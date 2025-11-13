Rosalía actuó en una de las mejores coctelerías de Barcelona antes de ser famosa, pero le dijeron que “no daba el perfil”

Pop singer Rosalía. MUST CREDIT: Noah Dillon

A Kim Diaz, propietario de los emblemáticos Bar Mut y Bar Mutis en Barcelona, se le atribuyen muchas anécdotas de la escena local pero pocas tan significativas como la vivida con una joven Rosalía antes de que el mundo conociera su nombre. La historia, tal y como relata Ricard Martín para Time Out Barcelona, comienza en 2014, en una de las salas privadas de música más selectas de la ciudad. Rosalía, entonces una desconocida, cruzó la puerta vestida con un largo vestido morado, subió al escenario, conectó su música y se dispuso a cantar acompañada de una partitura. El público, disperso y poco atento, apenas prestó atención a la propuesta experimental que ofrecía esa noche.

Al terminar la actuación, el clima en la sala era de indiferencia. El dueño del club, fiel al estilo musical marcado por el soul y el funk, agradeció a Rosalía su presencia pero fue directo: “No das el perfil que buscamos en el Bar Mutis. No te podré llamar más porque el estilo de la casa es otro”, cuenta Time Out que le dijo a Rosalía. Aquella noche, la cantante se retiró dignamente, sin protestar ni mostrarse contrariada. El tiempo pasó y la vida giró ciento ochenta grados para aquella artista. En 2019, ya convertida en una de las voces más notorias del panorama internacional, Rosalía compartía mesa con Björk en el Bar Mut. Kim Diaz, emocionado por la presencia de dos figuras del calibre de ambas bajo el techo de uno de sus restaurantes, decidió acercarse para saludar y expresar admiración a la artista catalana.

El encuentro tomó un giro inesperado cuando Rosalía sorprendió a Diaz recordándole el episodio de Mutis. “Kim, ¿no te acuerdas de mí?” le preguntó directamente, mientras él rebuscaba en la memoria sin éxito. Fue la propia artista quien completó el recuerdo: su actuación, la reacción distante del público y aquella frase que marcó el cierre de la experiencia, clara y sin dobleces.

Rosalía regresó al Bar Mut años después

Un regreso por todo lo alto

Según relataba el medio de entretenimiento catalán, la conversación, cargada de nervios y asombro por parte de Diaz, cambió de tono gracias a la naturalidad con la que Rosalía relató el rechazo. “No fue la primera vez que me decían que no daba el perfil. No pasa nada”, le tranquilizó, mostrando la serenidad que llega tras años de perseverar en el complicado mundo de la música. Diaz reconoció su error con cierto humor nervioso, atribuyendo el suceso a la falta de visión para anticipar la evolución de un sonido nuevo que no encajaba en la tradición del club.

La secuencia evidencia cómo la rigidez de los estilos musicales establecidos en ciertos locales puede dejar fuera a talentos emergentes cuyo éxito depende más del tiempo y del lugar adecuados que de un juicio circunstancial. El socio de Diaz, Alberto, aportaría un matiz más al relato: la cantante catalana, ajena al desinterés del público y a la falta de entusiasmo general, cantó una pieza de gran espiritualidad, diferente a lo habitual en ese escenario. Lejos de cualquier resentimiento, Rosalía propuso despedirse con una selfie, gesto amable que zanjó la situación. El ambiente se relajó completamente y la anécdota pasó a formar parte del imaginario del local, como muestra de cómo la historia cultural de Barcelona se escribe a partir de momentos inesperados, cruces de caminos y silencios que, con el tiempo, adquieren un sentido nuevo.