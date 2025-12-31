Las mejores películas internacionales de 2025: de ‘Una batalla tras otra’ a ‘The brutalist’

Tráiler de 'Una batalla tras otra', la nueva película de Leonardo DiCaprio

Resulta imposible resumir el año 2025 en una película, pues este ha sido un curso lleno de propuestas de lo más variopintas, que comenzó con las retrasadas por la temporada de premios y termina con títulos tan emocionantes como Father Mother Sister Brohter de Jim Jarmusch. Ha sido el año de consagración para directores como Paul Thomas Anderson y Guillermo del Toro o de descubrimiento para otros como Payal Kapadia o Joachim Trier, y ha dejado nuevos y grandes personajes para el recuerdo, desde el monstruo de Frankenstein de Jacob Elordi al senséi Sergio de Una batalla tras otra.

Como no es posible resumir este 2025, al igual que no pudimos con las series, hemos decidido recopilar algunos de nuestros títulos favoritos. Hasta quince películas que dan cuenta de los muchos géneros que han explorado las carteleras, pero también las plataformas. Historias de amor, dramas intensos de familia, relatos de terror con monstruos y satanismo o carreras trepidantes, ya sean en la carretera o en un circuito de Fórmula 1.

Una batalla tras otra

(HBO Max)

Sin duda una de las grandes películas de 2025, sino la que más para muchos críticos y tantos otros espectadores. A la espera de confirmar su éxito en la próxima edición de los Oscar, la película de Paul Thomas Anderson se presenta como seria candidata a mejor película del año. Y no es para menos, ya que contiene algunas de las secuencias más increíbles, tanto dramáticas como cómicas, en más de dos horas y media de persecuciones, malentendidos y revoluciones.

Una batalla tras otra cuenta la historia de un grupo de revolucionarios que tienen que dispersarse después de sufrir la ira del Coronel Steve Lockjaw (Sean Penn), quien por su parte tiene sus propios planes de unirse a un club de lo más selecto. Sin embargo, primero ha de dar caza a Ghetto Pat (Leonardo DiCaprio) y su hija (Chase Infiniti), sin saber que estos llevan años escondidos en la ciudad santuario de Baktan Cross. Allí se cruzan los caminos de estos personajes y otros tantos como el excéntrico senséi Sergio (Benicio del Toro), quien intentará ayudarles en su huida.

The Mastermind

Imagen de 'The mastermind'

Es difícil explicar una película de Kelly Reichardt sin haberla visto, pero digamos que en The Mastermind la directora norteamericana sigue haciendo lo que mejor se le ha dado en toda su carrera; coger un género de lo más canónico y deconstruirlo. Así lo hizo con el western en Meek’s Cutoff y ahora hace lo propio con el género de robos y atracos en esta sorprendente The Mastermind, protagonizada por el actor de moda que acaba de estrenar en Netflix Puñales por la espalda: de entre los muertos, Josh O’Connor.

The Mastermind se ambiente en una tranquila ciudad de la Massachussets de los años 70, en la que JB Mooney lamenta su malograda carrera; a pesar de ser el hijo de uno de los magistrados más importantes y de estar casado y con hijos, se da de bruces con la realidad de su fracaso económico y personal. El ya no tan joven pero sí desempleado carpintero decide dar un giro a su vida planeando el robo de uno de los museos de arte, confiando en que sus contactos con el mundo intelectual le puedan proveer de algo de dinero para prosperar. El robo aparentemente es sencillo, pero pronto JB se dará cuenta de que nada en la vida es realmente fácil, y emprenderá una huida por la carretera mientras busca la manera de enmendar sus errores.

Father Mother Sister Brother

Crédito: prensa Festival de Venecia

Ha sido la última en llegar a cartelera, pero no por ello se iba a quedar fuera la que es una de las películas más cálidas, familiares y actuales de este año. Cálida porque aunque está ambientada en pleno invierno, sus diálogos y la forma de filmar de Jim Jarmusch te envuelven como esa cómoda manta navideña. Familiar porque entiende los distintos conceptos de la familia y las dinámicas de esta, tanto los momentos buenos como los que no lo son tanto, y actual porque a través de su relato disgregado y sus pequeños guiños entre historias logra hacer un retrato perfecto de la idea de familia contemporánea.

