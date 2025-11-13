España Cultura

Rosalía actuó en una de las mejores coctelerías de Barcelona antes de ser famosa, pero le dijeron que “no daba el perfil”

La artista acudió a un local en 2014 y la recepción no fue del todo cálida, aunque regresó años más tarde convertida en una estrella

Guardar
Pop singer Rosalía. MUST CREDIT:
Pop singer Rosalía. MUST CREDIT: Noah Dillon

A Kim Diaz, propietario de los emblemáticos Bar Mut y Bar Mutis en Barcelona, se le atribuyen muchas anécdotas de la escena local pero pocas tan significativas como la vivida con una joven Rosalía antes de que el mundo conociera su nombre. La historia, tal y como relata Ricard Martín para Time Out Barcelona, comienza en 2014, en una de las salas privadas de música más selectas de la ciudad. Rosalía, entonces una desconocida, cruzó la puerta vestida con un largo vestido morado, subió al escenario, conectó su música y se dispuso a cantar acompañada de una partitura. El público, disperso y poco atento, apenas prestó atención a la propuesta experimental que ofrecía esa noche.

Al terminar la actuación, el clima en la sala era de indiferencia. El dueño del club, fiel al estilo musical marcado por el soul y el funk, agradeció a Rosalía su presencia pero fue directo: “No das el perfil que buscamos en el Bar Mutis. No te podré llamar más porque el estilo de la casa es otro”, cuenta Time Out que le dijo a Rosalía. Aquella noche, la cantante se retiró dignamente, sin protestar ni mostrarse contrariada. El tiempo pasó y la vida giró ciento ochenta grados para aquella artista. En 2019, ya convertida en una de las voces más notorias del panorama internacional, Rosalía compartía mesa con Björk en el Bar Mut. Kim Diaz, emocionado por la presencia de dos figuras del calibre de ambas bajo el techo de uno de sus restaurantes, decidió acercarse para saludar y expresar admiración a la artista catalana.

El encuentro tomó un giro inesperado cuando Rosalía sorprendió a Diaz recordándole el episodio de Mutis. “Kim, ¿no te acuerdas de mí?” le preguntó directamente, mientras él rebuscaba en la memoria sin éxito. Fue la propia artista quien completó el recuerdo: su actuación, la reacción distante del público y aquella frase que marcó el cierre de la experiencia, clara y sin dobleces.

Rosalía regresó al Bar Mut
Rosalía regresó al Bar Mut años después

Un regreso por todo lo alto

Según relataba el medio de entretenimiento catalán, la conversación, cargada de nervios y asombro por parte de Diaz, cambió de tono gracias a la naturalidad con la que Rosalía relató el rechazo. “No fue la primera vez que me decían que no daba el perfil. No pasa nada”, le tranquilizó, mostrando la serenidad que llega tras años de perseverar en el complicado mundo de la música. Diaz reconoció su error con cierto humor nervioso, atribuyendo el suceso a la falta de visión para anticipar la evolución de un sonido nuevo que no encajaba en la tradición del club.

La secuencia evidencia cómo la rigidez de los estilos musicales establecidos en ciertos locales puede dejar fuera a talentos emergentes cuyo éxito depende más del tiempo y del lugar adecuados que de un juicio circunstancial. El socio de Diaz, Alberto, aportaría un matiz más al relato: la cantante catalana, ajena al desinterés del público y a la falta de entusiasmo general, cantó una pieza de gran espiritualidad, diferente a lo habitual en ese escenario. Lejos de cualquier resentimiento, Rosalía propuso despedirse con una selfie, gesto amable que zanjó la situación. El ambiente se relajó completamente y la anécdota pasó a formar parte del imaginario del local, como muestra de cómo la historia cultural de Barcelona se escribe a partir de momentos inesperados, cruces de caminos y silencios que, con el tiempo, adquieren un sentido nuevo.

Temas Relacionados

RosalíaBarcelonaMúsicaMúsica EspañaEspaña-CulturaEspaña Noticias

Últimas Noticias

Lady Gaga habla por primera vez de cómo le afectaron las malas críticas de ‘Joker: Folie à Deux’: “Cuando todo empezó me eché a reír”

La actriz y cantante ha confesado cómo vivió la oleada de negatividad en torno a la película que protagonizó junto a Joaquin Phoenix

Lady Gaga habla por primera

El documental que triunfó en Sundance sobre la enfermedad terminal de la poeta y activista Andrea Gibson: una película luminosa sobre la muerte

Se estrena en Apple TV+ ‘Come See Me and the Good Light’, un impresionante retrato íntimo de una mujer que se enfrentó al cáncer desde una transformadora fuerza vital

El documental que triunfó en

Los mejores estrenos de la semana en cines: de ‘Ahora me ves 3′ a ‘La larga marcha’

El regreso de los ilusionistas o la nueva adaptación de Stephen King son los títulos destacados de la semana

Los mejores estrenos de la

Cédric Klapisch, director de cine: “Cada vez me resulta más difícil ver películas norteamericanas, no me provocan ninguna emoción”

El cineasta francés estrena este fin de semana ‘Los colores del tiempo’, una película a caballo entre el presente y París a finales del siglo XIX que nos habla de la importancia del pasado y del arte para comprender mejor nuestro presente

Cédric Klapisch, director de cine:

Una lingüista analiza las letras de ‘LUX’: “Rosalía es un claro ejemplo de bricolaje lingüístico”

Elena Herraiz, divulgadora lingüística conocida en TikTok como @linguriosa, ha definido el álbum como “una fantasía filológica”

Una lingüista analiza las letras
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Audiencia Nacional anula el

La Audiencia Nacional anula el límite de edad a la tropa para presentarse a oficiales de las Fuerzas Armadas

La detenida por vandalizar el coche del periodista Nacho Abad es una policía municipal de Madrid y llegó a fotografiar los daños del vehículo

Cómo perdieron los saharauis la nacionalidad española en 1976 y cómo intentan recuperarla ahora frente al rechazo del PSOE

Todas las dudas que deja el juicio contra el fiscal general del Estado tras su finalización: el acceso al correo, el borrado de datos y la actuación de la UCO

Récord de detenidos por yihadismo desde los atentados del 11-M: “Tenemos totalmente monitorizadas las redes sociales y controlados los centros de culto”

ECONOMÍA

El precio de la gasolina

El precio de la gasolina en Madrid, Barcelona y otras ciudades de España este 14 de noviembre

Mercado español del aceite de oliva: fluctuaciones de precios y perspectivas

Hacienda refuerza la vigilancia: obligará a los bancos a reportar sobre clientes que superen esta cantidad en gastos

Cotización del euro frente al dólar hoy 14 de noviembre

Desde este viernes es obligatorio evaluar los riesgos laborales de las empleadas del hogar: un nuevo paso hacia la equiparación de derechos

DEPORTES

Las palabras de Alcaraz tras

Las palabras de Alcaraz tras vencer a Musetti en las ATP Finals y asegurar su puesto en lo alto del ranking: “Significa un mundo para mí ser número uno”

Así te hemos contado la victoria de Carlos Alcaraz ante Lorenzo Musetti por 2-0 (6-4 y 6-1) en las ATP Finals

Lanzan huevos a Luis Rubiales durante la presentación de su libro en Madrid: ha sido su tío

De consumir 6 gramos de cocaína al día a hacer carreras de 600 kilómetros por el desierto: la historia de Luis Pérez

Marc Márquez explica cómo era su relación con Rossi: “Él no me necesita a mí y yo no lo necesito a él”