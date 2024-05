Sin actualizaciones sobre el estado de salud de Félix Garreta: el defensa de 20 años continúa en coma inducido

Félix Garreta, canterano y apuesta de Pellegrini para el Real Betis

El fútbol español se encuentra conmocionado tras conocerse el delicado estado de salud de Félix Garreta, joven defensa de 20 años, que actualmente juega cedido en la SD Amorebieta por el Real Betis Balompié. El futbolista ha sido ingresado de gravedad en un hospital de Barcelona después de sufrir un accidente doméstico que le provocó un traumatismo craneoencefálico, lo que ha llevado a los médicos a inducirle un estado de coma mientras se evalúan los daños y su origen.

La Sociedad Deportiva Amorebieta emitió un parte médico en el que informa sobre la situación del jugador: “Félix Martí Garreta sufrió recientemente un traumatismo craneoencefálico fruto de una caída en el ámbito doméstico. Ingresado en un centro hospitalario, su pronóstico es reservado y se encuentra pendiente de evolución. La SD Amorebieta se mantiene en contacto constante con la familia del futbolista y con el Real Betis Balompié”.

Te puede interesar: El futbolista Félix Garreta, ingresado en un hospital por traumatismo craneoencefálico tras un accidente doméstico

Titular indiscutible en su club esta temporada tras el ascenso a Segunda División, Garreta ha contribuido con cuatro goles y una asistencia en 33 partidos. Su ausencia en los últimos encuentros había generado especulaciones, más aún después de haber cumplido solo un partido de sanción tras su expulsión el pasado 20 de abril ante el Real Valladolid. El defensor se encontraba en Barcelona sometiéndose a pruebas médicas para investigar el origen de unas convulsiones recientes, posiblemente epilépticas, acompañadas de mareos. Durante estas pruebas, sufrió un accidente cayendo por unas escaleras que le provocó lesiones cerebrales. Aunque inicialmente superó el estado de coma, ha recaído y actualmente se encuentra en coma inducido, con su estado pendiente de evolución.

Todo el ánimo, la fuerza y el cariño del Real Betis y de los béticos para Félix y su familia 💚



¡Estamos todos contigo! https://t.co/AyFPJvoRFX — Real Betis Balompié 🌴💚 (@RealBetis) May 9, 2024

La familia del joven futbolista ha solicitado respeto por su privacidad en estos momentos difíciles. A pesar de este llamado a la intimidad, la comunidad del Real Betis y el entorno futbolístico nacional comparten una profunda preocupación por el estado de salud del jugador, manteniéndose esperanzados y en oración por una recuperación milagrosa similar a la que vivió en su momento el ex futbolista del Sevilla, Sergio Rico. Garreta, considerado una promesa dentro del mundo del fútbol y previsto para realizar la pretemporada bajo la dirección de Manuel Pellegrini en el Real Betis, pone en pausa sus expectativas deportivas. La prioridad absoluta para su entorno cercano y para él mismo se concentra en lograr una total recuperación.

Apoyo de Amorebieta y Real Betis

En el contexto de preocupación que rodea el estado de salud de Garreta, Jandro Castro, técnico del equipo vizcaíno, expresó su inquietud por la situación actual del joven futbolista hospitalizado. “Félix está donde está y no podemos hacer mucho más desde aquí”, lamentó Castro, quien no ocultó el ánimo afectado que prevalece en el equipo: “Estamos mal porque tenemos un compañero que no lo está pasando bien”. Sin embargo, el entrenador subrayó el compromiso del equipo con Garreta, asegurando que harán todo lo que esté en sus manos por él.

Por otro lado, Manuel Pellegrini, entrenador del Real Betis, equipo que cedió a Garreta a la SD Amorebieta, hizo hincapié en la prioridad que representa la salud del jugador: “Lo más importante es que Félix se ponga bien, de eso no hay duda”. Pellegrini, quien fue el responsable de darle la oportunidad a Garreta de debutar en un partido de Liga la temporada pasada frente al Athletic, también ha compartido su consternación por el accidente del futbolista. “Lamentablemente, ha sufrido un accidente muy peligroso, muy importante... estamos todos pendientes de su recuperación lo antes posible, que vaya evolucionando”, afirmó, reflejando el sentir unánime de apoyo y esperanza por una pronta recuperación de Garreta.