Father Mother Sister Brother se divide en tres relatos aparentemente inconexos, pero que en realidad guardan mucho en común en los pequeños detalles, desde monopatines y brindis con agua a los relojes Rolex. En esta suerte de cuentos navideños, unos hermanos van a visitar a su padre a su casa en medio de la nada, dos hermanas vuelven a casa para su cita anual de té y pastas junto a su madre, y dos hermanos se reúnen en París para acudir por última vez a la casa de sus padres. Con grandes estrellas como Adam Driver, Cate Blanchett o Charlotte Rampling en su reparto, es de esas películas perfectas para ver ahora en Navidad y cerrar el año con el corazón contento.

A complete Unknown

Timothée Chalamet en 'Un completo desconocido' (Disney+)

Con una de las que empezó este curso cinéfilo, y cuyas rimas aun colean en muchos. Timothée Chalamet termina el año como el habilidoso jugador de ping-pong de Marty Supreme, pero no hay que olvidar que antes fue el mismísimo Bob Dylan. No solo en apariencia, que también, sino que el actor consiguió emular en gran medida la voz del cantante de folk autor de himnos como Blowin in the Wind o Like a Rolling Stone.

A Complete Unknown se centra en los primeros años de Bob Dylan, cuando conoce a Pete Seeger y se empieza a introducir en la escena del folk de Nueva York. Su romance con Joan Baez mientras intenta no perder a su novia (Elle Fanning) o el cambio de rumbo en su discografía hacia el rock en pleno festival de Newport son algunos de los temas que abarca esta carta de amor a la música y a la misteriosa figura de Dylan, que tantos años y tantas películas después seguimos sin saber del todo quién es.

La luz que imaginamos

Una de las protagonistas de 'La luz que imaginamos', de Payal Kapadia (Atalante)

Nadie hubiera dicho que una película india se colaría entre lo mejor de 2025, pero el cine tiene estas cosas mágicas y maravillosas que a uno le sorprenden. Esa sorpresa ha venido gracias a Payal Kapadia, la directora natural de Bombay encargada de enseñarnos que su ciudad no es ajena a la globalización y la gentrificación, con un relato de lo más emocionante pero crudo y realista al mismo tiempo.

En La luz que imaginamos descubrimos la historia de Prabha y Anu, dos compañeras de piso que intentan encontrar su lugar en la abarrotada ciudad india, al tiempo que lidian con sus problemas de pareja. La primera recibe un regalo de su marido desde Alemania que le lleva a replantearse todo, mientras que la otra joven busca un momento de intimidad junto a su novio. Ambas realizarán un gran viaje por la ciudad y más allá de sus confines en el que encontrarse por primera vez lejos del mundanal ruido.

Valor sentimental

Stellan Skarsgaard y Renate Reinsve en 'Valor sentimental' (Mubi)

Dos hermanas, una actriz de Hollywood y un director de cine noruego buscando realizar su última gran película. Valor sentimental es cine sobre cine, es drama familiar y mucho más. El director Joachim Trier, autor de la magnífica La peor persona del mundo, vuelve a indagar en las dinámicas familiares con esta película que ya ha obtenido ocho nominaciones en los Globos de Oro y amenaza con dar la sorpresa en los Oscar.

La película cuenta la relación entre el veterano director de cine Gustav Borg (Stellan Skarsgaard) y sus dos hijas, especialmente la mayor. Nora (Renate Reinsve) nunca ha gozado de una gran relación con su padre, al que culpa de haber estado ausente durante buena parte de su infancia. Sin embargo, la oportunidad de reconciliarse surge cuando este le propone aparecer en su próxima película. Nora lo rechaza pero al cabo de un tiempo descubre que su padre ha encontrado reemplazo en una actriz americana (Elle Fanning) que viaja a Noruega para hospedarse y rodar en la que fue la casa de su infancia.

Un simple accidente

Una escena de la película más premiada en los Gotham

Ganó la Palma de Oro en el pasado Festival de Cannes, y ahora se postula como gran favorita para el Oscar Internacional, aunque precisamente sea Valor sentimental la que se lo pueda disputar. Además, la película se demuestra a sí misma como un ejemplo de la situación política en Irán, después de que su director Jafar Panahi haya sido condenado a prisión por “hacer propaganda contra el estado” al rodar por las calles de Teherán.

