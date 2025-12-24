España Cultura

Los mejores estrenos de la semana en cines: de la emocionante ‘Father Mother Sister Brother’ a la disparatada ‘Anaconda’

La última semana del año trae nuevos y grandes títulos a cartelera

Trailer de 'Father mother sister brother'

Última semana del año, última semana de estrenos. Después de meses y meses recibiendo nuevas películas cada viernes, las salas no dan la espalda al espectador y abren durante estas navidades para acoger a todos con nuevas historias y personajes. Después de una semana marcada por el terror de Keeper o sobre todo la última entrega de Avatar, Avatar: Fuego y ceniza, una última ronda de nuevos títulos aterriza para despedir el año como se merece.

En esta despedida del año el protagonismo recae en nombres tan variopintos como el de Jim Jarmusch, Lois Patiño o Eloy de la Iglesia, aunque también hay espacio para aventuras de piratas como Bob Esponja o un viaje al corazón del Amazonas para revivir el mito de Anaconda. Sea como fuere, no hay plan mejor que decir adiós al 2025 con esta serie de estrenos de lo más emocionantes. Por un 2026 con tantos o más grandes títulos para disfrutar en pantalla grande.

Father Mother Sister Brother

Crédito: prensa Festival de Venecia

Puede ser perfectamente una de las mejores películas del año, o al menos así es como la están situando muchas de las listas que están saliendo en los últimos días. La nueva película de Jim Jarmusch ya ganó el León de Oro en el Festival de Venecia para sorpresa de muchos, pero ahora llega a cartelera para conquistar al público con su tierna y humanista propuesta de historias cruzadas de hermanos yendo a visitar a sus padres. Monopatines, Rolex y muchas otras cosas aparentemente insignificantes pero que se convierten en extraordinarias.

Ariel

Imágenes de 'Ariel'. (Atalante Films)

Lois Patiño, una de las voces más importantes de la llamada nueva ola del cine gallego, regresa a cartelera con Ariel, protagonizada por Agustina Muñoz e Irene Escolar. En ella una actriz argentina de origen gallego visita a su familia en un pueblo en la frontera con Portugal. Instalada en la casa donde su abuela pasó su infancia, aprovecha esos días para ensayar el texto en portugués de La tempestad, de William Shakespeare, ya que ha sido invitada por una compañía de teatro para representar la obra en una isla del archipiélago de las Azores. Viaja hasta allí en barco, pero cuando llega no encuentra a nadie de la compañía, ni nadie de la isla que parezca saber nada sobre el espectáculo.

Bob Esponja: Una aventura pirata

Imagen de 'Bob Esponja. Una
Imagen de 'Bob Esponja. Una aventura pirata'

Más de veinte años después de la primera película, una nueva entrega de Bob Esponja en pantalla grande llega a los cines. Y lo hace contando una historia completamente original, la de cómo Bob se embarcan en una gran aventura en busca del Holandés Errante, el legendario pirata fantasma. No lo hará solo, sino que lo acompañará el inseparable Patricio y con Mark Hamill poniendo voz al temible pirata.

Eloy de la Iglesia, adicto al cine

Cartel de 'Eloy de la
Cartel de 'Eloy de la Iglesia, Adicto al cine'

Fue uno de los directores más importantes de la España de los 80 y emblemático del llamado cine quinqui que pobló las carteleras de aquella época. Ahora la historia de Eloy de la Iglesia se plasma en la gran pantalla con este documental de Gaizka Urresti en el que participan grandes figuras como José Sacristán, José Luis Garci o Gaspar Noé. Un relato sobre cómo el gran cronista de la España marginal de la Transición cae en los infiernos de la drogadicción y durante más de una década será olvidado y en ocasiones repudiado, pero logrará salir del ostracismo para volver a hacer cine, esa adicción de la que jamás pudo desengancharse.

Anaconda

Imagen de 'Anaconda'
Imagen de 'Anaconda'

Paul Rudd y Jack Black unen fuerzas para dar vida a dos amigos inseparables que han tenido el mismo sueño desde que eran solo unos niños: realizar un remake de Anaconda. Pasando cada uno por una crisis personal que los volvería capaces de cualquier locura, ambos deciden emprender el viaje a la selva del Amazonas para cumplir su único y auténtico sueño. Sin embargo, al adentrarse en la naturaleza descubren como su sueño se convierte en pesadilla cuando una gigantesca y real anaconda se cruza en su camino. Su objetivo de hacer la película se vuelve entonces más cercano, pero su idea de abandonar la selva con vida, quizá no tanto.

