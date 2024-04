La FIA vuelve a cebarse con Alonso: le sanciona con 10 segundos y tres puntos por el incidente con Sainz en China

Alonso durante el GP de China (REUTERS/Andres Martinez Casares).

Otra vez la FIA y otra vez Alonso. El asturiano revivió en China los fantasmas de Australia. Pintaba a día de recogida de frutos para Alonso y Sainz, que partían tercero y quinto respectivamente en el sprint de China, pero acabaron con la cesta rota. Fernando fue el peor parado de un toque con Carlos que generó un pinchazo al Aston Martin y cortó toda la inercia en la carrera del madrileño. En realidad quedaron mal parados los dos: de luchar por la tercera plaza, uno abandonó y el otro fue quinto. Tras la carrera, ambos pilotos españoles fueron llamados a declarar ante comisarios por el incidente.

Tanto Fernando como Carlos dieron su versión de lo ocurrido, de manera más comedida que sobre el asfalto. “Pudimos mantener dos vueltas por detrás a Max y con Carlos alguna más. La curva 7 la hicimos emparejados, luego en la curva 8 me intenté tirar por fuera y él me cerró la puerta. En la 9 intenté hacer lo mismo, pero yo me abrí en la curva 8 y él no se abrió, así que nos tocamos al final me llevé la peor parte porque tuve que retirarme, pero no duele mucho porque no tenía neumáticos y era difícil que mantuviera al grupo detrás”, asegura Fernando.

La pelea entre españoles siguió en los despachos. La FIA decidió sancionar a Alonso con 10 segundos adicionales al tiempo conseguido en la carrera sprint tras ser considerado culpable por “causar una colisión”. No obstante, al haber abandonado la carrera, la sanción no supone ningún problema adicional al asturiano que sí pierde tres puntos de la superlicencia. “Lo que no hay que olvidar es que no es un desfile de modelos. He hablado con él y está concentrado. En Aston Martin estamos sorprendidos de que haya sanción. Todos hemos visto la batalla, pero de ahí a que haya sanción… Hay que dejar a los pilotos luchar, y más cuando creas una sprint para que arriesguen más. Es lo que hay y me quedo con que la carrera ha sido muy bonita”, resumía Pedro de la Rosa, embajador de Aston Martin, en DAZN sobre la sanción.

La licencia de carreras de mayor rango, otorgada por la FIA, es la Superlicencia FIA, misma que permite a un piloto participar en eventos del Campeonato Mundial de Fórmula 1. Esta licencia indica que un piloto posee los conocimientos, la experiencia y el compromiso necesarios para competir en la categoría de monoplazas de mayor velocidad en el automovilismo. Sainz también se mostró crítico, pero cortés. "Aquí nadie está contento. Las tres primeras vueltas he intentado pasar a Max, quizás he gastado mucho el neumático ahí, aunque sabía que si le pasaba podía intentar ganar y me la he jugado. Luego he atacado a Fernando y creo que le he pasado bien. Creo que él ha hecho un movimiento optimista para devolvérmela que al final le ha costado la carrera a él y a mí, porque he tenido daños y a partir de ahí me he ido para atrás. Ha sido una pena porque creo que podríamos abre luchado por el podio sin ese incidente. Ha sido una carrera divertida por un lado, y frustrante por otro, yo creo que tenía buen ritmo, pero al haber desgastado el neumático al principio lo he pagado. Han sido luchas bonitas, un poco pasado al límite en algunas, pero así son las carreras", zanja el de Ferrari.

En China, como en Australia

La defensa del asturiano a Russell en Australia fue en vano porque los comisarios le sancionaron con 20 segundos de penalización al considerar su conducción “potencialmente peligrosa” durante la última vuelta, instantes antes de que Russell tuviese el accidente que le hizo abandonar. El incidente sucede en las curvas 6-7 del circuito. Russell perseguía con neumáticos más frescos al español y perdió el control yéndose a la grava y rompiendo la suspensión delantera. No hubo contacto alguno entre el Mercedes y el Aston Martin.

Sin embargo, los comisarios relacionaron la frenada de Alonso en la seis con el error de Russell al utilizar la telemetría. Alonso levantó unos 100 metros antes de lo habitual, frenó muy ligeramente (aunque fue tan ligero que el coche no redujo la velocidad por eso) y bajó una marcha donde no lo hace habitualmente. Luego aceleró antes de la curva y volvió a levantar. El piloto explicó que aunque su plan era ralentizar antes, lo hizo demasiado pronto y debió recuperar algo de velocidad. Sin embargo, esta maniobra genera un espacio inusualmente pequeño entre los coches.

La decisión de los árbitros llegó tres horas después del final de la carrera, tras declaraciones tanto de Fernando como del piloto inglés e intervenciones de Aston Martin y Mercedes. La sanción incluía además tres puntos de penalización en la licencia, que en total ya son seis al sumarse los de China.