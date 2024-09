Los clubes de la Premier pactan cerrar el mercado de fichajes el 15 de agosto: LaLiga, Serie A, Bundesliga y Ligue 1 apoyan el acuerdo

Logos de algunas de las ligas más seguidas.

Tras un cierre de mercado de verano en el que hemos vivido situaciones extrañas, con traspasos importantes una vez que ya había comenzado la temporada, ahora los clubes de Inglaterra han llegado a un acuerdo entre ellos para acabar con estos casos. Los equipos de la Premier League, una de las ligas más influyentes y la que más dinero mueve del planeta, ha tomado la decisión de establecer el fin de su mercado el día 15 de agosto. Con esta decisión, se recortaría el periodo de traspasos, que tradicionalmente echa el cierre el 30 o 31 de agosto.

Más allá de ellos, las últimas informaciones establecen que las otras cuatro grandes ligas estarían de acuerdo con esa decisión. Así, LaLiga, Serie A, Bundesliga y Ligue 1 pondrían fin a sus fichajes de jugadores procedentes de otros equipos el mismo día: 15 de agosto, según publica The Times.

Esta decisión llega para no repetir lo ocurrido en el año 2018, cuando la Premier League cerró su mercado antes que el resto para garantizar una correcta planificación de temporada, pero al hacerlo de forma independiente no salió bien. Ahora busca repetir ese acontecimiento, pero esta vez de forma efectiva de la mano del resto de grandes países con ligas potentes, entre las que se encuentra España, que apoyaría esta decisión.

Plantillas cerradas antes del primer partido

Uno de los problemas que más dolores de cabeza trae a los entrenadores es el de las salidas a última hora. Este fenómeno ha hecho que en los años recientes los equipos hayan visto cómo un jugador importante salía del club sin dar opciones a fichar un recambio a tiempo. Este cambio hará que los equipos pequeños no sufran tanto las consecuencias de un robo cuando ya daban por cerrado su plantel. En muchas ocasiones, algunas de sus grandes figuras destaca en las primeras jornadas y desata el interés de otros equipos, que acaban fichando sin dejar margen de reacción al club humilde.

Con esta nueva iniciativa, la idea es que las cinco grandes ligas cierren el mercado antes de disputar el primer compromiso liguero, para así no tener cambios que les hagan tambalearse hasta diciembre, cuando el periodo invernal abre sus puertas.

Otras consecuencias y Arabia Saudí

Bajo este acuerdo, se podrá evitar que un futbolista vista dos escudos diferentes en una misma semana. De esa forma, se acabarán los casos como el de Luis Rioja, quien empezó la temporada con los colores del Deportivo Alavés, pero que tan solo una semana después vestía la camiseta del Valencia CF.

Luis Rioja, jugador del Valencia. (EFE/Biel Aliño)

Por tanto, esta es una de las razones que ha llevado a los clubes de España a querer formar parte de esa iniciativa ideada desde Inglaterra, donde sus clubes están juntos en este movimiento. Además, esta acción también supondrá un alivio para el aficionado, que ya podrá comprar la camiseta de su jugador sin miedo a ver como este sale del club con la temporada ya en curso. Este mismo hecho puede relacionarse con Neymar Jr., que salió del FC Barcelona rumbo a París y dejó imágenes en el Camp Nou de camisetas con su nombre tachado.

Como anteriormente pasara con la liga de China, la liga Saudí sigue en busca de robar talentos y estrellas a Europa para elevar su nivel y atraer el foco del mundo del fútbol. La decisión de adelantar el fin del mercado para muchos no tendría sentido si Arabia no está incluida, ya que estos seguirán su función de hacerse con los servicios de los jugadores durante la temporada. No obstante, los clubes saben que la máxima élite pasa por Europa, por lo que los mejores jugadores en edad efectiva es poco probable que marchen a jugar a una liga menor, aunque hay excepciones: Gabri Veiga, entre otros.

