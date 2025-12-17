Las mejores exposiciones de Barcelona para ver en diciembre: de Joaquín Sorolla y el mar a ‘La vida a través del cine doméstico’

Una de las fotografías de Helen Levitt

Se acercan las Navidades, y con ellas esos días de descanso para pasar junto a la familia y haciendo actividades de todo tipo. Si eres de esos que se siente más cómodo en un museo que en un mercadillo o una pista de patinaje, estás de suerte porque hay exposiciones de sobra para satisfacer esas inquietudes culturales para estos días. Mientras en Madrid ya se preparan para estos días de fiestas con nuevos espectáculos y muestras, es el turno de repasar la agenda cultural de Barcelona para encontrar las propuestas más interesantes dentro del ámbito cultural.

El mar de Sorolla, las espectacular fotografías de Helen Levitt, la intimidad de las instantáneas de Colita o los recuerdos familiares a través del cine doméstico son algunos de los atractivos de la ciudad condal. Una serie de propuestas de lo más variopintas para emplear los últimos días del mes y primeros del año nuevo rodeado de arte.

En el mar de Sorolla con Manuel Vicent

Imagen de 'Pescadora con su hijo, Valencia', disponible en la exposición 'En el mar de Sorolla con Manuel Vicent'

Desde el día 5 de este mismo mes, Palau Martorell abre sus salas a una de las exposiciones más ambiciosas que haya habido jamás en Barcelona en torno a Sorolla. Y es diferente por aunar lo pictórico con lo literario: el escritor Manuel Vicent se encarga de comisariarla y de tejar un viaje conjunto entre pintura y literatura a través de más de ochenta obras del icónico artista valenciano.

Helen Levitt

Imagen de una de las fotografías de Helen Levitt

Fue una de las primeras mujeres en exponer de forma individual en el MoMA de Nueva York, y tantos años después llega al Centro Fotográfico KBr, en el que se exponen más de 200 fotografías, nueve secciones temáticas, imágenes inéditas, trabajos en México de 1941, buena parte de su producción en color y la proyección del documental In the Street, del que fue codirectora. Estará disponible hasta el 1 de febrero.

Colita. Antifémina

Entrando en el mar. Sitges, 1966 © Archivo Colita Fotografia

El DHub de Barcelona da la bienvenida a Isabel Steva Hernández, más conocida como Colita, probablemente una de las fotógrafas más importantes de la historia de nuestro país y cuya obra es fiel reflejo de la España de la Transición. Esta muestra se mira en aquel libro que publicó a finales de los años setenta, Antifémina, realizado junto a María Aurèlia Capmany y que está considerado el primer libro feminista, de ahí que resuene con tanta fuerza en nuestros días.

Miró y los Estados Unidos (Fundación Miró)

Imagen de la exposición 'Miró y los Estados Unidos'

No podía faltar en una lista de exposiciones en Barcelona todo un referente artístico de la ciudad como Joan Miró, cuya obra está por todas partes. No obstante, en este caso nos encontramos ante una muestra que mira al pintor desde fuera, explorando la relación de este con otros autores del siglo como Louise Bourgeois, Helen Frankenthaler, Lee Krasner, Arshile Gorky, Alice Trumbull Mason, Jackson Pollock o Mark Rothko.

[REC]ords. La vida a través del cine doméstico

Imagen de la exposición '[REC]ords. La vida a través del cine doméstico'

Desde principios del mes CaixaForum de Barcelona acoge esta particular exposición que analiza “las razones por las que nos filmamos y la evolución de la tecnología, desde el tomavistas hasta el móvil”. Un paseo por la historia del cine doméstico al tiempo que una aventura por esos momentos familiares y cotidianos que no se ven en la gran pantalla pero tienen igual o mayor calado emocional.