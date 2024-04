¿Se puede repetir el Clásico? Este es el precedente que también tuvo mala praxis del VAR al que se aferra Laporta

Imagen del Genk-Anderlecht al que se aferra Laporta (Captura de televisión).

Lamine Yamal rozó con la espuela en el primer palo y Lunin palmeó la pelota sobre la línea. O eso entendieron en la sala VOR después de un par de minutos de escrutar las imágenes. Los sustos y la ausencia de ojo de halcón espabilaron al Madrid y desesperaron a la directiva azulgrana que, el día después y con Joan Laporta a la cabeza, ha emitido un comunicado en el que muestra su indignación por la mala praxis del VAR durante el Real Madrid-Barcelona e incluso amenaza con pedir la repetición del Clásico.

“Desde el Fútbol Club Barcelona requeriremos de una manera inmediata al Comité Técnico de Árbitros (CTA) y a la FEF para que nos faciliten todas las imágenes y audios que generó la jugada (del gol fantasma de Lamine Yamal). Si una vez analizada la documentación, el club entiende que hubo un error en la apreciación de la jugada, que es lo que pensamos, pondremos en marcha las medidas oportunas que sean necesarias para revertir la situación sin descartar, evidentemente, las situaciones judiciales que hagan falta. En caso de confirmarse que fue un gol legal como pensaremos, iremos más allá y pediremos la repetición del partido tal y como pasó en un partido de árbitro europeo por error del VAR”.

Te puede interesar: Laporta no descarta medidas judiciales y “pedir la repetición del Clásico” por el gol fantasma de Lamine Yamal

GRAFCAT1316. BARCELONA, 14/03/2024.-presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, en una imagen de archivo. EFE/Alejandro García

Del Bernabéu a Bélgica

El partido al que hace ilusión el presidente azulgrana es el Genk-Anderlecht, del campeonato belga de esta misma temporada. El Consejo de Disciplina del fútbol profesional belga ordenó la repetición del partido al entender que el VAR “aplicó las normas de forma incorrecta”. La jugada que propició que se repita el partido fue un penalti. Corría el minuto 23 cuando Yira Sor, futbolista del Genk, marcó al cazar el rechace después de que Kasper Schmeichel hubiese despejado un lanzamiento desde los once metros efectuado por Bryan Heynen.

El árbitro decidió anular el tanto al estimar que Sor había entrado en el área antes de lo permitido, pero la revisión de la jugada desveló que fue Yari Verschaeren, jugador del Anderlecht, también entró antes de tiempo, y en ese caso en lugar de la anulación del gol debería haberse repetido el lanzamiento. En primera instancia, el Departamento de Arbitraje Profesional rechazó el recurso del Genk; el segundo intento ante el Consejo Disciplinario que les terminó dando la razón, pero el Tribunal de Arbitraje Deportivo de Bélgica (BAS) determinó que no, que no había repetición en última instancia.

🖥️ De VAR geeft een penalty aan KRC Genk

❌ Kasper Schmeichel redt vanop elf meter

⚽️ Yira Sor scoort in de herneming

🙅‍♂️ De VAR keurt het doelpunt af



Wat was dat allemaal? 😅 #ANDGNK pic.twitter.com/gmanAQvttG — Eleven Belgium (NL) (@ElevenBeNL) December 23, 2023

“No constituye un error contra las reglas del juego, sino que se refiere a un descuido en la evaluación de la situación del juego. Los clubes de fútbol deben comprender que los árbitros no son robots y, al igual que los jugadores, cometen errores”, dijo el Tribunal. Lo curioso es que la jugada por la que se ordenó la repetición no tiene parecido con la de Yamal y su gol fantasma del último Clásico. El partido belga iba a repetirse porque se comprobó que el VAR no aplicó el reglamento a pesar de que tenía las imágenes para hacerlo, mientras que en el Real Madrid-Barcelona se carecía de tecnología e imágenes para determinar si el balón de Lamine había superado o no la línea de gol por completo.

En su comunicado, Laporta también mandó un dardo envenenado al Real Madrid. “Quiero decir que aunque nos centremos en esta jugada estamos en desacuerdo en diversas acciones las cuales podían haber sido observadas por el VAR y se obvió la herramienta por parte árbitro. La posición del club no es gratuita ni ventajista sino una acción a la que nos obliga la situación de indefensión que vivimos y por haber sufrido decisiones erróneas y otras que han beneficiado a nuestro rival; y que sumadas las dos muestran esta distancia de puntos que hay en la cabeza de la Liga “, concluyó.