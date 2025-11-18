España Cultura

Una actriz de ‘Las aventuras del Capitán Alatriste’ habla de los latigazos reales que sufrió durante el rodaje de la serie: “Se me quedaron marcas”

Carmen Sánchez habla de la experiencia que vivió cuando apenas tenía 13 años y decidió soportar los golpes del látigo mientras filmaban una escena

Carmen Sánchez cuenta su experiencia
Carmen Sánchez cuenta su experiencia en 'Las aventuras del Capitán Alatriste'. (TikTok/@carmensanchez_l)

En la mayoría de las ocasiones, es fácil pensar que ser actor no conlleva grandes riesgos físicos. A día de hoy, las escenas más peligrosas de todas las series y películas son ejecutadas por especialistas que sustituyen a los intérpretes, y cuesta imaginar casos en los que, más allá de factores como el clima o el estrés, puedan acabar en graves accidentes.

Sin embargo, el testimonio de la actriz Carmen Sánchez parece indicar todo lo contrario. Esta profesional de la actuación, con papeles en producciones como Hasta el cielo: La serie o Isabel, ha narrado su experiencia participando en la producción de Las aventuras del Capitán Alatriste, serie inspirada en el popular personaje creado por el novelista Arturo Pérez-Reverte.

Arturo Perez Reverte - Entrevista - Revolucion

Por qué no detuvo la escena

“Yo tenía trece años e interpretaba a Angélica de Alquézar en la serie”, empieza contando en un vídeo para sus redes sociales que ya se acerca a las 300.000 visualizaciones en pocas horas. “Mi personaje se portaba mal y su tío decidía castigarla a latigazos, que la verdad que muy buena manera no es”.

Tal y como cuenta Blanca, en el rodaje “todo estaba supercontrolado”: “Llevaba un protector en la espalda, se hicieron pruebas, todo parecía estar bien”. Sin embargo, un accidente ocurrió a la hora de grabar. “Justo en el momento que dieron acción, la protección se me bajó”, y los golpes del látigo sobre su espalda resultaron tan reales como dolorosos.

A pesar del sufrimiento, la actriz tomó la decisión de no decir nada. “La escena estaba quedando perfecta, así que decidí aguantar”. Eso sí, no pudo evitar unas lágrimas que, para bien o para mal, eran las que venían indicadas en el guion para ese momento. “Cuando acabamos, me dolía muchísimo”, continúa ella. “Me echaron una pomada, se me inflamó, se me puso rojo y sí, se me quedaron marcas”.

Carmen Sánchez en 'Las aventuras
Carmen Sánchez en 'Las aventuras del Capitán Alatriste'. (Mediaset)

A continuación, Blanca ofrece una serie de fotografías de su espalda tras haber recibido los latigazos. “Como veis, estaba inflamado y rojo y lo que brilla es la crema antibiótica que me pusieron para que bajara la inflamación”.

Un sonado fracaso de Telecinco

A pesar del suceso, no parece que esta experiencia echara a perder la experiencia de poder rodar la serie, en la que Blanca tuvo un papel destacado al aparecer en todos sus episodios. A lo largo de trece episodios, la serie cuenta las vivencias de un soldado español en pleno Siglo de Oro recorriendo media Europa y luchando bajo la bandera del Tercio Viejo de Cartagena, sobrevive en el Madrid de los Austrias como mercenario, espadachín a sueldo a cuatro maravedís el encargo.

La recepción de la serie, no obstante, no fue demasiado buena. Desde el Sindicato Español de Técnicos de Cine y Audiovisuales se criticó que la serie, ambientada en la España del siglo XVII, se rodara en Budapest con todos los extras húngaros doblados al español. Por otro lado, Paolo Vasile, ejecutivo de Mediaset, consideró que la serie era un fracaso incluso antes de que esta se emitiera, definiéndolo como “un programa indeseable”

