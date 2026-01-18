España Cultura

Arturo Pérez-Reverte recomienda esta miniserie de Netflix “para ‘marujos’ como yo”: “Está muy bien hecha y me está gustando mucho”

El escritor sorprendió a sus seguidores compartiendo en redes sociales el nombre de un drama romántico turco que le había enganchado tras ver los primeros episodios

Asli Enver y Engin Akyürek
Asli Enver y Engin Akyürek en 'Old Money'. (Netflix)

Puede ser por su experiencia como periodista de guerra, por su trabajo como miembro de la Real Academia de la Lengua, por el éxito de sus novelas o, simplemente, por el hecho de haberse convertido en uno de los mayores referentes culturales de nuestro país. El caso es que, cuando Arturo Pérez-Reverte nos recomienda una serie, solemos tomárnosla en serio.

Sin embargo, lo cierto es que el famoso novelista nos tiene acostumbrados a comentar series de acción, ambientadas en épocas antiguas o con algún tipo de connotación social. Por eso, el hecho de que Pérez-Reverte haya recomendado una telenovela turca nos ha llamado doblemente la atención, aunque los gustos del escritor no parezcan desencaminados, al tratarse de una de las producciones de Netflix más vistas del año pasado.

Estamos hablando de Old Money, una serie estrenada a finales de 2025 que escaló rápidamente las posiciones para situarse entre lo más visto del ranking de la plataforma. Pérez-Reverte no la vería inmediatamente, sino que habría que esperar un mes hasta que se la empezara, momento en el que, no obstante, decidió compartirlo con sus seguidores en redes sociales.

Tráiler de 'Old Money', la serie turca de Netflix que ha enganchado a Arturo Pérez-Reverte. (Netflix)

Una diseñadora de yates y un misterioso multimillonario

“Estoy viendo Old Money”, anunciaba el novelista con un post en sus redes sociales con cientos de miles de visualizaciones. “Una telenovela turca para marujas (y marujos como yo) que está muy bien hecha y (llevo tres capítulos) me está gustando mucho”. Esta afirmación sorprendió mucho a varios de sus seguidores, que aun así aplaudieron su recomendación: “La empecé a ver pensando que era una película y cuando me di cuenta de que era una serie turca ya no podía parar de verla”, responde uno de los usuarios.

La trama de Old Money sitúa al espectador en el corazón de la élite de Estambul, donde las rivalidades entre tradiciones ancestrales y nuevas fortunas se manifiestan en una feroz lucha de poder. De este modo, la historia se centra en el romance que nace entre una diseñadora de yates y un magnate hecho a sí mismo, con buen ojo para el dinero y mucho más para el amor.

Post en 'X' de Arturo
Post en 'X' de Arturo Pérez-Reverte. (X)

Dos estrellas encabezan el elenco

Uno de los principales atractivos de la serie es el reparto, con Asli Enver y Engin Akyürek, dos estrellas del género de las series de televisión turca, en los papeles protagonistas. Así, este último fue uno de los responsables de la explosión de las telenovelas turcas como fenómeno global al protagonizar Amor de contrabando, una de las primeras producciones de este tipo que brilló en Netflix.

De cara a este nuevo proyecto, Akyürek compartió con Elle Turquía su visión de los personajes: “Osman (el magnate al que interpreta) parece fuerte; intenta huir de sus traumas, pero dentro de él hay un niño que espera hacer las paces consigo mismo. De Nihal puedo decir lo mismo: también ha tenido que ser fuerte y valerse por sí misma”.

Engin Akyürek en 'Old Money'.
Engin Akyürek en 'Old Money'. (Netflix)

La ficción ofrece ocho episodios de entre 36 y 50 minutos. La estructura breve, combinada con un ritmo ágil, ha resultado clave para captar a un público que, Al igual que Pérez-Reverte, busque historias bien hechas que no te dejen levantarte del sillón. En buena medida, esto es gracias al trabajo de la showrunner Meriç Acemi (a la que conocemos por Pájaro soñador) y el director Uluç Bayraktar, otro gran referente en la televisión turca.

