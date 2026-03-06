Sorpresa entre el reparto de la nueva película de ‘El exorcista’ con Scarlett Johansson: este es el listado de actores al completo

Linda Blair como Regan en “El exorcista” (1973).Crédito...Warner Bros.

El reparto de la próxima película de El exorcista dirigida por Mike Flanagan ha generado gran expectativa entre los seguidores del género. La producción ha revelado la incorporación de once actores habituales en los proyectos del cineasta, sumando así una alineación que llama la atención tanto por sus nombres como por su vínculo profesional con el director.

La producción, que tiene previsto su estreno en cines el viernes 12 de marzo de 2027, contará con una amplia y diversa lista de intérpretes. Entre las incorporaciones más recientes destacan Rahul Kohli, Hamish Linklater, Gil Bellows, Carl Lumbly, Robert Longstreet, Matt Biedel, Samantha Sloyan, Kate Siegel, John Gallagher Jr., Benjamin Pajak y Carla Gugino. Todos ellos han trabajado anteriormente bajo la dirección de Flanagan en distintas series y películas, consolidando un equipo actoral recurrente.

A este grupo se suman los actores que ya habían sido anunciados por la producción: Scarlett Johansson, Jacobi Jupe, Chiwetel Ejiofor, Laurence Fishburne, John Leguizamo, Sasha Calle y Diane Lane. De esta manera, el elenco reúne tanto figuras de primer nivel internacional como intérpretes de la confianza del director. De acuerdo con la información disponible, los detalles sobre los personajes que interpretará cada actor permanecen bajo reserva. Tampoco se han revelado aspectos clave de la trama, lo que incrementa la expectativa ante la llegada de la película.

Hamish Linklater en 'Misa de medianoche' EIKE SCHROTER/NETFLIX © 2021

Así será la esperada película

El director Mike Flanagan se ha caracterizado por trabajar reiteradamente con un grupo selecto de actores a lo largo de su carrera. Muchos de los intérpretes recién anunciados han participado en los proyectos más conocidos del cineasta, incluyendo las miniseries Midnight Mass y The Fall of the House of Usher para Netflix, así como en películas como Oculus, Hush, Ouija: Origin of Evil, Gerald’s Game, The Haunting of Hill House, The Haunting of Bly Manor, The Midnight Club y La vida de Chuck. Esta continuidad en la colaboración permite a Flanagan mantener una cohesión en el tono y el estilo interpretativo de sus producciones. La fidelidad de los actores al director se ha convertido en parte de la identidad de sus trabajos recientes, generando una expectativa adicional entre los seguidores del género de terror.

La nueva entrega de El exorcista se encuentra actualmente en fase de rodaje en Nueva York. Según lo confirmado por la producción, el filme contará una historia completamente nueva dentro del universo de la franquicia y no será una secuela directa de The Exorcist: Believer, estrenada en 2023. El guion y la dirección estarán a cargo de Flanagan, quien sumará su sello personal a la saga. El estreno en salas está programado para el 12 de marzo de 2027, una fecha clave para los aficionados que esperan el regreso de la franquicia con una visión renovada y un reparto nutrido de figuras reconocidas y colaboradores habituales del realizador.

La producción de la película está liderada por Red Room Pictures, la compañía de Flanagan, junto a Morgan Creek Entertainment y Blumhouse-Atomic Monster. Entre los productores figuran David Robinson (Morgan Creek Entertainment) y Jason Blum (Blumhouse-Atomic Monster). El equipo de productores ejecutivos incluye a Alexandra Magistro (Red Room Pictures) y Ryan Turek (Blumhouse-Atomic Monster), que aportan su experiencia en el género. Este equipo detrás de la cámara respalda la apuesta por una producción de alto perfil y consolida la colaboración entre estudios y profesionales con experiencia en el cine de terror y suspenso.