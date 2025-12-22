Regresa ‘Atasco’ a Prime Video con un especial de Navidad: la serie coral que nos lleva de Lolita a Leo Harlem o Ramoncín

Mariam Hernández y Salva Reina, una de las parejas protagonistas de la tercera temporada de 'Atasco' (Prime Video)

La tercera temporada de la serie Atasco aterriza en Prime Video el 22 de diciembre, coincidiendo con la celebración del Sorteo de Navidad. La ficción, que ha consolidado su posición como una de las comedias más reconocidas de la plataforma, ha apostado en esta ocasión por una ambientación navideña y un reparto repleto de rostros populares.

Así la nueva tanda de episodios se desarrolla durante una noche caótica en la ciudad, en la que el tráfico y las prisas se convierten en el eje central de las historias, manteniendo su característico humor urbano, cargado de ironía y enredos.

La trama sitúa a un amplio elenco de personajes en medio de un monumental atasco, mientras intentan llegar a tiempo a sus compromisos navideños. Entre los intérpretes principales figuran Lolita Flores, Clara Lago, Salva Reina, Leo Harlem, Carlos Chamarro, Mélani Olivares, Dafne Fernández, Carlos Santos, Bárbara Santa-Cruz, Fran Perea, María Adánez, Luis Callejo, Alejo Sauras, Llum Barrera, Carlos Hipólito y María Galiana.

Además, la temporada incorpora a figuras del mundo televisivo, de las redes sociales y de la radio, como Grison, Patricia Conde, Agustín Jiménez, Flipy, El Cejas, Daniel Fez y Pilar García Muñiz. Como novedad destacada, Ramoncín aparecerá interpretándose a sí mismo, en lo que promete ser uno de los momentos más comentados de la temporada.

Nuevos episodios y estructura coral

La dirección de la serie continúa en manos de Rodrigo Sopeña, creador de la ficción, mientras que la producción vuelve a estar liderada por Onza, en colaboración con Prime Video y Publicis Rebellion. El equipo de producción ejecutiva lo forman José María Irisarri, Gonzalo Sagardía, Santiago de la Rica, Valentina Pozzoli, Enrique Fernández-Galiano y el propio Sopeña.

La tercera temporada consta de seis episodios, cada uno de los cuales explora diferentes situaciones y personajes atrapados en el mismo atasco. El primer capítulo, titulado Tilde, presenta a una modelo (Dafne Fernández) que busca venganza, una mujer (Lolita Flores) que intenta evitar que una carta llegue a su destino y un profesor (Carlos Chamarro) obsesionado con la ortografía.

El cantante Ramoncín se interpreta a sí mismo en 'Atasco 3' (Prime Video)

En el segundo episodio, Contenedor de obra, una embarazada (Clara Lago) rompe aguas en pleno atasco y un doctor (Carlos Santos) debe asistirla, mientras unos albañiles (Leo Harlem y Kiko Bena) encuentran un tesoro y un rockero legendario (Ramoncín) es dado por muerto.

El tercer capítulo, Pegatina de ITV, muestra a una abuela (María Galiana) enfrentándose a la Guardia Civil, una familia (Mariam Hernández y Salva Reina) transportando un árbol de Navidad y una emprendedora (Mélani Olivares) ayudando a un defraudador (Eduardo Antuña) antes de una inspección fiscal. En Batería, el cuarto episodio, un ecologista (Fran Perea) disfruta de las ventajas del coche eléctrico, un repartidor (El Cejas) olvida el kétchup y una joven poeta (Sara Socas) interviene en un programa de radio presentado por Patricia Conde, con la participación de Grison como oyente.

El quinto episodio, Alas de gaviota, se centra en la confesión de secretos entre yerno (Alejo Sauras) y suegro (José Ángel Egido), el sueño cumplido de un fan de Regreso al futuro (Flipy) y la preocupación de un camionero (Javier Botet) y su clienta (María Adánez) por una posible carga robada.

Por último, Capota cierra la temporada con un gruista (Carlos Hipólito) y su joven ayudante (Iván Pellicer), un matrimonio (Llum Barrera y Juanjo Cucalón) que sospecha que su coche ha sido utilizado para cometer un delito y dos trabajadores (Agustín Jiménez y Pedro Bachura) discutiendo en la incorporación a la carretera.

Muchas dosis de humor navideño ‘made in Spain’

La nueva entrega de Atasco mantiene el tono coral y el humor urbano que han definido la serie desde sus inicios. Los personajes se ven envueltos en situaciones tan frenéticas como emotivas, con historias que van desde una abuela dispuesta a romper las normas hasta un profesor obsesionado con el orden, una modelo en busca de venganza o un rockero al que todos daban por desaparecido. El asfalto se convierte así en el escenario donde se cruzan coincidencias imposibles y encuentros inesperados, en una noche en la que todo puede suceder antes de la llegada de la Navidad. La serie, que ha sido reconocida por su capacidad para reunir a intérpretes de diferentes ámbitos y generaciones, refuerza en esta temporada su apuesta por la sátira contemporánea.