Ayrton Senna (EPA/ANSA)

Por otro lado, Fernando Alonso, representante español y bicampeón del mundo, sumó más de dos décadas de presencia ininterrumpida en la élite. Su rasgo más destacado reside en la habilidad para competir al más alto nivel en contextos dispares y con monoplazas de rendimiento variable. Este factor, sumado a su inteligencia táctica y la capacidad de comunicación con los equipos de ingenieros, le permitió permanecer como figura central en escuderías de la talla de Renault, Ferrari o Alpine. Alonso ha sabido imponerse gracias a su constancia, resiliencia y espíritu autocrítico.

La dupla de jefes ideal

La pregunta sobre los acompañantes ideales dentro de una escudería llevó también a McNish a referirse al peso del liderazgo fuera de la pista. En su opinión, la dupla de jefes conformada por Frank Williams y Patrick Head reúne los atributos óptimos: “Como jefe de equipo elegiría a Frank Williams y Patrick Head, esencialmente por la combinación entre ambos, porque los dos tenían una personalidad muy fuerte”, detalló el expiloto. Durante la década de los 80 y buena parte de los 90, la escudería Williams controló numerosos campeonatos, consolidando su reputación a través de la capacidad directiva de ambos.

Fernando Alonso explica en qué aspecto es superior Aston Martin al resto de equipos en los que ha estado en Fórmula 1: “Es el más determinado”.

En su balance, McNish no descuidó la mención de otras leyendas del automovilismo. Entre sus elegidos, Lewis Hamilton, máximo ganador en la historia de grandes premios, figura como un referente de modernidad, mientras que para épocas anteriores mencionó la inspiración transmitida por Jim Clark, uno de los mitos escoceses del automovilismo, pese a no haberlo conocido en directo.

El razonamiento de McNish sobre la superioridad conjunta de Senna y Alonso se sostiene en la versatilidad, la energía competitiva y la influencia en el desarrollo técnico de equipos completos. Ambos, según el escocés, reúnen condiciones para adaptarse y exprimir cualquier recurso a disposición, además de poseer el rasgo adicional de guiar y motivar a ingenieros, mecánicos y jóvenes talentos dentro de la estructura. La presencia de perfiles que no solo marcan diferencia en pista, sino que llevan adelante la evolución de una escudería, no abunda en la historia de la Fórmula 1.

Temas Relacionados

Fernando AlonsoAyrton SennaFórmula 1F1F1 EspañaEspaña-DeportesEspaña Noticias

Últimas Noticias

Juanfran de la Cruz, autor de ‘Crónica sobre ruedas: la Vuelta a España’: “Es evidente que aquí no hay Alpes, pero hay otras muchísimas montañas que están empezando a aparecer”

Con motivo del 80 aniversario de la Vuelta a España, el autor ha querido plasmar en un libro todas las curiosidades que rodean a la competición

Juanfran de la Cruz, autor

Nuevo revés contra la idea de que el partido Villarreal - FC Barcelona se celebre en Miami: los jugadores de LaLiga se oponen

El consenso alcanzado en la reunión de AFE refleja la preocupación de los jugadores por la ausencia de detalles y garantías en la propuesta de LaLiga

Nuevo revés contra la idea

La historia de Natasha Zvereva, la tenista que se hizo profesional con 14 años y que desafió a la URSS por quedarse su dinero

La tenista trató de cambiar el trato hacia los deportistas en los países de Europa del Este, donde el Estado definía el destino de las carreras y los ingresos de las grandes promesas

La historia de Natasha Zvereva,

Una leyenda del Real Madrid ensalza a la nueva perla blanca, Franco Mastatuono: “Juega al fútbol que me gusta”

Steve McManaman, campeón de dos ediciones de la UEFA Champions League durante su ciclo en el club blanco, ha detallado su opinión sobre la nueva perla argentina

Una leyenda del Real Madrid

El FC Barcelona, entre la espada y la pared por la reapertura del Camp Nou y la visita de la UEFA para acoger los partidos de la Champions

Este jueves 21 de agosto el organismo liderado por Aleksander Čeferin visitará el estadio azulgrana para examinar la evolución de las obras y comprobar si el campo cumple los requisitos para acoger los partidos de Champions

El FC Barcelona, entre la
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Anulada la sanción impuesta a

Anulada la sanción impuesta a un agente de la Policía Nacional que se peleó con un compañero en los vestuarios de la comisaría: “Fue una disputa privada”

Kick, la plataforma ‘del morbo’ que desafía a Twitch pero no despega en España: “Si un día me estoy muriendo, conectad la cámara”

19 fuegos siguen activos en Castilla y León: evacúan La Baña tras reactivación del incendio de Porto

Un padre con la custodia compartida incluye a los hijos en su hogar para pedir el Ingreso Mínimo Vital: lo rechazan porque están domiciliados con la madre

Condenado a 10 meses de cárcel un cabo del Ejército por insultos racistas: “Te voy a matar, indio de mierda”

ECONOMÍA

Triplex de la Once sorteo

Triplex de la Once sorteo 1: Resultados de hoy 24 agosto

Super Once: esta es la combinación ganadora del sorteo del 24 agosto

Por qué la nueva burbuja en el mercado inmobiliario puede ser muy distinta a la anterior de 2008, según un experto

Francisco Trujillo, experto en Derecho del Trabajo: “Por ser trabajador no se deja de ser persona, y esto muchas empresas no lo entienden porque solo los ven como mano de obra”

Lotería 6/49: la combinación ganadora del sorteo de este 23 de agosto

DEPORTES

Fallece un ciclista en una

Fallece un ciclista en una caída múltiple durante la segunda etapa de la Vuelta Junior a la Ribera del Duero

Juanfran de la Cruz, autor de ‘Crónica sobre ruedas: la Vuelta a España’: “Es evidente que aquí no hay Alpes, pero hay otras muchísimas montañas que están empezando a aparecer”

Simeone a una periodista: “Te felicito. Atravesando el mejor momento de una mujer, cuando está embarazada”

Cuándo empieza la Vuelta a España 2025: horario, recorrido y dónde verlo en televisión

Nuevo revés contra la idea de que el partido Villarreal - FC Barcelona se celebre en Miami: los jugadores de LaLiga se oponen