Un simple accidente cuenta la historia de un hombre que cree reconocer al que fue su violento y cruel guardián cuando estuvo en prisión. Como no está del todo seguro, decide secuestrarlo y llevarlo a las afueras de Teherán para ejecutarlo en venganza por el daño infligido, pero en última instancia decide buscar una segunda verificación antes de acabar con la vida de este hombre. Ello le lleva a un interminable viaje junto a otras víctimas de este verdugo sin saber muy bien qué hacer con el hombre que llevan amordazado en la furgoneta.

Flow, un mundo que salvar

Imagen de 'Flow, un mundo que salvar'

No ha sido el mejor año para la animación, con el fracaso de Pixar con Elio o la ausencia de una nueva película de Studio Ghibli. Eso ha hecho que surgieran propuestas más arriesgadas y originales, como esta que llega nada menos que de Letonia y que cautivó a todos hasta el punto de hacerse con el Oscar a Mejor película de animación. Y todo ello estando realizada con un programa de animación completamente abierto y gratuito al público.

Flow, un mundo que salvar narra la aventura de un gato que despierta en medio de una gran inundación en un mundo que no parece tener humanos. Intentando sobrevivir, el gato entabla contacto con otros animales, como un perro, una capibara o un lémur, junto a los que intenta huir del desastre natural hasta encontrar un lugar en el que poder estar a salvo.

Devuélvemela

Imagen de 'Devuélvemela'

El terror ha estado muy presente en este 2025, y aunque ha habido títulos sonados como Destino final: Lazos de sangre o especialmente Weapons, nos quedamos con Devuélvemela, la última y sangrienta propuesta de los hermanos Philippou, quienes ya sorprendieron hace un par de años con Talk to me (Háblame) con ese terror tan verosímil y alocado a la vez. En esta nueva película se podría decir que incluso se han superado.

Devuélvemela cuenta la historia de dos hermanos que, tras perder a su padre, son obligados a vivir en una casa de acogida con una mujer de lo más extraña pero que parece tener experiencia con niños huérfanos. El mayor de los hermanos, que tiene recurrentes pesadillas a consecuencia de la muerte de su padre, comienza a sospechar que algo no va del todo bien en la casa, mientras que su invidente hermana ignora que es el objetivo de un satánico plan para traer a otra joven a la vida.

Materialistas

Dakota Johnson y Chris Evans en 'Materialistas'

La gran comedia romántica de 2025 sin lugar a dudas, aunque muchos aseguren que de comedia tiene poco. Y no es para menos, porque Materialistas se prometía como una renovación del género emulando títulos como El sueño de mi vida o Cómo perder a un chico en diez días y en su lugar ha sepultado las esperanzas de recuperar ese camino que parecía trazar Cualquiera menos tú. Pero a pesar de todo eso, sigue siendo una gran película, una muy diferente a lo que muchos podían anticipar pero un lúcido relato sobre las relaciones sentimentales en tiempos de Tinder y demás citas de apps.

Materialistas se centra en Lucy (Dakota Johnson), una moderna casamentera que acaba de triunfar emparejando a dos recién casados, en cuya boda conoce a un hombre rico (Pedro Pascal) aparentemente romántico y atento. El problema es que Lucy no quiere comprometerse del todo, por lo que va poco a poco con este hombre mientras reaparece en su vida su expareja (Chris Evans), un aspirante a actor que sigue compartiendo el mismo piso y llevando el mismo coche cutre que cuando eran novios. Lucy tendrá que decidir con quien de los dos quiere pasar su vida mientras que un escabroso caso surge en su peculiar empleo.

Jay Kelly

George Clooney y Adam Sandler en una escena de 'Jay Kelly'. Peter Mountain/Netflix © 2025.

Ha llegado a finales de año y quizá no con toda la promoción que debiera para ser una película de Netflix encabezada por estrellas de la talla de George Clooney o Adam Sandler, pero lo cierto es que Jay Kelly ha sido una agradable sorpresa en su relato sobre ser estrella en Hollywood y como las decisiones que se toman repercuten en toda la vida. Amén de un Clooney maravilloso dando vida a una especie de versión desdoblada de sí mismo, aunque con algo más de oscuridad de la que aparenta el actor de Ocean’s Eleven.

