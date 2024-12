La dura historia de un futbolista de la Roma: su padre fue a la cárcel por “ocultación de cadáver” y se quitó la vida años después

Enzo Le Fée, jugador de la Roma. (@OfficialASRoma/X)

Los futbolistas se han convertido en el ejemplo a seguir para muchas personas. La fama, el talento y el dinero son elementos que hipnotizan a propios y ajenos, por ello, en numerosas ocasiones se les idealiza y mitifica. No obstante, no se puede olvidar que, una vez se quitan la camiseta con su nombre y dorsal a la espalda, son igual que el resto de los mortales.

Más allá de los goles, de los clubes o de los títulos, todo el mundo arrastra un pasado y, en ocasiones, también unos padres que no representan la persona en la que se convierten los hijos. El centrocampista francés Enzo Le Fée es solo una pequeña muestra de esta realidad.

El jugador no está teniendo su estreno soñado como miembro de la AS Roma, por la que fichó durante el mercado de verano. Apenas pudo disputar siete partidos desde el comienzo de la temporada debido a una lesión muscular. Durante su tiempo alejado de los campos, el deportista aprovechó para hablar de uno de los temas más complicados de su vida.

En un vídeo con Free, el joven de 24 años ha vuelto a retomar la relación con su padre, que fue acusado y condenado a prisión tras ayudar a dos conocidos a deshacerse de un cadáver. “A mí me crió mi madre, pero nunca rompí la relación con mi padre, mismamente cuando fue encarcelado en Brest o Ploemeur. Faltaba a los entrenamientos para ir a verle a prisión. Me fue a ver el año pasado antes de acabar la Ligue 2. Eso me hizo estar orgulloso”, comentó en 2021 a L’Équipe.

Una vida más allá del fútbol

“Me acuerdo del día que mi madre me dijo que estaba encarcelado cuando yo era muy pequeño. No me afectó más que en el sentido que me dije que mi vida tenía que seguir adelante y que eso no me afectaba. Mi padre ha sido presentado como una persona violenta, pero nunca me puso la mano encima ni a mí ni a sus hijos. Quería ayudar a sus amigos como habría hecho yo. Siempre asumió la responsabilidad de lo que hizo y nunca me mintió”, confesó Le Fée durante su tiempo en el Lorient.

🕊️ Pendant près de 6 minutes, Enzo Le Fée s'est confié sur l'histoire tragique de son père, condamné pour "recel de cadavre" et qui n'a pas supporté la sortie de prison...



Avec beaucoup de recul, il revient sur toute cette période 🙏



Un moment particulièrement touchant 🥺 pic.twitter.com/lUiwgswcpy — Free FOOT (@FreeFoot) December 4, 2024

Prácticamente, cuatro años después de esas declaraciones, el deportista volvió a hablar de su padre. “Cada vez que llegaba a la sala de visitas había dos o tres amigos suyos que pasaban detrás diciendo ‘el futuro, el futuro’ entonces ya sabía que por dentro hablaba mucho de mí”, explicó a Free.

“Logré llegar al mundo profesional para que él pudiera ver los partidos en vivo y todo tomó una proporción aún mayor porque toda la prisión empezó a ver los partidos. Tan pronto como yo llegué, vino a verme. Me habló no necesariamente como una estrella, sino más bien como el hijo de Jérémy”, compartió.

“Es una estupidez, pero cuando salía, íbamos al McDonald’s, y pasábamos por el autoservicio. Yo era el que pagaba, lo hacía con mi móvil y él se asustaba. ‘Espera, ¿qué acabas de hacer ahí?’, me dijo. Le tuve que explicar que ahora se puede pagar con el teléfono”, bromeó.

Sin embargo, la historia no acabo de la forma que ningún hijo querría. Jérémy Le Fee se suicidó en 2021 debido a sus preocupaciones. Según confirmó el futbolista lo hizo “para no pagarles a esos tipos porque no podía y no quería pedírmelo. (...) Para mí, si hizo eso es porque se sentía mejor allí arriba y me reiré con él más tarde, cuando me reúna con él”, finalizó.