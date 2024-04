Las mejoras de Aston Martin en Japón para tratar de seducir a Alonso: “Si tu coche funciona bien aquí...”

El Aston Martin de Fernando Alonso en Australia (REUTERS/Jaimi Joy)

El Gran Premio de Japón puede ser más importante de lo que parece a la hora de resolver la incógnita sobre dónde correrá Fernando Alonso en 2025. El bicampeón del mundo de Fórmula 1 no ha tenido un inicio de temporada tan sobresaliente en Aston Martin como el que vivió el año pasado, y si la tendencia no cambia pronto, puede que su futuro, puesto que tiene contrato hasta que termine la campaña, esté lejos de su actual equipo. Con un P9 en Baréin, un P5 en Arabia Saudí y un P8 en Australia (tras ser sancionado), el piloto más veterano del Mundial ha perdido comba. Y eso, teniendo en cuenta la competitividad que le caracteriza, no le gustará demasiado.

El asturiano tiene previsto tomar una decisión antes del verano. Sobre todo, por deferencia en materia de planificación con los de Silverstone, que le permitieron volver al primer plano del campeonato y con quienes considera que ha dado lo mejor de su carrera al volante, más allá del 2012 que protagonizó en Ferrari. Pero los podios no han vuelto a llegar desde Brasil 2023 y eso puede ser motivo de impaciencia para Magic, que quizá esperaba un salto de calidad más raudo, vista la inmensa evolución del curso anterior, y no tan abonado, como parece, a la paciencia.

McLaren es el espejo a seguir en Aston Martin, que busca ir de menos a más a lo largo del calendario para continuar con su evolución. Es un hecho que el AMR24 puede llegar a rendir muy bien en las clasificaciones, pero es el ritmo en carrera lo que no acaba de convencer, con los neumáticos degradándose rápidamente y un cierto estancamiento en la cola del Top 5. Hasta la fecha, a Alonso le ha sido imposible mirar de tú a tú a Red Bull y Ferrari: su guerra ha estado lejos de las posiciones de honor que sí le eran alcanzables 12 meses atrás.

Fernando Alonso en Melbourne (REUTERS/Mark Peterson)

El bajón ha llevado a que la especulación sobre una salida del ovetense rumbo a Red Bull o Mercedes se dispare, quedando bastante claro que ninguna de las dos escuadras haría ascos a contar en nómina con una leyenda como Alonso. Aun así, en Aston Martin todavía quieren tener algo que decir y tratarán de convencer al español para que continúe siendo su líder. De ahí las mejoras que van a implantar en sus monoplazas en Suzuka, con objeto de que Magic vislumbre motivos para la esperanza y, por ende, para renovar.

Las mejoras que Aston Martin traerá a Japón

El subdirector técnico de Aston Martin, Eric Blandin, ha querido referirse sin medias tintas a las actualizaciones que llegarán este fin de semana. Aplicarlas en este punto de la competición tiene, a su juicio, todo el sentido: “Suzuka es una combinación fantástica de curvas de baja y alta velocidad. Esta combinación lo hace realmente desafiante y brinda la oportunidad de comprender mejor las fortalezas y debilidades de tu automóvil. Si tu coche funciona bien aquí, debería funcionar bastante bien en la mayoría de los circuitos”.

La opinión del jefe de Alonso en Aston Martin sobre la posibilidad de que el coche de 2024 gane carreras.

“Estamos introduciendo una actualización en Suzuka como parte de nuestro desarrollo continuo, que incluye cambios en el suelo, parte de la carrocería y un nuevo alerón trasero. Sin embargo, todo es relativo, ya que otros equipos traerán mejoras. Estamos en una carrera de desarrollo competitiva, pero esperamos que nuestras actualizaciones sean un paso adelante y nos ayuden a cerrar la brecha con los primeros”, ha comentado también Blandin.

Mike Krack, Eric Blandin y Fernando Alonso en una imagen de archivo (Aston Martin)

En estos momentos, Alonso es el octavo mejor piloto, con 16 puntos. Inmediatamente después, en la novena plaza, está su compañero, Lance Stroll, que cuenta con 9: ha conseguido un P10, un P19 y un P6 en las tres primeras carreras. En su conjunto, Aston Martin marcha quinto entre los constructores, con 25 puntos, uno menos que Mercedes.