La película narra la vida de Jay Kelly (Clooney), una estrella de Hollywood que está meditando retirarse para pasar más tiempo con su hija, cuando un reencuentro con un viejo amigo le hace replantearse todo. Junto a su agente y el resto de su séquito, se embarca en un viaje en tren para acompañar a su hija de vacaciones y termina en medio de un festival de cine en Italia que le rinde homenaje, aunque él lo que busca es descubrir si hay algún Jay Kelly detrás de la estrella de cine.

Fórmula 1

Imagen de 'Fórmula 1: La película'

El cine de acción de este 2025, con permiso de la decepcionante película final de Misión Imposible, ha tenido nombre y apellidos con el dúo Joseph Kosinski y Brad Pitt. El primero a los mandos de una película vertiginosa que es capaz de narrar en poco más de tres horas todo el entramado que compone la Fórmula 1 sin que uno se aburra ni se pierda. El segundo, encargado de ponerse a los mandos del monoplaza para hacer que la historia, además de verosímil, sea emocionante y divertida.

En Fórmula 1: La película Pitt da vida a Sonny Hayes, un viejo piloto de carreras que se retiró de la Fórmula 1 debido a un accidente cuando era joven y que tantos años después obtiene la oportunidad de redimirse. Pero su revancha no es del todo fácil, ya que se encuentra con una escudería en plena crisis y liderada por un novato arrogante que no parece estar dispuesto a jugar en equipo. Con el paso de las carreras, Sonny irá recuperando aquel talento perdido sobre la pista al tiempo que irá instruyendo a su compañero para conseguir el objetivo de ganar una carrera que salve a la escudería del desastre.

Frankenstein

Frankenstein de Guillermo del Toro

El año de Netflix ha estado marcado en gran medida por el éxito de Frankenstein, una vuelta al clásico de terror de Mary Shelley a cargo de Guillermo del Toro, quien ha puesto todo de su parte para transformar el relato original en una película que podría encajar perfectamente en su galería de bellos monstruos. Con Jacob Elordi como ese mismo monstruo y Oscar Isaac en el papel el Dr. Frankenstein, la película apabulla por su diseño de producción para recrear la época en la que transcurre la historia, con unos decorados y vestuario que trasladan a uno de inmediato.

Del Toro altera en gran medida la historia original, aunque la clave está en su narración. Una embarcación sueca se topa con un hombre moribundo al que persigue una gigantesca criatura, y es entonces cuando el capitán acoge al hombre para que cuente su historia, la de un científico obcecado con lograr el divino don de conceder la vida, y la criatura abominable (o no tanto) que surgió por el camino y que ahora le persigue sin descanso.

Los pecadores

Michael B. Jordan en 'Los pecadores'. (Waner Bros)

Terror, acción, comentario sociopolítico...y mucha música. Los pecadores de Ryan Coogler ha sido una de las películas más comentadas de 2025 por su extraña mezcla de géneros sin olvidar contar una historia de lo más trepidante, repleta de grandes actores y con un aspecto visual a la altura de pocos otros títulos este año.

La película, ambientada en los años 30, cuenta la historia de dos hermanos gemelos que regresan a su ciudad natal de Chicago para construir un local al que puedan acudir todos los miembros de la comunidad afroamericana que son excluidos. Sin embargo, la noche comienza a torcerse cuando un extraño hombre blanco aparece y pide unirse a la fiesta.

The Brutalist

The Brutalist se consagró como Mejor Película Dramática durante los más recientes Globos de Oro

Cerramos con la que en realidad fue la primera gran película del año, un ambicioso y espectacular relato sobre la degradación del sueño americano a través de una historia que abarca años y años. The brutalist no es una película fácil, ni por lo que muestra ni por cómo lo hace en sus casi cuatro horas de duración con intermedio mediante, pero la recompensa merece la pena pues se trata de una película que transporta a otra época en todos los sentidos.

La película narra el ascenso y caída de Laszlo Tóth (Adrien Brody), un arquitecto judío que huye de Hungría con la Segunda Guerra Mundial y se ve abocado a aceptar pequeños trabajos con tal de ahorrar dinero para poder traer a su familia a Estados Unidos. Un magnate (Guy Pearce) se fija en él y le encarga la construcción de un gran edificio que pueda servir para toda la comunidad, pero conforme el proyecto avanza se desata una lucha de egos, entre las aspiraciones creativas de Laszlo y las condiciones del hombre que pone el dinero.