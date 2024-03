A qué hora juega Carlos Alcaraz contra Fábián Marozsán los octavos de final de Indian Wells: horario y dónde ver el partido

El español Carlos Alcaraz, durante un partido de Indian Wells ante el canadiense Felix Auger-Aliassime

Carlos Alcaraz llegó al primer Masters 1.000 de la temporada, del que es vigente campeón, sin plena confianza en sí mismo. “Han sido meses complicados para mí. Mi confianza bajó un poco”, confesó el español después de no obtener los resultados esperados en la gira sudamericana. En el ATP de Buenos Aires no consiguió revalidar título, cayendo en la final, y en Río se lesionó en el primer partido, y tampoco pudo igualar la final alcanzada en la edición anterior. “Después de Buenos Aires no he jugado bien al tenis. Mi nivel de confianza ha bajado un poco, y he sufrido en los entrenamientos casi cada día, tratando de mantener mi confianza lo más alta posible”, añadió.

Sea como fuere, lo cierto es que Alcaraz aterrizó en el desierto californiano sin lograr haber alcanzado su máximo nivel de tenis. O no hasta el momento en el que venció a Félix Auger-Aliassime. En la primera ronda, ante Matteo Arnaldi, el murciano confesó que “sufrí un poco en el primer set, no jugué mi tenis, pero me agarré a algunas partes positivas para empezar a jugar algo mejor”. Con el canadiense, aseguro haberse sentido “muy bien dentro de la pista”. “Jugué a un nivel altísimo de tenis, mucho más alto que el de la primera ronda. Espero que mi nivel siga en aumento y pueda seguir progresando”, apuntó. Este martes se medirá a Fabian Marozsan, número 58 del ranking.

Con el tenista húngaro tiene una cuenta pendiente. El húngaro lo superó en Roma, derrota tras la cual Charly asegura haberse sentido “muy, muy mal”. “Tengo muchas ganas de enfrentarme a Marozsan. Tengo muchas ganas de reeditar ese partido frente a él. Está jugando a un muy buen nivel, en los últimos meses ha ganado a jugadores importantes. Tengo ganas de volver a enfrentarme a él”, reveló.

All the power and then the finesse 💯@carlosalcaraz bringing everything to the table!#TennisParadise pic.twitter.com/ExjtzG40AO — Tennis TV (@TennisTV) March 10, 2024

“Trato de dar el 100% en cada entrenamiento, intento estar completamente centrado en cada bola. Hablo con Juan Carlos, con el equipo y también con mi psicóloga en algunas ocasiones, lo que me ha ayudado bastante. Me ha dado algunos consejos que trato de poner en práctica en los entrenamientos y partidos. Sentirme bien en cada partido es muy, muy importante. Necesito ese nivel al que jugué a finales de primera ronda y hoy”, contaba el español sobre sus expectativas para afrontar el resto del torneo.

¿Cuándo es el Alcaraz - Marozsan del Masters 1.000 de Indian Wells?

El partido de tercera ronda de Indian Wells entre Carlos Alcaraz y Fabian Marozsan se disputará este martes 12 de marzo en el segundo turno de la pista central, comenzará no antes de las 21:00 hora española (13:00 hora local).

¿Cómo ver el Alcaraz - Marozsan del masters 1.000 de Indian wells?

El encuentro entre el español y el húngaro en Indian Wells se retransmitirá a través de Movistar+ Deportes, cadena que cuenta con los derechos del torneo en España. Contará con la retransmisión de José Antonio Mielgo y los comentarios de Roberto Carretero. También existe la opción gratuita del canal Vamos.