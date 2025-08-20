España Deportes

La futbolista Skye Stout sufre burlas por su acné el mismo día que firma su primer contrato profesional

La liga de fútbol femenino de Escocia se ha pronunciado al respecto y ha asegurado: “La misoginia de los trolls no tiene lugar en nuestro deporte”

Ana Pérez Navarro

Por Ana Pérez Navarro

Guardar
La futbolista Skye Stout (imagen
La futbolista Skye Stout (imagen de la cuenta de X de Kilmarnock)

La joven futbolista escocesa Skye Stout, de apenas 16 años, vivió esta semana una experiencia que refleja los contrastes del deporte contemporáneo. Tras convertirse en la más reciente incorporación profesional del Kilmarnock FC, uno de los clubes históricos del fútbol escocés, Stout pasó en apenas horas de la ilusión por el inicio de su carrera a enfrentarse a una de las caras más duras de la exposición pública: el acoso digital y la violencia a través de las redes sociales.

La firma de su primer contrato profesional debía ser un motivo de celebración para la delantera y el entorno de un club que presume casi siglo y medio de tradición. Sin embargo, la noticia se transformó pronto en motivo de debate social después de que surgiera una oleada de mensajes ofensivos dirigidos hacia la adolescente por el aspecto de su piel. Fotografías del anuncio la mostraban sonriente y entusiasmada, pero las imágenes se convirtieron en blanco de una campaña de burlas y comentarios lesivos centrados exclusivamente en el acné de Stout. La reacción, lejos de centrarse en su incipiente carrera deportiva, evidenció una de las problemáticas más habituales para las jóvenes figuras del deporte: el escrutinio superficial y la hostilidad en línea.

El volumen y la intensidad de los mensajes llevaron al Kilmarnock FC a retirar todas las publicaciones relativas al fichaje de Stout en sus perfiles oficiales. Un acto que buscó proteger a la jugadora ante el acoso, pero que a su vez puso en el centro del debate el papel de las instituciones frente a la violencia verbal y el hostigamiento digital. Más allá de la decisión del club, el incidente encontró un rápido eco en la comunidad deportiva y en grupos que promueven el bienestar y la salud mental entre adolescentes. Cuentas personales, especialistas en psicología y distintas voces del fútbol escocés se solidarizaron con la jugadora, enfatizando la importancia de prevenir situaciones que puedan desencadenar daño emocional o inseguridad en las y los jóvenes deportistas.

Un balón de fútbol sobre
Un balón de fútbol sobre el césped de un estadio (Imagen Ilustrativa Infobae)

El comunicado de la liga de fútbol femenino de España

La propia liga de fútbol femenino de Escocia reaccionó mediante un comunicado oficial en el que expresó su grave preocupación por lo ocurrido. El texto calificó de inaceptable la misoginia y la violencia dirigidas a jugadoras por razones ajenas a su desempeño en la cancha. “El trato que recibió Skye Stout en redes sociales es un importante recordatorio de por qué nuestro juego aún debe luchar por el respeto y el reconocimiento que merecen jugadores talentosos como Skye”, escibirieron. El organismo subrayó que estas acciones no representan los valores del fútbol ni del deporte en general: “La misoginia de los trolls no tiene lugar en nuestro deporte”, afirmó la entidad organizadora, resaltando su compromiso con la erradicación de la discriminación y el fomento de espacios seguros para todas las futbolistas.

Montse Tomé, entrenadora de la selección española de fútbol femenino, habla sobre el reto de los Juegos Olímpicos

Mientras tanto, la joven futbolista cuenta con el respaldo de numerosos aficionados, compañeros y especialistas que han hecho público su apoyo. La experiencia, aunque amarga, ha servido para visibilizar uno de los retos contemporáneos de la profesionalización en el fútbol femenino y para reiterar la importancia de construir una cultura deportiva en la que el desarrollo personal y

Temas Relacionados

Skye StoutEscociaLiga de fútbol femenino de EscociaFútbol FemeninoFútbolFútbol EspañaEspaña-DeportesEspaña Noticias

Últimas Noticias

Topuria tiene un nuevo pretendiente para luchar por el título de peso ligero de la UFC: “Vengo a matarlos a todos”

El reciente triunfo de Chimaev sobre Dricus du Plessis en el UFC 319 le ha situado como uno de los aspirantes a arrebatar el título al hispanogeorgiano

Topuria tiene un nuevo pretendiente

Willy Hernangómez confiesa el calvario que sufrió durante la última temporada: “Perdí el amor por el baloncesto en el Barça”

El español ha hablado sobre su fichaje por el club azulgrana y la situación que vivió tras una temporada gris

Willy Hernangómez confiesa el calvario

El jefe de Ferrari ya echa de menos al piloto español: “Pensamos que Hamilton lo tendría todo bajo control, pero no es como Carlos Sainz”

El piloto británico no ha conseguido ninguna presencia en el podio y ha hecho saltar las alarmas dentro de la escudería italiana

El jefe de Ferrari ya

El lío del Real Madrid con Franco Mastantuono y una posible alineación indebida en el partido ante Osasuna

La controversia por la inscripción de un joven futbolista argentino pone al club blanco en el punto de mira por la alineación que lucirá en su debut liguero

El lío del Real Madrid

Qué ocurrió en el partido entre el FC Barcelona y el Mallorca del que ha hablado Xabi Alonso

El técnico del club blanco fue preguntado por dos acciones que ocurrieron durante el partido de los azulgranas

Qué ocurrió en el partido
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Vandalizan una heladería argentina en

Vandalizan una heladería argentina en Barcelona después de un boicot por no atender en catalán: “Este local es nuestro enemigo”

Margarita Robles asegura que España cumplirá su compromiso con la OTAN: no se invertirá en los cazas F-35 y sí en submarinos y buques para la Armada

Un profesor de educación física con trastornos mentales consigue la jubilación por incapacidad permanente tras la negativa de la Junta de Castilla y León

Un experto explica las tres cosas que debes hacer para que tu coche dure “lo máximo posible”

Un doctor explica la gran ventaja cerebral de aprender un nuevo idioma: “Solo necesitas estudiar una hora al día”

ECONOMÍA

Una pareja pierde 22.000 euros

Una pareja pierde 22.000 euros de sus ahorros por la quiebra de su empresa y años más tarde la vende por 21 millones: “Los mejores aprenden a amar el sufrimiento”

Resultados de la Triplex de la Once 20 de agosto 2025: sorteo 3 de las 14:00

Estos son los ganadores del Sorteo 3 de Super Once

Comprobar Super Once: los ganadores del Sorteo 2 de este 20 agosto

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 2 de las 12:00

DEPORTES

Topuria tiene un nuevo pretendiente

Topuria tiene un nuevo pretendiente para luchar por el título de peso ligero de la UFC: “Vengo a matarlos a todos”

Willy Hernangómez confiesa el calvario que sufrió durante la última temporada: “Perdí el amor por el baloncesto en el Barça”

El jefe de Ferrari ya echa de menos al piloto español: “Pensamos que Hamilton lo tendría todo bajo control, pero no es como Carlos Sainz”

El lío del Real Madrid con Franco Mastantuono y una posible alineación indebida en el partido ante Osasuna

Qué ocurrió en el partido entre el FC Barcelona y el Mallorca del que ha hablado Xabi Alonso