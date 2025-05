Un futbolista es golpeado en la cabeza por un asiento lanzado desde las gradas por sus propios aficionados: “Es una auténtica vergüenza”

Un balón de fútbol sobre el césped de un estadio (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un lamentable episodio de violencia se registró en el estadio Tannadice Park durante el partido entre Dundee United y Aberdeen, correspondiente a la Premiership escocesa. Jack MacKenzie, jugador del Aberdeen FC, resultó gravemente herido luego de ser golpeado en la cabeza por parte de un asiento lanzado desde la grada donde se encontraban aficionados de su propio equipo.

Los hechos ocurrieron el pasado sábado tras la derrota del Aberdeen por 2-1, resultado que selló la clasificación del Dundee United a competiciones europeas al asegurar el cuarto puesto en la liga. La victoria del equipo local desató celebraciones caóticas, incluyendo una invasión del campo de juego por parte de sus aficionados. Sin embargo, lo que debió ser una jornada alegre acabó empañada por la agresión que dejó a MacKenzie con una herida sangrante en la cabeza, requiriendo atención médica inmediata.

El futbolista, quien no había participado como suplente en el encuentro, fue atendido en el césped durante varios minutos antes de ser retirado en silla de ruedas. De acuerdo con un informe de la Policía de Escocia, “un fragmento de una silla fue arrojado desde la parte superior de la tribuna Fair Play, golpeando al jugador en la cabeza”. Las autoridades también aseguraron que el futbolista necesitará evaluaciones médicas adicionales más allá de los puntos de sutura que se le realizaron.

El club Aberdeen emite un comunicado (imagen de redes sociales)

La reacción de las organizaciones responsables fue contundente. Jimmy Thelin, entrenador del Aberdeen, calificó lo ocurrido como “inaceptable” y expresó su indignación ante la agresión sufrida por uno de sus jugadores. “Es realmente terrible. No he visto exactamente qué ocurrió, pero esto no tiene lugar en el fútbol ni en nuestra sociedad. Nuestra prioridad ahora es la salud de Jack, y quienes estuvieron detrás de esto deben rendir cuentas”, afirmó.

Por su parte, Jim Goodwin, técnico del Dundee United y antiguo entrenador del Aberdeen, también condenó lo sucedido. “Es una auténtica vergüenza. Que un jugador haya sido golpeado por un objeto lanzado por sus propios seguidores desafía toda lógica”, declaró, mostrando solidaridad con el futbolista y su club.

El incidente fue igualmente repudiado por la Liga Profesional de Fútbol de Escocia (SPFL), que expresó su frustración. “Un comportamiento tan irresponsable empaña un partido que, hasta ese momento, había sido uno de los más emocionantes de la temporada. Colaboraremos con los clubes y las autoridades para identificar al responsable y asegurarnos de que se impongan las sanciones correspondientes”, aseguró un portavoz de la organización.

El caos en las gradas también obligó al Dundee United a cancelar la tradicional vuelta de honor que sus jugadores iban a dar tras obtener la ansiada clasificación europea. “Es decepcionante que un momento de celebración se haya convertido en motivo de vergüenza. Esto no representa los valores de nuestro club ni de los verdaderos aficionados al fútbol”, señalaron desde la directiva.

El comunicado del Aberdeen

Mientras tanto, el Aberdeen emitió un comunicado mostrando su “consternación e indignación” por lo sucedido. El club pidió la colaboración de testigos para identificar al responsable y aseguró que tomará las medidas más estrictas a nivel deportivo y judicial contra el autor del ataque. “La seguridad de nuestros jugadores y seguidores es una prioridad. Lo que ocurrió es inaceptable y actuaremos con firmeza para evitar que algo así se repita”, enfatizaron.

El superintendente Ray Birnie, encargado de la seguridad del evento, calificó el hecho como un “acto sin sentido”, condenando la falta de respeto y la violencia en eventos deportivos. También instó a cualquier persona que haya presenciado el incidente a cooperar con la investigación. El ataque a Jack MacKenzie se suma a una lista de incidentes que han generado preocupación por la seguridad en los estadios de fútbol. Este caso no solo pone en tela de juicio el comportamiento de algunos aficionados, sino también las medidas preventivas necesarias en momentos de alta tensión en competiciones deportivas. La prioridad ahora es la recuperación del jugador, mientras las investigaciones continúan para dar con el responsable de este acto condenable.