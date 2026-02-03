“Estábamos tocando en un club y un hombre me estuvo apuntando todo el rato con una pistola”: la surrealista anécdota de una leyenda europea del rock en un concierto

Doro Pesch durante un concierto. (Instagram/@cityguide_rhein_neckar)

Si hay un lugar en el que puede ocurrir cualquier cosa, es en un concierto de rock. Las mayores estrellas de este género musical han vivido a lo largo de sus carreras momentos de todo tipo, desde el escupitajo de Roger Waters (Pink Floyd) a un fan que trataba de subir al escenario hasta a Jim Morrison siendo arrestado en pleno concierto en el New Haven Arena.

Sin embargo, pocos artistas pueden ‘presumir’ de una vivencia como la que atesora una de las mayores estrellas de la historia del hard rock. Estamos hablando de la cantante alemana Doro Pesch, que en pleno escenario, mucho antes de alcanzar el reconocimiento con grupos como Warlock o Snakebite, vio cómo uno de los asistentes la apuntaba con una pistola mientras actuaba.

“Una vez tocamos en un club punk en Alemania y un tipo me estuvo apuntando con una pistola todo el rato”, recuerda Doro en una reciente entrevista para Louder Sound. “Estaba tumbado en el escenario, apuntándome, ¡y eso me hizo sentir un poco incómoda!”, dice mientras se ríe. Sin embargo, aquello era solo el principio. En medio del espectáculo, aquel hombre que sostenía la pistola perdió el conocimiento. “Los fans tomaron la pistola y me la dieron en el escenario, entre canción y canción, y dijeron: ‘Doro, está cargada...’”, relata la artista. “¡Estaba feliz de seguir viva! Pensé: ‘Bueno, así es un concierto...’”.

Imágenes de Doro Pesch en el videoclip de 'Time for Justice'. (Hoss Entertainment)

La verdadera lucha

Quizá esta anécdota represente mejor que ninguna otra el indomable carácter de Doro Pesch, también conocida como la Reina del Metal. No es baladí ser considerada como una de las primeras mujeres en liderar una banda de metal con éxito internacional, y junto a ella han trabajado ídolos del género como Motörhead, Udo Dirkschneider y Lemmy Kilmister. Ahora que recuerda aquellos inicios en conciertos como en el que la apuntaron con una pistola, reconoce que este tipo de eventos la “hicieron fuerte”. “Pero yo siempre fui valiente, quizás por aquella experiencia en el hospital: cuando estás a punto de morir, ya nada da tanto miedo”.

Con estas palabras, Doro hace referencia a una etapa anterior a su etapa en Warlock. De niña, Doro superó una tuberculosis que la mantuvo hospitalizada durante varios meses. Apenas recuperada, decidió que no pensaba perder más tiempo: se unió a su primera banda, Snakebite, y poco después lideró el grupo que la catapultaría a la fama con el álbum Burning The Witches en 1984. “Ser metalera, luchar por tu música, mantenerla, grabar discos y salir de gira, esa era la verdadera lucha”.

“Lo que siempre he querido hacer en mi vida”

A día de hoy, Doro es conocida sobre todo por su constante interacción con los fans y por el cariño que prodiga a todos sus seguidores. Este gesto, además de hablar de su dedicación, entraña también un mensaje de agradecimiento por la lealtad a un género que no lo tuvo siempre fácil: “Los metaleros no eran respetados en los 80, al menos por la gente común”, explica ella misma en la entrevista con el citado medio.

Por eso, el vínculo con sus seguidores sigue siendo su motor. “Los fans son mi amor más grande, verdadero y profundo”, sentencia. “Quiero a la gente. Quiero hacerlos felices y fuertes; empoderarlos. De eso se trata el heavy metal. Eso es lo que siempre he querido hacer en mi vida. Siempre soy más feliz cuando hago eso”.