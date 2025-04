El jugador del Osasuna que condujo 920 kilómetros durante el apagón para estar a disposición de su equipo a tiempo

El futbolista español Bryan Zaragoza (REUTERS/Leonhard Simon)

El apagón que afectó a buena parte de España este lunes provocó una serie de inconvenientes en sectores clave como el transporte, y el fútbol no fue ajeno a esta situación. Uno de los afectados fue Bryan Zaragoza, jugador del Osasuna, quien tuvo que realizar un esfuerzo excepcional para reincorporarse a tiempo a los entrenamientos del equipo en Tajonar. Ante la cancelación del vuelo que debía trasladarlo desde Málaga a Pamplona, el futbolista no dudó en embarcarse en un trayecto de 920 kilómetros en coche con tal de no faltar a sus compromisos.

El equipo navarro volvió este martes al trabajo, tras haber disfrutado cuatro días libres después de su última victoria en LaLiga. El objetivo inmediato de Osasuna no es menor: asegurar un puesto en competiciones europeas para la próxima temporada, cuando solo restan cinco jornadas del calendario. Con su próximo rival, el Villarreal, ya en la mira, los de Vicente Moreno se preparan intensamente para un partido vital que podría definir sus aspiraciones continentales.

Zaragoza, pieza importante en el esquema del equipo, se encontraba junto a su familia en Marbella, donde había aprovechado el breve descanso para desconectar. Sin embargo, lo que comenzó como unos días tranquilos se complicó rápidamente debido al colapso energético. El extremo rojillo tenía planeado regresar a Pamplona en avión, pero el apagón provocó la suspensión de su vuelo, dejándole sin alternativas rápidas y sin margen para conseguir una solución sencilla.

El centrocampista de la selección española Bryan Zaragoza (EFE/Ramón de la Rocha)

La decisión de recorrer España al volante

Consciente de la importancia del entrenamiento y comprometido con el equipo, Bryan Zaragoza optó por la única vía disponible: conducir desde Málaga hasta Pamplona. Este viaje, de más de 900 kilómetros, supone al menos nueve horas al volante, dependiendo de las condiciones del tráfico, lo que refleja el compromiso y la profesionalidad del jugador.

No es el único futbolista que ha sufrido las consecuencias del apagón. Marcos Llorente, el jugador del Atlético de Madrid, vivió en primera persona los efectos del corte de electricidad. Tanto a él como a su mujer y su hija les pilló en un tren. Un acontecimiento para el que no tardó en encontrar justificación. “La vida pasa y las ‘conspiraciones’ van haciéndose realidad. En un mundo de locos es al cuerdo al que llaman loco”, escribía el futbolista en sus redes sociales.

Varias personas escuchan la radio de un coche en un taller durante el apagón.

Su mujer compartió a través de sus redes sociales la situación y dejó su opinión sobre lo ocurrido: “Estuvimos dos horas parados, encerrados en el tren, pero tuvimos la suerte de que fue en un túnel y no hacía tanto calor”. También relató que lograron salir del lugar caminando por las vías hasta una puerta de emergencia: “Fue un día complicado, pero la bebé tan tranquila”, añadió.

El Mutua Madrid Open tampoco estuvo ajeno a las circunstancias que afectaron a toda España. En la Caja Mágica, el apagón llegó al término del partido de Coco Gauff, cuando la norteamericana estaba hablando a través de los micros de la televisión. A partir de ese momento, los organizadores tuvieron que desalojar las pistas y suspender la jornada de partidos de este lunes 28 de abril. El martes, no ha sido hasta las 10 de la mañana que han recuperado el suministro eléctrico y, a pesar de retrasar todo una hora, la jornada se ha disputado con normalidad. Lo que está claro es que el Mutua Madrid Open 2025 ha sido una de las ediciones más atípica que se recuerda. Plagada de contratiempos y situación para el recuerdo.