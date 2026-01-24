Oliver Laxe señala una gran presencia brasileña en Hollywood: esta es la representación real de Brasil y su influencia en los últimos Premios Oscar

El director de 'Sirat' Oliver Laxe señaló a los miembros brasileños de la Academia de Hollywood, cuando su presencia ha crecido en los últimos años hasta conquistar el Oscar a Mejor Película Internacional en la pasada edición

El director Oliver Laxe ha colocado bajo los focos a la delegación brasileña en la Academia de Hollywood tras sugerir, en una intervención en el programa ‘La Revuelta’, la existencia de un voto nacionalista y concertado que favorecería a las producciones de Brasil en las nominaciones a los Oscar. La polémica surgió después de que la película El agente secreto, dirigida por Kleber Mendonça Filho, obtuviera varias candidaturas en la 98ª edición de los premios, donde también compite Sirat, la cinta española de Laxe. “En la Academia hay mogollón de brasileños y los queremos mogollón pero son ultranacionalistas. Yo creo que los brasileños presentan un zapato a los Oscar y lo votan todos”, afirmó el cineasta. Pero, ¿son infundadas las palabras del cineasta o realmente ha crecido la presencia carioca en Hollywood?

Las palabras de Laxe han reavivado el debate sobre si realmente existe un “lobby” brasileño que influye de manera significativa en la Academia o si su peso es, en realidad, menor al que sugiere la polémica. Según revela AP News, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas cuenta en la actualidad con 11.120 miembros, de los cuales 10.143 tienen derecho a voto. En ese universo, la cifra de nacionales de Brasil apenas ronda los 60 integrantes, según registros de World Stock Market y el Festival do Rio. Esta representación equivale a poco más del 0,5% del padrón total.

No obstante, es evidente que la presencia brasileña en la Academia ha crecido de forma exponencial. Hasta 2015, el número de miembros procedentes de ese país era muy bajo, estimado en menos de diez. A partir de 2016, tras la oleada de reformas de diversidad impulsada tras las críticas por falta de representación -los llamados #OscarsSoWhite, la institución amplió las invitaciones internacionales y el número de brasileños ascendió a alrededor de 40. La tendencia continuó durante la siguiente década y, para 2025, la Academia superó los 60 integrantes de Brasil, según los datos citados por World Stock Market. Este proceso responde tanto a la notoriedad internacional del cine brasileño como a la estrategia institucional de reflejar una comunidad cinematográfica global más diversa.

12/01/2026 El agente secreto. 'El agente secreto', cinta brasileña dirigida por Kleber Mendonça Filho y protagonizada por Wagner Moura, se ha alzado con el premio a la mejor película de habla no inglesa en la 83.º edición de los Globos de Oro. Una categoría en la que también estaba nominada 'Sirat', el filme español dirigido por Oliver Laxe que optaba también al premio a la mejor banda sonora.

Los miembros más ilustres: de Fernando Meirelles a Alice Braga

Entre los miembros más conocidos que forman parte de ese grupo destacan Fernando Meirelles (director de Ciudad de Dios), Walter Salles (Estación Central de Brasil), Kleber Mendonça Filho (Bacurau, El agente secreto), Carlos Saldanha (animación), Alice Braga (actriz), Rodrigo Santoro (actor), Karim Aïnouz (director), Petra Costa (documentalista) y Wagner Moura (actor y director), entre otros. Todos ellos han aportado visibilidad internacional a la producción audiovisual brasileña.

El cuestionamiento de Laxe se produce en un contexto de competencia especialmente reñida en la categoría de película internacional, donde coinciden títulos con fuerte carga política y diversidad de procedencias. En la edición de 2026, junto a la brasileña El agente secreto, figuran la iraní Un simple accidente (Palma de Oro en Cannes) y la franco-tunecina La voz de Hind. La propia Sirat de Laxe ha obtenido dos nominaciones: Mejor película extranjera y Mejor sonido, un logro que el cineasta reconoció como “muy difícil de alcanzar”.

Respecto a la incidencia real de esta mayor presencia brasileña en los resultados de las nominaciones, los registros no muestran un aumento proporcional de candidaturas brasileñas en la última década. Aunque la cantidad de miembros ha crecido, el reflejo en las nominaciones sigue siendo limitado. En los últimos diez años, sólo destacan casos como Democracia em Vertigem de Petra Costa (Mejor Documental, 2020), Ferdinand de Carlos Saldanha (Mejor Animación, 2017), Lead Me Home de Pedro Kos (Mejor Cortometraje Documental, 2021) o Aún estoy aquí (Mejor Película Internacional, 2024) de Walter Salles, por la que también obtuvo la nominación a Mejor actriz Fernanda Torres. Irónicamente, compitiendo contra otra candidatura española como era la de Karla Sofía Gascón por Emilia Perez. Las últimas nominaciones han sido de El agente secreto (2026), la película que ahora compite con Sirat. La mayoría de las candidaturas brasileñas continúan siendo excepcionales dentro del conjunto de las nominaciones internacionales, aunque es evidente que han crecido con los años.

Imagen de 'Orfeo Negro', película francobrasileña dirigida por Marcel Camus valió la primera estatuilla para los cariocas, gracias al productor Waltércio Caldas.

Una minoría a pesar de todo

La influencia de los votantes brasileños, al igual que ocurre con otras delegaciones nacionales, se ve limitada por el peso abrumador de la mayoría anglosajona y la diversidad de perfiles en la Academia. Además, la institución ha reforzado sus protocolos para evitar agrupamientos de voto por nacionalidad o intereses particulares. De acuerdo con Festival do Rio, la estrategia de internacionalización de la Academia busca precisamente contrarrestar cualquier sesgo nacionalista y ampliar la pluralidad de criterios en los Oscar.

No sucede así en internet, donde las declaraciones de Oliver Laxe han enfurecido sobremanera a un gran número de usuarios brasileños, que no han dudado en arremeter contra el cineasta gallego. Por su parte, este ha abierto un interesante debate sobre la percepción de los procesos de votación y el equilibrio entre representación, diversidad y meritocracia en los premios de la Academia de Hollywood. Las cifras y los datos históricos muestran que, pese al aumento de miembros brasileños, su peso sigue siendo minoritario y no existe evidencia de que exista un “lobby” capaz de alterar el resultado global de las nominaciones. El debate sobre la influencia nacional en la Academia probablemente continuará mientras los Oscar mantengan su posición central en la industria cinematográfica internacional, pero habrá que esperar al próximo 15 de marzo para ver si es Sirat o El agente secreto quien gana la partida.