Un estudio revela que los estudiantes de cine cada vez tienen más problemas para aguantar una película entera: “Algunos no entienden qué ha pasado”

Un estudio denuncia que los alumnos cada vez tienen más problemas para mantener la atención en una película. REUTERS/Temilade Adelaja

Durante los últimos años, profesores universitarios de cine en Estados Unidos han advertido un fenómeno creciente: sus estudiantes manifiestan dificultades para completar las películas asignadas como parte de su formación académica. Según un artículo publicado por la escritora Rose Horowitch en The Atlantic, esta tendencia se refleja en relatos recogidos de veinte docentes de estudios cinematográficos, quienes han percibido que muchos jóvenes no logran mantener la atención durante la totalidad de los filmes, interrumpiendo la visualización para revisar sus teléfonos móviles e incluso mostrando desconocimiento de aspectos esenciales de las obras vistas.

La situación se hizo particularmente visible a raíz de una anécdota compartida por el profesor Jeff Smith, de la Universidad de Wisconsin Madison, que circuló ampliamente en redes sociales. Smith relató que, tras proyectar la película Jules y Jim, obra cumbre de la Nouvelle Vague dirigida por François Truffaut en 1962, consultó a sus alumnos sobre el desenlace del filme. “Más de la mitad de la clase eligió una de las opciones incorrectas, diciendo que los personajes se esconden de los nazis (la película se desarrolla durante la Primera Guerra Mundial) o se emborrachan con Ernest Hemingway (que no aparece en la película). No entendieron lo que había pasado al final”. Esta desconexión con el contenido llevó a cuestionar la profundidad con la que los estudiantes abordan las obras asignadas.

El profesor Smith no es el único en observar estos comportamientos, que van mucho más allá de la anécdota de Hemingway. Otros docentes han reportado situaciones similares, en las que los estudiantes muestran señales de dispersión durante la proyección en clase o recurren con frecuencia al uso de dispositivos electrónicos, lo que dificulta la comprensión y análisis de las películas. Frente a este escenario, algunos profesores han optado por modificar sus estrategias pedagógicas, solicitando únicamente el visionado de fragmentos de películas, en lugar de exigir la visualización completa. Este método busca garantizar que al menos ciertos aspectos clave de las obras sean comprendidos y discutidos en el aula.

Este fenómeno no es exclusivo del ámbito audiovisual. En diversas escuelas secundarias del país, los profesores de literatura también han decidido asignar solo partes de los libros, en respuesta a la dificultad de los estudiantes para terminar textos extensos. La práctica apunta a adaptar la enseñanza a los hábitos de consumo y atención predominantes entre las nuevas generaciones, aunque plantea interrogantes sobre la profundidad y calidad del aprendizaje en disciplinas que tradicionalmente han valorado la inmersión total en las obras.

Cada vez más estudiantes de cine tienen dificultades a la hora de mantener la atención completa en una película. REUTERS/David Ryder

Algo de esperanza a pesar de todo

Pese a las preocupaciones de los profesores y cinéfilos, existen indicios de que una parte de la Generación Z mantiene un fuerte vínculo con la cultura cinematográfica, especialmente en el contexto de las salas de exhibición. Algunos sectores de la industria en Hollywood han bautizado a estos jóvenes como la “generación Letterboxd”, en alusión a la plataforma digital que permite compartir críticas y listas de películas. Este grupo ha sido reconocido por su papel en el impulso de títulos inesperados que lograron éxito de taquilla el año anterior, demostrando que el interés por el cine no ha desaparecido por completo entre los espectadores jóvenes.

La profesora Lynn Spigel, de la Universidad Northwestern, destacó en declaraciones a The Atlantic que, aunque muchos estudiantes experimentan dificultades para concentrarse durante las proyecciones, hay quienes mantienen un compromiso genuino con el aprendizaje cinematográfico. Según Spigel, “los que realmente están dedicados a aprender sobre cine siempre lo estuvieron, y aún lo están”. Esta observación sugiere que, a pesar de los cambios en los hábitos de consumo y atención, persiste un núcleo de estudiantes apasionados por el séptimo arte, capaces de involucrarse plenamente con las obras que estudian.

Mientras tanto, el debate persiste entre los docentes sobre cómo adaptar la enseñanza de cine y literatura para mantener el interés y la comprensión profunda en un entorno donde la atención fragmentada y la sobreexposición a dispositivos electrónicos son la norma. Las historias recogidas por Horowitch evidencian el desafío que enfrentan las universidades para formar espectadores críticos e informados en una época marcada por la inmediatez y la multiplicidad de estímulos.