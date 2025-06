El jugador con más Mundiales de clubes: se retiró como la ‘rara avis’ del fútbol moderno y con un palmarés histórico

El exfutbolista Toni Kroos (EFE/Alberto Estévez)

Hace casi un año que Toni Kroos decidió colgar las botas. El jugador alemán ya venía anunciando que su retirada estaba más cerca de lo que cualquiera podía imaginar. “Quiero acabar en el mejor momento y el mejor momento es ahora”, aseguró en su podcast y así lo hizo. Tras ganar una Champions y LaLiga con el Real Madrid, lo que no pudo conquistar es la Eurocopa con Alemania, dado que España truncó sus sueños. Con el mundo a sus pies, Kroos decidió poner fin a su carrera como futbolista y ahora, con el Mundial de Clubes a punto de dar el pistoletazo de salida, era inevitable que su nombre no saliera a colación.

El Mundial de Clubes de la FIFA está a punto de dar el pistoletazo de salida. A lo largo de sus más de seis décadas de historia, varios jugadores han dejado una marca imborrable al acumular numerosos títulos en este torneo. Toni Kroos cuenta con un lugar especial en esta competición, dado que ha conseguido sumar seis trofeos a lo largo de su carrera con el Bayern Múnich y con el Real Madrid en los años 2013, 2014, 2016, 2017, 2018 y 2022. Le sigue un grupo de futbolistas con cinco títulos cada uno: Luka Modric, Karim Benzema, Dani Carvajal y Nacho, quienes alzaron el trofeo en las ediciones de 2014, 2016, 2017, 2018 y 2022.

Con cuatro títulos también destacan varios jugadores que han sido figuras fundamentales para sus equipos. Cristiano Ronaldo logró sus conquistas en 2008, 2014, 2016 y 2017, mientras que Sergio Ramos, Marcelo, Gareth Bale, Isco y Raphael Varane alcanzaron sus campeonatos en las ediciones de 2014, 2016, 2017 y 2018. Marco Asensio y Lucas Vázquez también cuentan con cuatro de estos títulos. Estos futbolistas han demostrado un extraordinario nivel competitivo, consolidándose como protagonistas en una de las competiciones más importantes a nivel de clubes, y sus hazañas continúan enriqueciendo la historia del torneo.

El exjugador del Real Madrid Toni Kroos (REUTERS/Ana Beltran)

La ‘rara avis’ del fútbol moderno

“Muchos dicen que fácilmente podría jugar unos años más y a lo mejor si es así, pero no quiero llegar a un punto donde la gente piense por qué todavía juego o que no tengo nivel. Estoy en el banquillo, no disfruto. Ahí no quiero llegar. Por eso quiero acabar en el mejor momento”, detallaba el alemán cuando anunció su retirada. Y lo cierto es que siempre ha mantenido esta línea. Se retira como juega al fútbol, con elegancia.

El número ocho del Real Madrid tenía claro que su futuro no pasaba por ligas como la de Arabia Saudí. Sabía que no se dejaría engatusar por los billetes cuando su forma física no le permitiera competir en las mejores ligas del mundo, luchar por los mejores títulos junto a los mejores jugadores. Una reflexión que le situó en el centro de la polémica hace unos meses con el auge del deporte rey en Arabia Saudí.

Cuando el país árabe decidió potenciar su liga nacional, otorgó grandes cantidades de dinero a cuatro equipos para que ficharan a grandes jugadores de la talla de Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, Firmino, Mané o Neymar, entre otros. Una situación que el alemán no dudó en criticar y dejó clara su postura sobre estos futbolistas que habían decidido dar un giro a su carrera movidos por el dinero. En su momento, Kroos criticó a Gabri Veiga por marcharse al equipo Al Ahli durante el verano pasado. Un movimiento que calificó como “vergonzoso”. Aunque no fue el único al que criticó por marcharse a Arabia.

Xabi Alonso, nuevo entrenador del Real Madrid.

Muchos dudaban de si finalmente, cuando llegara el momento de tomar una decisión, el momento en que estuviera más minutos en el banquillo que sobre el verde, se decantaría por una de estas ligas, sucumbiendo al aspecto económico o se mantendría firme a sus ideales. Con su retirada demostró ser un hombre de palabra. No solo no esperó a que su juego decayera, sino que lo ha hecho en el mejor momento de su carrera, como el mediocentro al que cualquier club del mundo desearía tener en su plantilla. Y en la temporada en la que levantó una liga y una Champions. Es decir, una temporada para enmarcar.

Al que apodan el iceman, por su temple en el campo y su forma de ser, demostró tener un corazón cálido y agradecido a una afición que siempre ha estado de su parte, que nunca ha dudado del alemán. El líder del centro del campo, el príncipe del pase, el francotirador, entró en los anales de la historia del Real Madrid, en el corazón de todos los madridistas y en la historia del Mundial de Clubes. Aunque este año algunos jugadores podría igualar su cifra, Kroos siempre será el primero en conseguirlo.