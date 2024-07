Ángeles del Álamo, jugadora del Espanyol: “Hay que mejorar las condiciones para que podamos dedicarnos exclusivamente al fútbol y vivir por y para ello”

TORNEM ON MEREIXÍEM



Per història, per esforç, per sacrifici, per lluita.



𝐒𝐎𝐌 𝐃𝐄 𝐏𝐑𝐈𝐌𝐄𝐑𝐀𝐀𝐀𝐀𝐀𝐀𝐀𝐀𝐀𝐀𝐀𝐀



👋 @LigaF_oficial pic.twitter.com/Pz8bCbj46q