Quedan tres días para ver en Netflix una de las mejores películas de terror del siglo XXI: ganó un Oscar y obtuvo cuatro nominaciones

Bradley Whitford y Catherine Keener en 'Déjame salir'. (Blumhouse Productions)

La celebración de la gala de los Oscar ya ha tenido lugar y se ha puesto punto y final a la llamada temporada de premios del séptimo arte. Las mejores películas del año han visto cómo, gala tras gala, los premios de cada categoría se iban decidiendo, en la mayoría de las ocasiones previsiblemente, aunque también con alguna que otra sorpresa.

Sin embargo, lo cierto es que las estatuillas del Teatro Dolby de Los Ángeles no son siempre la única forma de medir la grandeza de las películas estrenadas en los cines. Y es que existen títulos que, pese a recibir pocas nominaciones o quedarse tan solo con varias nominaciones, han acabado por convertirse en producciones que marcaron un antes y un después en la historia del cine.

Un buen ejemplo de esto último es una de las películas de terror que más impacto ha tenido en las últimas décadas, Déjame salir, primer largometraje del director Jordan Peele, conocido antes por sus trabajos como actor y comediante. Con su estreno, esta película se convirtió en un hit global que, tanto en su historia como en su forma, convenció a los aficionados de un género muchas veces anclado en las fórmulas de siempre.

Tráiler de 'Déjame salir', película de terror dirigida por Jordan Peele. (Blumhouse Productions)

El racismo de la “América post-Obama”

Déjame salir narra la historia de Chris, un joven afroamericano interpretado por Daniel Kaluuya, que acompaña a su novia Rose a conocer a sus padres en un entorno rural. Lo que comienza como una visita aparentemente cordial se transforma pronto en una experiencia inquietante y peligrosa. El desconcierto inicial de Chris ante la complaciente actitud de sus suegros pasa a convertirse en terror puro a medida que se suceden los descubrimientos.

Más allá de ser una película de miedo, Déjame salir es también una cinta con un importante grado de crítica social. La trama explora el racismo latente en la sociedad estadounidense a través de una atmósfera progresivamente opresiva. Para ello, resulta fundamental el trabajo del elenco, donde se incluyen nombres como Allison Williams, Catherine Keener, Bradley Whitford, Betty Gabriel o Caleb Landry Jones.

“Un thriller gloriosamente retorcido que al mismo tiempo tiene mucho que decir sobre la situación en la América post-Obama”, reza la crítica de Variety, revista estadounidense especializada en cine. Una afirmación respaldada por muchos medios que ensalzaron el debut de Jordan Peele en la dirección. “Lo que le falta de dar miedo, casi lo compensa con atrevimiento”, añadían en su momento desde la revista IndieWire.

Daniel Kaluuya en 'Déjame salir', de Jordan Peele

El único Oscar que ganó ‘Déjame salir’

Considerada ipso facto como una obra maestra del terror contemporáneo, Déjame salir obtuvo cuatro nominaciones a los Oscar: Mejor guion original (la única que finalmente ganó), Mejor actor principal, Mejor dirección y Mejor película. Un logro más que notable si se tiene en cuenta que la producción contó apenas con un presupuesto de 4,5 millones de dólares, muchísimo menos que los 255 que logró recaudar en su paso por las salas de cine de todo el mundo.

Sin embargo, cuesta no preguntarse si acaso no habría merecido más. Con el tiempo podría decirse que la película de Peele se ha ido revalorizando. En todas las listas de las mejores cintas de terror del siglo XXI, Déjame salir figura entre los títulos seleccionados. Una razón más que suficiente para que, desde entonces, la expectación sobre cada nuevo proyecto del director (Nosotros en 2019 y Nop en 2022) fuera máxima.

Sea como sea, ya son muchos de los espectadores que no la vieron en las salas que sí la han podido disfrutar en Netflix, plataforma de streaming en la que ha estado disponible durante varios meses. Ahora, son los últimos días en los que la película de Jordan Peele podrá verse, y es que el 18 de marzo, dentro de tres días, dejará de encontrarse en el catálogo de la gran ‘N’ roja.