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Un estudiante escribe a Juan Gómez-Jurado para un examen sobre uno de sus libros y esta es la respuesta del escritor: “¿De verdad me estás pidiendo ayuda?”

El autor de la trilogía ‘Reina Roja’ ha compartido a través de sus redes sociales tanto la surrealista petición como la contestación

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Juan Gómez-Jurado. (Wikipedia)
Juan Gómez-Jurado. (Wikipedia)

Con ocho novelas y varios millones de ejemplares vendidos, Juan Gómez-Jurado puede considerarse un buen contador de historias. Sin embargo, cuesta imaginar al autor de éxitos como Reina Roja, Todo arde o Mentira, que lo han convertido en uno de los escritores más exitosos de España, imaginando una historia como la que ha vivido él mismo en una surrealista conversación con un estudiante.

Ha sido el propio novelista quien ha compartido esta mañana un vídeo en el que ha mostrado el mensaje recibido por redes sociales. “Es muy improbable que me leas o que me respondas pero no pierdo nada por intentarlo”, empieza diciendo el mensaje. “La verdad es que admiro mucho tu trabajo, ya que he leído varias de tus obras, como la colección de Todo arde y Mentira”.

Mensaje de un estudiante para
Mensaje de un estudiante para Juan Gómez-Jurado. (X)

Sin embargo, el texto cuenta con un plot twist propio. Y es que, tras esos halagos, el estudiante realiza una singular proposición: “Quería preguntarte si podrías explicarme brevemente las ideas principales de Reina Roja, especialmente los personajes y los temas más importantes, ya que me gustaría entenderlo lo mejor posible para un examen que tengo el martes y no me he podido acabar el libro”. El alumno asegura no haber encontrado buenos resúmenes, y promete a cambio leerse el libro entero en un futuro.

La respuesta del escritor

Tras leer el mensaje completo, Juan Gómez-Jurado no da crédito “¿De verdad me estás pidiendo ayuda para hacer trampa en un examen?“, le pregunta con un emoticono de carcajadas. El estudiante intenta convencerle de que no se trata de una trampa. ”Solo que se me ha pasado por la cabeza la idea de escribirte y pues no perdía nada. Y la de lengua se puede quedar flipando si le digo que he hablado con Juan Gómez-Jurado".

Post en 'X' de Juan
Post en 'X' de Juan Gómez Jurado. (X)

A pesar de su argumentación, para Juan Gómez-Jurado no es suficiente. “¿Qué gano yo consiguiendo que saques un sobresaliente en el examen? Tendrás que prometerme que te lees el libro entero, por lo menos". El alumno no duda en aceptar ese trato, con lo que a continuación, el escritor le envía varios audios explicándole las ideas fundamentales de Reina Roja, incluyendo tanto su estructura narrativa como algunos apuntes más personales sobre algunas cuestiones de la trama.

“¿Alguien más tiene examen?”

“Yo creo que con esto ya te deberían poner un sobresaliente”, termina diciendo el novelista. “Sobre todo porque si en algún momento te dicen que esto no es Reina Roja pues lo único que tienes que hacer es ponerles el audio". Así, el autor se despide pidiéndole una foto del examen cuando el estudiante saque un 10 gracias a sus respuestas.

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“El morro de este estudiante, llamémosle Javi, es tan estratosférico que he tenido que ayudarle”, comenta más adelante el propio Juan Gómez-Jurado en sus redes sociales cuando comparte el vídeo de la conversación mantenida en el chat, el cual ya supera las 100.000 visualizaciones y acumula cientos de comentarios. “¿He hecho bien?“, pregunta. ”¿Alguno más tenéis examen de Reina Roja el martes?“.

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