Paco de la Paz, de sedentario y fumador a campeón de España de Ironman: “La pandemia cambió mi forma de pensar”

El triatleta Paco de la Paz. (Imagen cedida por Paco de la Paz)

“La pandemia cambió mi forma de pensar”, asegura Paco de la Paz en una entrevista con Infobae España. Fue el Covid-19 el que hizo que algo en su mente cambiara. Pasó de llevar una vida sedentaria, donde el deporte no formaba parte de ella y solía salir de fiesta casi todos los fines de semana, a meterse de lleno en el mundo del deporte. En tan solo tres años desde su primer Ironman, se convirtió en campeón de España y este 2025 aspira a revalidar el título.

Cuando era un niño, practicaba los deportes típicos de la edad: futbol, baloncesto… Pero a partir de los 12 años, el deporte salió de su vida y durante los siete años siguientes sus costumbres pasaron a ser más sedentarias. En ese tiempo, Paco comenzó a fumar y salir de fiesta viernes y sábado. Y entonces llegó la pandemia. “Se me juntó un poco todo”, asegura. De la Paz comenzó a sentir que había cosas normalizadas que para él no eran tan normales y el deporte empezó a llamar su atención. A partir de ese momento, decidió dejar de fumar y cambiar las noches de fiesta por las mañanas de bici.

Su primera gran toma de contacto fue en un Ironman en el año 2021. Un amigo suyo le comentó que existía ese tipo de carrera y en un primer momento quiso apuntarse al Olímpico, pero ya no quedaban plazas y tuvo que conformarse con el medio Ironman. “Lo probé y se me dio fatal”, recuerda. Paco no sabía ni siquiera el tipo de competición a la que se enfrentaba. Poca preparación, una bici prestada y unos bidones comprados esa misma mañana. ¿El resultado? Puesto 103 de 106. A lo largo de la carrera se le pasó por la mente el abandonar: “Cada vez que veía un césped pensaba, yo me quedo aquí”. No lo hizo y terminó la carrera como pudo. Sin embargo, a partir de ese día algo se removió en él. “Lo que me motivó fue como que quería hacerlo bien”.

Siguió entrenando y se dio cuenta de que no se le daba nada mal, que mejoraba en poco tiempo. “Desde que empecé me lo he tomado muy en serio. Tuve mucha constancia”, asegura. A ello se sumó que estaba estudiando nutrición y comenzó a darle mucha importancia a la alimentación y al descanso. Eso hizo que su progresión fuera rápida. “Empecé a entrenar con gente que tenía más nivel que yo e iba todo el día como forzándome a ir con ellos. Hasta que llegó un punto en que ya era mejor que el grupo entero”.

Tal fue su mejora que, a finales de 2022, ganó ese Ironman de Oropesa que tan mal se lo había hecho pasar tan solo un año antes, así como la competición de Tánger. Al año siguiente fue octavo de España en Ironman. Y en 2024 se convirtió en campeón de España en Ironman. “Se me ponen muchas veces los pelos de punta al hablar de eso”, confiesa. Y asegura: “Para mí es como una sensación de que se puede ver reflejado tanto trabajo en un día y la repercusión que tuvo eso para mí. Y la sensación de ver la felicidad de los de tu entorno”.

Todo ese esfuerzo ha tenido su recompensa para Paco de la Paz, aunque para ello haya tenido que renunciar a muchas cosas. “Sé que con el deporte he sacrificado muchas cosas de mi vida. A mí lo que más me cuesta es sacrificar tiempo con la familia, mi pareja y con la gente de mi entorno. Y cada día me cuesta un poco más”. Sin embargo, es consciente de que tiene que aprovechar la oportunidad de hacer lo que le gusta y poder dedicarse a su pasión.

La “frustración” de las lesiones

La temporada pasada, Paco de la Paz tuvo una fractura en la tibia antes de correr las dos últimas carreras, lo que le generó “frustración”. Había pasado seis semanas en Sierra Nevada entrenando, pero no pudo realizar las carreras que tenía programadas. A partir de ese momento, dejó de correr, dado que no podía realizar deporte de impacto, y decidió meterse de lleno en el ciclismo, algo en lo que siempre había destacado en los triatlones. “Surgió la oportunidad de unirme a un equipo para hacer esa temporada de ciclismo y empecé a entrenar en octubre únicamente bici”, relata. Pero la semana antes de comenzar la temporada surgieron las dudas y decidió volver a lo conocido: el triatlón.

Ahora lleva casi dos meses nadando, corriendo y montando en bici para prepararse para sus próximas competiciones. Lo que limita el tiempo libre de su día a día, dado que tiene tres o cuatro sesiones de entrenamiento diarias. Se levanta a las 7 de la mañana y a las 9 se marcha a la piscina para comenzar la sesión de natación. Tras ello realiza otra sesión por la mañana, que suele ser bici o carrera, y por la tarde una tercera. Además, un par de días a la semana añade una cuarta en el gimnasio. “Al final es la vida del puteado porque son muchas sesiones y poco tiempo libre para descansar”, dice.

El poder de la mente en las carreras

Durante las carreras, la mente es una baza fundamental para los deportistas, una pieza clave que puede llevarte al éxito o al fracaso. “Creo que todos hemos tenido carreras en las que la cabeza te juega una mala pasada. Pero las que han salido muy bien en gran parte es por la cabeza”. El rendimiento físico es una parte indispensable, como asegura De la Paz, pero la cabeza también lo es. “Juega un papel fundamental en la prueba”, afirma. Él es consciente de la importancia que tiene y lo importante que es luchar contra esos “fantasmas” que pueden aparecer en ciertos puntos de la competición.

Las redes sociales se han convertido, además, en una parte más de su día a día. Es ahí donde puede mostrar que no todo es un resultado y que hay mucho trabajo detrás. Ahora se encuentra inmerso en un proyecto para dar un paso más en sus redes sociales y mostrar cómo es su día a día.

De cara al futuro, confiesa que, ahora que ha vuelto a entrenar triatlón tras descartar la idea de hacer la temporada en ciclismo, necesita que su cuerpo vuelva a adaptarse a esa disciplina. Es por ello que no cree que pueda llegar al 100% al Ironman de Lanzarote, que es en pocas semanas. Donde sí competirá es en el campeonato de España para defender el título y tratar de revalidarlo. Después, Brasil o Nueva Zelanda se presentan como posibles opciones en las que competir, aunque aún no lo tiene claro. La guinda de su carrera sería competir en Hawái y quedar en los puestos de cabeza, en un top diez, aunque asegura: “Mi sueño ya lo he cumplido, que es disfrutar del deporte. Solo quiero disfrutar y ser feliz”.