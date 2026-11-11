Artistas como Van Gogh, Rimbaud o Virginia Woolf ajustan cuentas con sus progenitoras en un libro de cartas ficticias: “Los reproches a las madres son saludables”

La escritora Ana Rodríguez Fischer posa junto a la portada de su novela 'La oscura historia de mi madre', publicada por Ediciones Siruela.

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¿Qué tienen en común Friedrich Hölderlin, Vincent Van Gogh, Virginia Woolf y Marguerite Duras? Aparte de su talento para la creación, como es natural, al parecer también tenían una relación pésima con sus progenitoras.

Este es el punto de partida de La oscura historia de mi madre, el nuevo libro de la catedrática y crítica literaria Ana Rodríguez Fischer compuesto por ocho cartas ficticias dirigidas a las madres de grandes figuras de la cultura para explorar el amor, el temor y el reproche que atravesaron sus vidas y su obra. Un volumen que convierte la biografía en un diálogo imaginado sobre la herida de no sentirse visto por quien debía cuidar.

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Así, este insólito trabajo reúne ocho monólogos epistolares en primera persona dirigidos a las madres de Friedrich Hölderlin, Charles Baudelaire, Arthur Rimbaud, Marina Tsvietáieva, Vincent Van Gogh, Virginia Woolf, Irène Némirovsky y Marguerite Duras. Rodríguez Fischer los ha construido a partir de biografías, diarios y correspondencias, cuando estos materiales existen.

Ponerse en la voz de ocho creadores

La autora se ha puesto en la voz de los creadores en el tramo final de sus vidas para reconstruir lo que define como “ajustes de cuentas”, unos más duros que otros. El libro busca entrar en las esferas más íntimas de esas trayectorias: las relaciones con unas madres que influyeron de forma decisiva en su vida y en su producción artística.

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“Me apetecía escribir sobre determinados creadores que me habían marcado, pero desde un punto de vista diferente, desde los afectos, las frustraciones, los rencores, las ensoñaciones. Pero no quería hacer un ensayo o una crónica sobre ellos, tampoco biografías. Así que, al releerlos, encontré este punto en común, esta alusión, homenaje o negación a la figura de la madre”, cuenta Rodríguez Fisher a Infobae sobre el germen del libro.

“Una de las heridas presentes en la mayoría era no sentirse vistos por sus madres”, ha explicado la escritora, para quien la queja de los hijos e hijas atraviesa los ocho soliloquios.

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La portada del libro 'La oscura historia de mi madre' (Siruela).

Las cartas no presentan a la madre como una figura reparadora. El vínculo se revela contradictorio, marcado por el afecto y el miedo, por el deseo de cercanía y la experiencia del abandono. La infancia aparece como el origen de una marca que los personajes trasladan a su forma de escribir, pintar o entender el mundo.

La construcción del libro es también un ejercicio ‘metaliterario’: literatura que reflexiona sobre la propia literatura a través de autores que se observan a sí mismos. La carta permite imaginar conversaciones que pudieron existir y, al mismo tiempo, convertir datos biográficos en una confesión que no pretende reproducir documentos reales.

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La autora fue eligiendo a los protagonistas de la novela por diferentes afinidades particulares y de forma que se fuera trazando una especie de cronología temporal. “Eran autores que habían sido importantes para mí y que tenía muy estudiados. También busqué que no se repitieran experiencias, relaciones o sentimientos, que hubiera contrastes y diálogos entre ellos, que el tiempo fuera también avanzando a modo de secuencia”, cuenta.

Las cartas de ‘La oscura historia de mi madre’

La carta de Virginia Woolf recoge los abusos que sufrió por parte de sus hermanastros mayores y que la escritora reprochó a su madre. También cuestiona su falta de conciencia social y su aceptación de la moral victoriana. En otra de las misivas, Woolf afirma: “Hace ya muchos años prometí no simular jamás que no valen la pena las cosas que una no tiene”.

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El capítulo de Vincent Van Gogh es uno de los más duros del volumen por su búsqueda frustrada de reconocimiento materno. El pintor quedó profundamente impresionado al leer por primera vez Historia de una madre, de Hans Christian Andersen, un texto que llegó a aprender de memoria.

Un retrato de Vincent van Gogh, en su estilo posimpresionista, se fusiona con el icónico fondo de 'La Noche Estrellada', que muestra un cielo azul oscuro con estrellas espirales y un ciprés. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En la voz que le atribuye Rodríguez Fischer, Van Gogh se dirige a una madre a la que reprocha haber prestado mayor atención a su hermano y haber subastado su obra para obtener dinero. “Me he pasado la vida buscándola a usted, madre”, le dice la carta.

Arthur Rimbaud también interpela a una madre que no le hizo sentirse reconocido. La recreación lo sitúa solo en el hospital mientras ella atendía otros asuntos y le hace preguntar: “¿Tanto te he defraudado, madre? ¿Por qué escupías tu rencor solo sobre mí? ¿No podías ser algo más generosa y repartir la rabia?”.

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El dinero, la literatura y la supervivencia aparecen en las voces de los personajes con registros muy distintos. El Rimbaud imaginado por la autora sentencia: “El dinero es lo único que se necesita para vivir. Así que lo tiré todo por la borda: ¡También mi vida!”, mientras Tsvietáieva sostiene que “los libros son la perdición”.

Las cartas de Irène Némirovsky y Marguerite Duras profundizan en la asociación entre maternidad y carencia afectiva. Para Némirovsky, madre es “carecer de ternura y amor”, aunque esa experiencia fortaleciera su “alma herida”; para Duras es “ausencia de amor, una sombra por todas partes, sobre el mar y sobre la tierra. En los ojos, un velo espeso, la venda de una herida”.

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Rodríguez Fischer concibe el libro como un juego de mímesis en primera persona. La autora utiliza el género epistolar para reunir lo inacabado, lo secreto y la posibilidad de que una vida se explique mediante aquello que nunca llegó a decirse.

“Para mí como escritora era un reto, pero nunca me permití imitar esas voces, sino reconstruirlas, porque si no, hubiera sido ridículo, un pastiche”.

Cada una de las cartas ofreció diferentes grados de dificultad, aunque asegura haber disfrutado con el juego de tonos de la propuesta.

La dedicatoria introduce también a la madre de la autora: “A la memoria de mi madre, que nos llevó hasta la poesía”. Rodríguez Fischer, ganadora del premio Café Gijón 2023 por Antes de que llegue el olvido, ha explicado que su madre era una gran lectora de poesía y que, de niña, le molestaba tener que aprender poemas de memoria. “Los reproches a las madres siempre han existido y existirán, algunos están más justificados que otros, claro, y son saludables, son catárticos y forman parte de la condición humana”.

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