Luca Nardi deja sin octavos de Indian Wells a Djokovic: el joven de 20 años que creció con un póster del serbio en su habitación

“Novak es mi gran ídolo de la infancia, crecí con un póster de él en mi habitación”, confesaba Luca Nardi escasos momentos antes de dar comienzo el partido de tercera ronda en Indian Wells. Cayó ante David Goffin en la última ronda de la fase previa, sin embargo, la baja de Tomás Etcheverry le dio entrada como lucky loser. “No pensaba quedarme aquí, esperaba marcharme al día siguiente. Me quedé porque había una pequeña posibilidad de entrar y ocurrió, pero mi cabeza ya estaba en el siguiente torneo”, relata el italiano.

En lo que va de temporada, no ha ganado ningún encuentro del cuadro principal. O no lo había hecho, hasta ayer. Con la mente prácticamente desconectada de California, el joven saltó a la pista a enfrentarse a un rival del que hacía pocas horas había declarado como su “ídolo de la infancia”. Número 123 del ranking, no se conformó simplemente con disfrutar del partido. Deleitó al público con su mejor tenis y venció por 6-4, 3-6 y 6-3 a Novak Djokovic, asegurándose así los octavos del torneo. Con esta victoria, se convierte en el jugador con peor ranking en batir al serbio en Grand Slams o Masters 1.000, superando el triunfo del entonces número 122 Kevin Anderson en el torneo de Miami 2008.

Nardi anotó el doble de tiros ganadores que su rival -34 contra 17-, y posiblemente, esto fue lo que le hizo cometer más del doble de errores no forzados -19 contra nueve-. “No tenía nada que perder”, apuntó el serbio después del encuentro, quien se mostraba “sorprendido” con su nivel. “Fue muy, muy malo. Las dos cosas se han juntado. Él tiene un gran día y yo uno malo. El resultado es negativo para mí”, reflexionó. “Espero que pueda ganar más torneos y romper este ciclo negativo que estoy teniendo en los últimos torneos, donde no estoy de cerca en mi mejor momento”, confesó asegurando que iba a “analizar lo que hice, lo que pude haber hecho mejor y, desde ahí, ir hacia delante”.

Un niño tímido que se convirtió en el mejor de la categoría juvenil

“No sé cómo lo he hecho, esto es un milagro”, se mostraba sorprendido el italiano. “Soy un chico de 20 años que ha ganado al número 1 del mundo, esto es una locura”, continuaba en shock después de su victoria.

Comenzó a conseguir logros a una edad temprana. De hecho, fue el tenista más joven en sumar puntos ATP, con tan solo 14 años. Su progresión se vio estancada, pero desde 2023, el italiano está demostrando un buen nivel, con el objetivo de poder estar a la altura de los mejores. A la vista está.

Cerca de ingresar en el top-100, fundamental para su carrera, pues esto le permitirá entrar directo en el cuadro de torneos importantes, recuerda sus inicios. “Pensar donde empecé, en un pequeño club de tenis donde era muy tímido en la pista. Mi madre tenía que estar en el poste de la red, porque yo necesitaba que estuviera ahí. Necesitaba a alguien de confianza”, relata. “Estar aquí ahora, jugando en un estadio como este en frente de este público ante el número 1 del mundo, es algo genial para mí”, manifestaba agradecido de la oportunidad que le acababa de brindar su carrera, y que, sin duda, supo aprovechar.

La única experiencia del italiano frente a un jugador de la élite dentro del top-10 fue en el torneo de Astana 2022, con Stefanos Tsitsipas. Consiguió forzar dos tie breaks, pero el griego se quedó el triunfo: “Aquel día aprendí que con este tipo de jugadores no puedes perder la concentración ni en un solo punto”. Ahora, con la mente puesta en los octavos de final, Nardi asegura que el póster de Novak seguirá en su sitio: “Cada noche al acostarme lo último que veo es a Novak. Creo que a partir de ahora seguiré así”.