La Audiencia Nacional llama a declarar a Koldo y al comisionista Víctor de Aldama por la compraventa de mascarillas en Canarias durante la pandemia

El magistrado ya ha puesto fecha a cuando comparecerán. Será los próximos 27 y 28 de noviembre

El empresario Víctor de Aldama
El empresario Víctor de Aldama (c) y el líder de Desokupa, Daniel Esteve (d), salen del Tribunal Supremo, a 16 de diciembre de 2024, en Madrid (España). (A. Pérez Meca/Europa Press)

El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha llamado a declarar al que fue la mano derecha del exministro de Transporte, Koldo García, así como al empresario Víctor de Aldama. El magistrado ha tomado la decisión tras el último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, hecho público este lunes, en el que se señalaba que el comisionista pudo influir en el gobierno del actual ministro de Política Territorial y Memoria Democrática Víctor Torres, cuando este lideraba Canarias.

El tribunal ya ha puesto fecha a cuando comparecerán. En concreto, Víctor de Aldama lo hará el próximo jueves 27 de noviembre, mientras que Koldo García lo hará un día después, el 28 de noviembre, ambos a las 10 horas.

Noticia en ampliación

